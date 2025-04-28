Стало известно, когда в Ярославле отключат горячую воду. Расписание по районам

Публикуем график отключения горячей воды по районам в Ярославле Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











С 13 мая в Ярославле начнется отключение горячей воды для проведения гидравлических испытаний. График по районам опубликовали в пресс-службе «ТГК-2».

«Гидравлические испытания тепловых сетей — это плановое регламентное мероприятие с целью проверки плотности и прочности трубопроводов и оборудования, которое проводится путем повышения давления сетевой воды в трубопроводах до величины в 1,25 раза превышающей рабочее», — сообщили в «ТГК-2».

Отключать горячую воду будут периодами, первыми без горячей воды останутся жители Кировского и Ленинского районов. Публикуем расписание.

Кировский и Ленинский районы

С 13 по 16 мая, с 29 июля по 13 августа, либо в период с 8 по 24 июля.

Отключение горячей воды будет в домах по адресам: улицы Советская, Полушкина роща, Республиканская, Розы Люксембург, Менжинского, Жукова, Победы, Чкалова, Пушкина, Собинова, Некрасова, Лермонтова, Радищева, Свободы, Лисицына, Рыбинская, Володарского, Угличская, Автозаводская, Юности, Ухтомского, Подзеленье, Полиграфическая, Свердлова, Терешковой, Чехова, Кузнецова, Флотская, Максимова, Чайковского, Трефолева, Богдановича, Добрынина, Городской вал, Суркова, Ушинского, Пятницкая, Павлика Морозова, Первомайская, Вспольинское поле, Карла Либкнехта, Загородный сад, Зои Космодемьянской, Кудрявцева, Воинова, Кирова, Нахимсона, Волжская и Которосльная набережные, проспекты Октября, Ленина, Толбухина, шоссе Промышленное, переулок Депутатский, площади Богоявления и Ярославль-Главный и др.

Дзержинский район

Отключать горячую воду в Брагине будут в период с 20 по 23 мая, с 8 по 21 июля, 24 июля.

Без ГВС останутся дома по адресам: проспекты Ленинградский и Октября, Тутаевское шоссе, улицы Полушкина Роща, Строителей, Елены Колесовой, Труфанова, Александра Невского, Громова, Урицкого, Батова, Панина, Туманова, Базовая, Механизаторов, Бабича, Промышленная, Пионерская, Базовая, Волгоградская, Выставочная, Блюхера, проезды Архангельский, Мурманский, Шавырина, Промышленный, Брагинский 2-й, Моторостроителей, станция Тенино, переулок Коммунаров.

Фрунзенский и Красноперекопский районы

Горячую воду будут отключать с 20 мая по 1 июня, 4 июня и с 15 по 17 июля.

Без горячего водоснабжения останутся жители по адресам: проспекты Московский и Фрунзе, улицы Гагарина, Ньютона, Павлова, Зелинского, Закгейма, Большие Полянки, Декабристов, Большая Федоровская, Семашко, 8 Марта, Носкова, Рыкачева, Калинина, Маланова, Бахвалова, Калмыковых, Гоголя, Кривова, Писемского, Институтская, Титова, Курчатова, Нагорная, Стачек, Красноперекопская, Будкина, Слепнева, Менделеева, Ползунова, Крестовая гора, Майорова, Штрауса, Щорса, Короленко, Доронина, 1-я Вокзальная, Овинная, Лесная, Большая Донская, Гончарова, Рябиновая, Малая Пролетарская, Журавлева, Бахвалова, Лесная, переулок Герцена, Силикатное и Суздальское шоссе, проезд Матросова, Ушакова, Подвойского.

В аналогичный период ожидается отключения горячей воды в населенных пунктах: деревня Бегоулево, поселки Текстилей, Щедрино, Нагорный, Ивняки, Дубки.

Заволжский район

С 27 по 29 мая, с 23 июля по 7 августа.