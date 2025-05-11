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Город «Во избежание затоплений»: в Ярославле озвучили сроки отключения горячей воды

«Во избежание затоплений»: в Ярославле озвучили сроки отключения горячей воды

Гидравлические испытания начнутся уже в мае

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10 комментариев
Когда будут отключать горячую воду в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКогда будут отключать горячую воду в Ярославле | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Когда будут отключать горячую воду в Ярославле

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

С 12 мая в Ярославле начнется период отключения горячей воды на время проведения гидравлических испытаний. На многоквартирных домах в разных районах города начали появляться объявления с предупреждением. К примеру, как сообщают читатели 76.RU, их вывесили на подъездах «сталинки» на улице Советской.

«Во избежание затопления соседей в период отключения краны горячей воды должны быть закрыты, вода будет включена без предварительного предупреждения», — указано на объявлении.

Как ранее предупреждали в «ТГК-2», в Кировском и Ленинском районах отключать горячую воду будут в период с 12 по 16 мая.

В многоквартирных домах в Ярославле с 12 мая начнут отключать горячую воду | Источник: читатель 76.RUВ многоквартирных домах в Ярославле с 12 мая начнут отключать горячую воду | Источник: читатель 76.RU

В многоквартирных домах в Ярославле с 12 мая начнут отключать горячую воду

Источник:

читатель 76.RU

С 13 по 16 мая без горячего водоснабжения останутся в Дзержинском районе. Согласно информации «ТГК-2» в зону отключения горячей воды попадут здание Ярославской похоронной службы, станция переливания крови, Областной кожно-венерологический диспансер, больница № 9, Ярославская областная клиническая туберкулезная больница.

Даты отключения горячей воды по адресам

С 20 по 23 мая отключение ГВС затронут жилые дома по улицам Елены Колесовой, Труфанова, Тутаевском шоссе, Ленинградскому проспекту и других локациях.

Кроме того, 16 мая, а также с 20 по 23 мая, будут отключать горячее водоснабжение в Кировском и Ленинском районах. Во Фрунзенском и Красноперекопском районах отключение горячей воды и проведение гидравлических испытаний пройдет с 20 мая по 1 июня. В Заволжском районе горячую воду отключат с 27 по 29 мая.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Горячая вода Отключение горячей воды ТГК-2 График отключений
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Комментарии
10
Гость
39 минут
Результаты испытаний опубликуйте: где ждать очередной прорыв
Гость
1 час
Почему в Заволжском районе воду отключать на 2 дня. а во Фрунзенском - аж на целых 12?
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