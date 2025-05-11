«Во избежание затоплений»: в Ярославле озвучили сроки отключения горячей воды

Когда будут отключать горячую воду в Ярославле Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











С 12 мая в Ярославле начнется период отключения горячей воды на время проведения гидравлических испытаний. На многоквартирных домах в разных районах города начали появляться объявления с предупреждением. К примеру, как сообщают читатели 76.RU, их вывесили на подъездах «сталинки» на улице Советской.

«Во избежание затопления соседей в период отключения краны горячей воды должны быть закрыты, вода будет включена без предварительного предупреждения», — указано на объявлении.

Как ранее предупреждали в «ТГК-2», в Кировском и Ленинском районах отключать горячую воду будут в период с 12 по 16 мая.

В многоквартирных домах в Ярославле с 12 мая начнут отключать горячую воду Источник: читатель 76.RU

С 13 по 16 мая без горячего водоснабжения останутся в Дзержинском районе. Согласно информации «ТГК-2» в зону отключения горячей воды попадут здание Ярославской похоронной службы, станция переливания крови, Областной кожно-венерологический диспансер, больница № 9, Ярославская областная клиническая туберкулезная больница.

С 20 по 23 мая отключение ГВС затронут жилые дома по улицам Елены Колесовой, Труфанова, Тутаевском шоссе, Ленинградскому проспекту и других локациях.