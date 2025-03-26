«Улица перекрыта»: на доме-памятнике в центре Ярославля пошла трещина

Здание несколько лет стояло за забором Источник: Николай Серов











В центре Ярославля по историческому дому поползла трещина. Щель появилась на фасаде здания на пересечении улиц Андропова и Депутатской.

«Улица Депутатская перекрыта. МЧС и полиция подъехала. Все машины едут только в одну сторону. На Андропова собирается пробка. Магазины не работают», — передает с места событий автор Telegram-канала «Yaroslavl Art» Артем Ушков.

Мы запросили информацию о ЧП в мэрии. Ответ опубликуем. Все подробности о ЧП мы публикуем в онлайн-трансляции.

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Напомним, в 2022 году в здании напротив рухнули перекрытия, погиб рабочий, еще четыре человека пострадали. Как ранее сообщалось, обрушение на Андропова произошло во время строительных работ по заглублению подвала на 1,5 метра. По версии следствия, владелец постройки, бизнесмен Максим Катков решил провести в нем незаконную реконструкцию. Из подвала доставали грунт. Конструкция здания, являющегося объектом культурного наследия, не выдержала.

Кроме того, осенью 2023 года из-за коммунальной аварии начало топить магазины расположенные в этой локации. По словам сотрудников, в подвале неделями скапливался кипяток.