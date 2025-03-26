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Происшествия «Улица перекрыта»: на доме-памятнике в центре Ярославля пошла трещина

«Улица перекрыта»: на доме-памятнике в центре Ярославля пошла трещина

Публикуем первые подробности ЧП

1 514
16 комментариев
Здание несколько лет стояло за забором | Источник: Николай СеровЗдание несколько лет стояло за забором | Источник: Николай Серов

Здание несколько лет стояло за забором

Источник:

В центре Ярославля по историческому дому поползла трещина. Щель появилась на фасаде здания на пересечении улиц Андропова и Депутатской.

«Улица Депутатская перекрыта. МЧС и полиция подъехала. Все машины едут только в одну сторону. На Андропова собирается пробка. Магазины не работают», — передает с места событий автор Telegram-канала «Yaroslavl Art» Артем Ушков.

Мы запросили информацию о ЧП в мэрии. Ответ опубликуем. Все подробности о ЧП мы публикуем в онлайн-трансляции.

Трещина появилась между двух окон | Источник: Николай СеровТрещина появилась между двух окон | Источник: Николай Серов
Первый этаж здания затянут баннером | Источник: Николай СеровПервый этаж здания затянут баннером | Источник: Николай Серов
По словам очевидцев, улицу перекрыли | Источник: Николай СеровПо словам очевидцев, улицу перекрыли | Источник: Николай Серов
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Трещина появилась на углу здания | Источник: Николай СеровТрещина появилась на углу здания | Источник: Николай Серов

Напомним, в 2022 году в здании напротив рухнули перекрытия, погиб рабочий, еще четыре человека пострадали. Как ранее сообщалось, обрушение на Андропова произошло во время строительных работ по заглублению подвала на 1,5 метра. По версии следствия, владелец постройки, бизнесмен Максим Катков решил провести в нем незаконную реконструкцию. Из подвала доставали грунт. Конструкция здания, являющегося объектом культурного наследия, не выдержала.

Кроме того, осенью 2023 года из-за коммунальной аварии начало топить магазины расположенные в этой локации. По словам сотрудников, в подвале неделями скапливался кипяток.

Напомним, в планах у властей — масштабная реконструкция Центрального рынка, который расположен за фасадами постройки. По информации на 24 марта 2025 года, работы должны начать уже в апреле.

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Трещина Фасад Дом-памятник
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Комментарии
16
281947982
1 час
Планомерное уничтожение города. Каждый год по несколько исторических зданий!
Гость
57 минут
Давно пора чтоб этот дом рушился, из него вынимали грунт и делали перепланировку, также там снесли несущие стены, на каком основании мэрия города Ярославля, позволила снести несущие стены а также вывозить грунт не понятно, также не понятно почему прокуратура Ярославля дала им это делать, также это здание продал центральный рынок, в зоне ЮНЕСКО, что противоречит правилам г Ярославля,
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