Ярославцев предупредили о перерывах в работе ТВ и радио: каких каналов это коснется

В РТСР объяснили, почему телевизор будет работать со сбоями Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Жителей Ярославской области предупредили о перерывах в теле- и радиовещании. Временные отключения будут возможные на неделе с 24 по 30 марта, они коснутся самых популярных телеканалов.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства», — предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Помехи» могут возникать по несколько часов в день.

Где пройдут работы:

24 марта, с 11:00 до 17:00 — пункт вещания в селе Кукобой (Первомайский район);

25 марта, с 10:00 до 16:00 — в селе Пужбол (Ростовский район);

26 марта, с 10:00 до 16:00 — в Рыбинске;

27 марта, с 10:00 до 16:00 — Милодино (Угличский район);