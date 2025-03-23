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Город Ярославцев предупредили о перерывах в работе ТВ и радио: каких каналов это коснется

Ярославцев предупредили о перерывах в работе ТВ и радио: каких каналов это коснется

Временные отключения возможны с 24 по 30 марта

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В РТСР объяснили, почему телевизор будет работать со сбоями | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ РТСР объяснили, почему телевизор будет работать со сбоями | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В РТСР объяснили, почему телевизор будет работать со сбоями

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили о перерывах в теле- и радиовещании. Временные отключения будут возможные на неделе с 24 по 30 марта, они коснутся самых популярных телеканалов.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Приносим извинения за возможные неудобства», — предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Помехи» могут возникать по несколько часов в день.

Где пройдут работы:

  • 24 марта, с 11:00 до 17:00 — пункт вещания в селе Кукобой (Первомайский район);

  • 25 марта, с 10:00 до 16:00 — в селе Пужбол (Ростовский район);

  • 26 марта, с 10:00 до 16:00 — в Рыбинске;

  • 27 марта, с 10:00 до 16:00 — Милодино (Угличский район);

На фоне проведения профилактических работ возможны перерывы в трансляции станции «Радио России» (106,1 МГц) и на телеканале «Дисней», также могут возникнуть перебои в первом и втором мультикомплексах, к которым относятся телеканалы: «Первый», «Россия-1», «Матч!», НТВ, «Пятый канал», «Россия. Культура», «Карусель», «Россия 24», ОТР, ТВЦ, а также «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Dомашний», «ТВ-3», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ» и «Пятница!».

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