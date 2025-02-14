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Город проблема «Терроризирует»: жительница села под Ярославлем залила соседу фекалии в почтовый ящик

«Терроризирует»: жительница села под Ярославлем залила соседу фекалии в почтовый ящик

С ней не может справиться даже полиция

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7 комментариев
Жители села под Ярославлем просят о помощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители села под Ярославлем просят о помощи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители села под Ярославлем просят о помощи

Источник:

Житель села Пазушино Ярославского района бьют тревогу. Он устал от выходок неадекватной соседки. Женщина не дает ему спокойной жизни, об этом мужчина рассказал на совместном приеме омбудсмена по правам человека Сергея Бабуркина и прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого.

— У жителя села Пазушино Ярославского района — своя беда. Его терроризирует неадекватная соседка — залила фекалиями почтовый ящик, блокировала дверной замок, нанесла побои. Психиатрическая экспертиза выявила у женщины отклонения и рекомендовала обследование в стационаре, однако доставить ее туда не удается даже сотрудникам полиции, — сообщили в аппарате омбудсмена по правам человека Сергея Бабуркина.

Местный житель переживает, что соседка может переключиться на детей, которые ходят в школу или гуляют неподалеку от дома.

— Кроме того, у самой женщины имеется малолетний ребенок, который, судя по всему, живет и воспитывается в ненадлежащих условиях, — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Прокурор поручил срочно провести полноценное медицинское обследование женщины, а также указал, что сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних должны проверить условия, в которых живет ее ребенок.

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Комментарии
8
Гость
38 минут
В Брагине все такие
Гость
40 минут
Местные говорят она непривитая
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