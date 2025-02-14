В Ярославле из-за интерференции возникнут проблемы с телевещанием: когда

В Ярославле могут возникнуть проблемы с телевещанеим Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с теле- и радиовещанием. Причина — сезонная интерференция, которая возникает ежегодной весной и осенью.

— Солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его, — сообщили 13 февраля в филиале Телерадиосети России — «Ярославском ОРТПЦ».

Как пояснили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТСР), интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Из-за такого расположения могут возникать помехи. Весенняя интерференция длится около 14 дней в период с конца февраля по начало марта.

Что такое солнечная интерференция Источник: филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ»











Почему не работает телевизор

В РТСР будут минимизировать помехи телевещания, однако в редких случаях с телеэкрана может полностью пропасть изображение. Проблемы с сигналом могут длиться до полутора часов.

— В случае проблем с телеприёмом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, — посоветовали специалисты.