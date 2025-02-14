В Ярославле из-за интерференции возникнут проблемы с телевещанием: когда

Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с теле- и радиовещанием. Причина — сезонная интерференция, которая возникает ежегодной весной и осенью.
— Солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его, — сообщили 13 февраля в филиале Телерадиосети России — «Ярославском ОРТПЦ».
Как пояснили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТСР), интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Из-за такого расположения могут возникать помехи. Весенняя интерференция длится около 14 дней в период с конца февраля по начало марта.
Почему не работает телевизор
В РТСР будут минимизировать помехи телевещания, однако в редких случаях с телеэкрана может полностью пропасть изображение. Проблемы с сигналом могут длиться до полутора часов.
— В случае проблем с телеприёмом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, — посоветовали специалисты.
Помехи могут возникать с 11:18 до 13:06 с 21 февраля по 15 марта. Они коснутся первого и второго мультикомплексов, к которым относятся телеканалы: Первый, «Россия-1», «Матч!», «НТВ», Пятый канал, «Россия. Культура», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», «РенТВ», «Спас», «СТС», «Dомашний», «ТВ-3», «Звезда», «ТНТ», «МИР», «МузТВ», а также радио «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».