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Город В Ярославле из-за интерференции возникнут проблемы с телевещанием: когда

В Ярославле из-за интерференции возникнут проблемы с телевещанием: когда

Это коснется основных каналов

165
3 комментария
В Ярославле могут возникнуть проблемы с телевещанеим | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле могут возникнуть проблемы с телевещанеим | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле могут возникнуть проблемы с телевещанеим

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили о проблемах с теле- и радиовещанием. Причина — сезонная интерференция, которая возникает ежегодной весной и осенью.

— Солнце пересекает экватор, над которым на геостационарной орбите работают спутники связи. Мощное солнечное излучение накладывается на телесигнал со спутника и может ослабить его, — сообщили 13 февраля в филиале Телерадиосети России — «Ярославском ОРТПЦ».

Как пояснили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТСР), интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии. Из-за такого расположения могут возникать помехи. Весенняя интерференция длится около 14 дней в период с конца февраля по начало марта.

Что такое солнечная интерференция | Источник: филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ»Что такое солнечная интерференция | Источник: филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ»

Что такое солнечная интерференция

Источник:

Почему не работает телевизор

В РТСР будут минимизировать помехи телевещания, однако в редких случаях с телеэкрана может полностью пропасть изображение. Проблемы с сигналом могут длиться до полутора часов.

— В случае проблем с телеприёмом рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку (выключить и через минуту включить). Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, — посоветовали специалисты.

Помехи могут возникать с 11:18 до 13:06 с 21 февраля по 15 марта. Они коснутся первого и второго мультикомплексов, к которым относятся телеканалы: Первый, «Россия-1», «Матч!», «НТВ», Пятый канал, «Россия. Культура», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», «РенТВ», «Спас», «СТС», «Dомашний», «ТВ-3», «Звезда», «ТНТ», «МИР», «МузТВ», а также радио «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».

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Комментарии
3
Гость
28 минут
А нельзя ли сделать интерференцию постоянной?
Гость
12 минут
Если-бы не написали, даже и не знал-бы, что какие-то проблемы возникают с вещанием в этот период. Ни разу не замечал каких-то проблем. Может бабульки, которые сутками смотрят мыльную оперу, замечают.
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