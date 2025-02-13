В Ярославской области благоустроят 19 памятников: какие объекты вошли в список и сколько на них потратят

В 2025 году в Ярославской области намерены восстановить 19 памятников. По данным областного правительства, работы на объектах проведут по региональной программе по обустройству и восстановлению воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства регионального развития, всего на работы требуется более 39 миллионов рублей: из них, как отмечалось выше, 25 миллионов выделит область, еще суммарно 10 миллионов 899 тысяч рублей будут взяты из бюджета муниципальных образований. 3 миллиона 313 тысяч рублей привлекут из внебюджетных источников финансирования.