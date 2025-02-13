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Город В Ярославской области благоустроят 19 памятников: какие объекты вошли в список и сколько на них потратят

В Ярославской области благоустроят 19 памятников: какие объекты вошли в список и сколько на них потратят

Публикуем подробности от властей

69
3 комментария
В Ярославской области благоустроят 19 монументов | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.comВ Ярославской области благоустроят 19 монументов | Источник: Администрация Переславля-Залесского / Vk.com

В Ярославской области благоустроят 19 монументов

Источник:

В 2025 году в Ярославской области намерены восстановить 19 памятников. По данным областного правительства, работы на объектах проведут по региональной программе по обустройству и восстановлению воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.

— Из областного бюджета на восстановление выделено 25 миллионов рублей, — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Как уточнили 76.RU в пресс-службе Министерства регионального развития, всего на работы требуется более 39 миллионов рублей: из них, как отмечалось выше, 25 миллионов выделит область, еще суммарно 10 миллионов 899 тысяч рублей будут взяты из бюджета муниципальных образований. 3 миллиона 313 тысяч рублей привлекут из внебюджетных источников финансирования.

— Одно из основных условий участия в проекте — обязательное софинансирование со стороны муниципальных образований, — пояснили в министерстве.

Какие объекты благоустроят

  • Обелиск в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны в 1941–1945 годы (Переславль-Залесский, улица Левая Набережная) — на работы выделят 6,9 миллиона рублей;

  • обелиск в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (Рыбинск, микрорайон Тоговщинская промышленная зона) — 4,7 миллиона рублей;

  • памятник в деревне Иванищево (Курба, Ярославский район) — более 2 миллионов рублей;

  • восстановление 32 воинских захоронений на Воинском мемориальном кладбище (Ярославль, ул. Угличская, 39) — более 2,2 миллиона рублей;

  • обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ в поселке Бурмакино (Некрасовский район) — 1,2 миллиона рублей;

  • памятник воинам, погибшим в ВОВ, в парке в селе Новый Некоуз — 919 тысяч рублей;

  • памятник «Вечная слава воинам-землякам, павшим в боях за Родину» в деревне Григорьевское (Заволжское сельское поселение, Ярославский район) — 5,3 миллиона рублей;

  • мемориал в честь рабочих ремонтно-механического завода, погибших в годы Великой Отечественной войны (Углич) — 1 миллион 27 тысяч рублей;

  • памятник погибшим в поселке при железнодорожной станции Скалино (Пречистенское сельское поселение, Первомайского района) — 1,5 миллиона рублей;

  • стела погибшим воинам-землякам в годы ВОВ в деревне Кузнечихе (Ярославский район) — 1,2 миллиона рублей;

  • памятник жителям поселка Волга, погибшим в годы гражданской войны (Некоузский район) — 620 тысяч рублей;

  • памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в селе Марково (Ростовский район) — 441 тысяч рублей;

  • памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в поселке Борисоглебском — 2 миллиона рублей;

  • памятник воинам, погибшим в годы ВОВ в деревне Телицино (Даниловский район), — 2,6 миллиона рублей;

  • памятник воинам, погибшим в ВОВ 1941–1945 годов в селе Васильково (Ростовский район), — 465 тысяч рублей;

  • военно-мемориальный комплекс в поселке Константиновском (Тутаевский район) — 1,8 миллиона рублей;

  • памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в деревне Высоково (Большесельский район) — 869 тысяч рублей;

  • памятник в деревне Мартыново (Мышкинский район) — 638 тысяч рублей;

  • мемориал Воинской славы в деревне Ново (Угличский район) — 2,2 миллиона рублей.

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Комментарии
3
Гость
14 минут
к памятникам перестали ездить молодожёны и это лучший показатель всего происходящего
Гость
15 минут
Они воевали не за эту нищету и ужас вокруг, были против официоза и сотворения культа тем более в угоду власти
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