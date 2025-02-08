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Город В Ярославле хотят установить памятник участникам СВО. Где расположится монумент

В Ярославле хотят установить памятник участникам СВО. Где расположится монумент

Власти объявили конкурс на лучший проект

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2 комментария
В Ярославле планируют установить памятник СВО | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле планируют установить памятник СВО | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле планируют установить памятник СВО

Источник:

В Ярославле планируют установить памятник участникам СВО. Монумент хотят разместить на площади Мира в Кировском районе. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов 6 февраля.

— В целях сохранения памяти и славы воинов — участников специальной военной операции, защитников Отечества всех поколений и композиционного обогащения городской среды города Ярославля мэрия постановляет провести конкурс на создание проекта памятника «Воинам — участникам специальной военной операции», — говорится в документах.

Принять участие в конкурсе на создание проекта памятника может любой желающий, достигший 18 лет. Оценивать работы будет жюри. За первое место предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 марта, а итоги подведут 11 апреля.

— Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Ярославля, — уточняется в постановлении мэра.

Критерии оценки проектов памятника:

  • соответствие проектного решения цели и задачам конкурса, идейно-смысловому значению;

  • оригинальность идеи и содержательность наполнения проекта;

  • степень художественной выразительности проекта;

  • обоснованность объемно-пространственного и архитектурно-планировочного решения;

  • аргументированность выбора материалов, их устойчивость к погодным и иным воздействиям;

  • возможность реализации проекта в современных условиях.

Согласно документации, конкурс признается несостоявшимся, если подана одна заявка или ни одной либо если проект не соответствует требованиям организаторов. В последнем случае организатор оставляет за собой право продлить конкурс.

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Комментарии
2
Гость
1 час
👌😂🤦‍♀️
Гость
20 минут
Ага давайте закажем Церетели и делов то , а памятник в риттульной агентство можно заказать, они быстро возьмутся за это дело
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