В Ярославле хотят установить памятник участникам СВО. Где расположится монумент

В Ярославле планируют установить памятник СВО Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле планируют установить памятник участникам СВО. Монумент хотят разместить на площади Мира в Кировском районе. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов 6 февраля.

— В целях сохранения памяти и славы воинов — участников специальной военной операции, защитников Отечества всех поколений и композиционного обогащения городской среды города Ярославля мэрия постановляет провести конкурс на создание проекта памятника «Воинам — участникам специальной военной операции», — говорится в документах.

Принять участие в конкурсе на создание проекта памятника может любой желающий, достигший 18 лет. Оценивать работы будет жюри. За первое место предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 марта, а итоги подведут 11 апреля.

— Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Ярославля, — уточняется в постановлении мэра.

Критерии оценки проектов памятника: соответствие проектного решения цели и задачам конкурса, идейно-смысловому значению;

оригинальность идеи и содержательность наполнения проекта;

степень художественной выразительности проекта;

обоснованность объемно-пространственного и архитектурно-планировочного решения;

аргументированность выбора материалов, их устойчивость к погодным и иным воздействиям;

возможность реализации проекта в современных условиях.