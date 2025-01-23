Ярославцам пообещали IT-парк как на юге. Показываем то самое «краснодарское чудо света»

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ренат Дайнутдинов / 161.RU











16 января на встрече с губернатором Ярославской области глава «Тензора» Сергей Уваров рассказал, что IT-парк на берегу Которосли в Ярославле станет аналогом известных частных парков России.

— Нам есть на кого равняться. Образцом для подражания мы выбираем парк Галицкого в Краснодаре или японский сад «Шесть чувств» в Крыму, — рассказал Сергей Уваров.

Напомним, современный проект с офисами для айтишников, детским садом, городским парком, подземной парковкой и двухэтажным рестораном появится на месте снесенной гостиницы «Чайка» на Московском проспекте. Его возводят с 2022 года. Изначально масштабную стройку оценивали в 3 миллиарда рублей, однако в 2025 году ее стоимость выросла до 10 миллиардов.

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Мы решили узнать, к чему же готовиться ярославцам и как выглядит то самое «краснодарское чудо». Наши коллеги из 93.RU провели экскурсию по парку в Краснодаре.

Что за парк Галицкого

Парк «Краснодар» возле одноименного стадиона открыли в Краснодаре в сентябре 2017 года. Он занимает 22,7 гектара площади, дизайн разрабатывали немецкие специалисты, все объекты облицованы гранитом, мрамором и известняком. На территории постоянно появляются новые зоны. Например, в начале апреля на большой клумбе в центре воссоздали картину Александра Родченко «Побеждающее красное» из 140 тысяч виол, но они уже отцвели и картину убрали.

Парк за свои деньги построил местный предприниматель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, поэтому в народе это место называют парк Галицкого. По данным Forbes, он обошелся бизнесмену в 4 миллиарда рублей. И хотя почти каждый краснодарец раз в жизни уже бывал в парке.

Топ-10 мест парка

Разумеется, главной достопримечательностью парка является стадион «Краснодар» и расположенная по соседству Академия. Вдоль них можно прогуляться по широким аллеям, усеянным зеленью и оригинальными деревьями.

К стадиону удобнее всего подойти с улицы Восточно-Кругликовской Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Также популярным местом является «Амфитеатр», где проходят разные мероприятия, транслируют матчи и устраивают кинопоказы. Правда, во время пандемии коронавируса показы приостановили, но место всё равно пользуется популярностью — там можно отдохнуть под кронами деревьев. А еще на входе в «Амфитеатр» находятся туалеты.

Для комфорта в амфитеатре есть деревянные подложки Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Рядом с амфитеатром находятся музыкальный и водный лабиринты. В первом можно пройти по небольшой спирали, выложенной кустами, и поиграть на нескольких инструментах. Водный лабиринт представляет из себя неглубокий водоем с деревянными вертикальными брусьями и другими развлечениями. Место очень популярно у детей и работает только летом.

Музыкальный лабиринт в парке привлекает много внимания Источник: проект «Городские решения» / Youtube.com

Далее можно подняться на смотровую площадку «Пирамида», откуда открывается отличный вид на парк и стадион. Все велосипеды и коляски администрация «Краснодара» просит оставлять внизу, чтобы избежать несчастных случаев. На вершине можно отдохнуть и посидеть на лавочках.

Следующая достопримечательность — террасированный сад и 5-метровая скульптура «Геоточка», которая находится в водоеме. Широкие аллеи разделены между собой зелеными насаждениями. Зимой, когда растения не цвели, эти участки украсили светящимися кустами искусственной лаванды. Скульптуру создали художники Recycle Group. По замыслу она отождествляет долю секунды, застывшую в металле. Если смотреть на точку с разных сторон, то можно увидеть панораму места.

Возле скульптуры любят отдыхать горожане и гости парка Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











В южной части парка находится спортивная зона, а также скейт-парк, небольшое поле для баскетбола, столы для игры в теннис и детская игровая площадка. Еще в этой части парка недавно установили арт-объект «Внутренний ребенок».

В парке есть несколько пергол, где можно укрыться от солнца Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Ряд объектов расположен компактно между стадионом и Академией ФК «Краснодар». Например, водоем «Кратер», где водятся карпы. Рядом находится фонтан «Стремительная река», где дугообразные струи воды образуют аллею. Также возле водоема можно посидеть на ступенях. Кормить рыб и тем более кидать в воду монеты категорически запрещено.

Струи воды включают только летом Источник: Валерия Дульская / 93.RU











По соседству с предыдущими локациями находится зеркальный лабиринт. В его центре находится водоем с карпами, где растет редкий королевский делоникс или, как его называют, огненное дерево. Сам лабиринт состоит из зеленых холмов, вокруг которых расположены большие зеркальные панели. Высота холмов тоже разная, и это сделано не просто так — с южной стороны холм выше, чтобы защищать отдыхающих от солнца.

В зеркальном лабиринте дети любят смотреть на карпов Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Фонтан «Инфинити» находится рядом со стадионом. Его особенность заключается в том, что со всех сторон он выглядит по-разному:

— Когда стоишь наверху, рядом с жакарандами — зеркало воды визуально переходит в ландшафт, и таким образом достигается эффект бесконечности. Если спуститься вниз — можно насладиться потоками водопада, то затихающими, то усиливающимися, — рассказывали на странице парка «Краснодар».

Водопад «Инфинити» открыли в начале 2020 года Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Композиция «Искусственная среда» от Recycle Group, которая находится на понтонной набережной рядом с «Пирамидой» и террасированным садом. Арт-объект представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. Идея произведения заключается в вопросе: как объяснить искусственному разуму, что такое игра, и возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре?

Композиция появилась в парке во время карантина Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Где поесть и выпить кофе

В парке «Краснодар» есть 5 главных локаций для перекуса и отдыха: одноименные кафе, бургерная и мороженица, кофейня «1.62», кондитерская Angel cakes. Кроме того, в разных местах на территории парка стоят небольшие фирменные ларьки-палатки, где можно купить воду, обычное мороженое и хот-доги.



Летом над кафе «Краснодар» работает открытая веранда Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Кафе «Краснодар» и бургер-бар находятся по соседству Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Со стороны кафе-мороженое выглядит как стеклянный куб Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Кондитерская находится там же, где фан-шоп Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU











Схема расположения кафе в парке «Краснодар» Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Как добраться

Из аэропорта или вокзала до парка проще всего добраться на такси. В первом случае это займет около 40 минут и около 600 рублей, во втором — примерно 25 минут и 250 рублей.

Местные жители просят на оставлять машины возле их домов Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











А что еще?

Помимо интересных локаций и вкусной еды летом в парке есть еще один большой бонус — по газонам можно спокойно ходить и даже устраивать на них пикник. В холодное время года администрация «Краснодара» просит беречь хрупкую траву, чтобы к лету она набралась сил. Из-за необычного рельефа газоны порой популярнее детских площадок — одним из развлечений является перекатывание по траве, лежа на боку.

Еще в парке можно не бояться электросамокатов и велосипедов, потому что там они запрещены уже не первый год. За порядком следят охранники, которые просят нарушителей на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) покинуть территорию парка.

В парке огромное внимание уделяют состоянию газона Источник: Валерия Дульская / 93.RU











В парке есть три бесплатных туалета. Один находится в «Амфитеатре», второй — возле фирменного магазина ФК «Краснодар» и кондитерской Angel Cakes. Третий расположен на территории спортивного парка. Все остальные уборные можно найти на стадионе.

Еще один интересный бонус — локации идеально подходят для свадебной фотосессии.

В парке фотографируются многие молодожены Источник: Ренат Дайнутдинов / 161.RU









