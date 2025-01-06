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Город Панельная душа фоторепортаж Место, где мы выросли: гуляем среди темных панелек в Ярославле

Место, где мы выросли: гуляем среди темных панелек в Ярославле

Такие дворы есть в любом городе России

9 248
34 комментария
Двор, где проходило детство
Источник:

Панельки вшиты в культурный код нашей страны. Пожалуй, сложно найти человека, который хоть сколько-то не жил в миниатюрной хрущевке или исполинской панельной девятиэтажке.

Зачастую эти многоэтажки — мрачные, серые, однотипные. Однако есть в этих домах что-то романтичное. В этом фоторепортаже исследуем панельные дворы Заволжского района Ярославля. Приятной прогулки.

Знакомый подъезд
Источник:
Местные художники украшают дома своими «шедеврами»
Источник:
Есть в этих домах особая романтика
Источник:
Привычная глазу картина
Источник:
Узоры разбавляют монотонность района
Источник:
Преемственность и слияние поколений
Источник:
Панельная матрица
Источник:
По пути домой можно прикупить что-нибудь к чаю
Источник:
Панельная многослойность
Источник:
Рассказывайте в комментариях, жили когда-то в панельке? Может, сейчас живете?
Источник:
Солнечные лучи оживляют серых великанов
Источник:
Тут есть место сказке
Источник:
Эти дома значительно ярче остальных
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Напоминает пчелиные соты
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С приходом тепла тут будет слышно детский смех
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Комментарии
34
Гость
11 марта 2023, 07:08
На первой фотографии лучший двор города ярославля. А за этим домом ещё детская площадка. Огромная просторная зона для пеших прогулок без машин вокруг дома. Сделаны парковочные места. Две школы у дома. Детские сады. Планировка квартала запроектирована в советское время. А не так как давайте воткнём ещё дом. И район очень душевный. Позавидуют этому месту очень многие.
Гость
11 марта 2023, 07:04
Бытиё определяет сознание ( Серость рождает Серость и забитость
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