Место, где мы выросли: гуляем среди темных панелек в Ярославле

Панельки вшиты в культурный код нашей страны. Пожалуй, сложно найти человека, который хоть сколько-то не жил в миниатюрной хрущевке или исполинской панельной девятиэтажке.
Зачастую эти многоэтажки — мрачные, серые, однотипные. Однако есть в этих домах что-то романтичное. В этом фоторепортаже исследуем панельные дворы Заволжского района Ярославля. Приятной прогулки.
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