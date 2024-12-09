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Город В Ярославле закрыли аквапарк. Что случилось

В Ярославле закрыли аквапарк. Что случилось

Рассказываем, почему посетителей пока не будут пускать

2 670
8 комментариев

В Ярославле будут ремонтировать аквапарк

Источник:

В Ярославле с понедельника, 9 декабря закрыт аквапарк «Тропический остров». На официальном сайте водного комплекса сказано, что с этой даты начинается ремонт помещений.

— Уважаемые посетители аквапарка! В связи с проведением плановых ремонтных работ, аквапарк «Тропический Берег» будет закрыт с 9 по 20 декабря включительно! — предупреждают посетителей.

Указано, что аквапарк возобновит работу с 21 декабря. Этот день выпадает на субботу. Посетителей начнут принимать с 10:30 утра.

— Просим спланировать свое посещение до или после закрытия! — говорится на сайте аквапарка.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Аквапарк» было создано в феврале 2012 года в Ярославле. Основная деятельность компании — зрелищно-развлекательная. Дело это выгодное: за 2023 год организация заработала 302,7 миллиона рублей, из них чистая прибыль — 94,2 миллиона. Ярославский аквапарк принадлежит предпринимателю Бабикяну Вардану Грачиковичу. Он параллельно занимается консервированием в Поречье-Рыбном, выращиванием овощей и их продажей в Подмосковье.

Первый в Ярославе аквапарк «Тропический берег» открылся в апреле 2017 года. За шесть лет работы развлекательный комплекс не единожды попадал в новостные ленты. Первый инцидент случился через пару месяцев с начала работы: в аквапарке случилась протечка. Были и необычные случаи: в 2020 году в развлекательном центре беременная женщина родила ребенка прямо во время посещения.

В октябре 2023 года стало известно, что к уже имеющемуся корпусу аквапарка пристроят четырехэтажное новое здание с комнатами отдыха, кафе и кабинетами для администрации. Подробности проекта мы публиковали тут.

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Аквапарк Ремонт
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Комментарии
8
Гость
2 часа
Там даже справку от венеролога не требуют . Теперь представьте сколько там заразы .
Гость
48 минут
Оказалось ничего не случилось, просто Шибаевой как всегда надо поднять волнение
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