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Город «Это беспредел, дороже, чем в Москве!»: ярославцы пожаловались на огромные счета за отопление

«Это беспредел, дороже, чем в Москве!»: ярославцы пожаловались на огромные счета за отопление

Публикуем яркие комментарии местных жителей

2 063
47 комментариев

Ярославцы пожаловались на подорожание света за отопление

Источник:

Ярославцы пожаловались на огромные счета за отопление. По словам местных жителей, за ноябрь пришел квиток с суммой, которую обычно приходилось платить в декабре–январе — в период морозов.

— Это что за счет за отопление? Зимы ведь еще не было! Я просто в шоке?! — написал ярославец в городском паблике «Липовая гора Ярославль — Регионы 76». За месяц он получил квиток за отопление на 3364 рубля.

За ноябрь у ярославны Марины пришел квиток на почти 4600 рублей

Источник:

Напомним, что тарифы на отопление поднимали летом 2024 года. Сейчас власти анонсировали подорожание электроэнергии с января 2025-го. Местные жители боятся, что с нового года и за тепло придется платить больше.

— У нас 4600 рублей. Боюсь представить, сколько будет после январского подорожания. Это уже беспредел, дороже, чем в Москве! — пишет Марина Карандина

— На кухне батареи градусов 20. В комнатах чуть потеплее, в районе 30 градусов. Трешка не успевает прогреться. Холодно. Не знаю, сколько по норме, но потеплее бы, — отмечает Александр Ку.

— 5200 за трешку только за отопление. Шок! Дома свежо, батареи чуть теплые. Беспредел просто! В январе по 10 тысяч рублей что ли за отопление насчитают? — возмутилась Елена Малунина.

Ярославна Ирина Ляубе спокойнее относится к увеличению платы за отопление.

— Но батареи-то теплые. А 3000 — это за малое тепло. А за самые холодные месяцы (декабрь, январь, февраль) будет платеж еще больше, — делится своим мнением Ирина Ляубе. — Такой тариф и такие правила, чтобы котельная работала, ее надо содержать. Вспомните, было время, когда даже летом платили за отопление. А сейчас не платим.

А вы заметили, что отопление подорожало?

Конечно, с каждым месяцем цифра на квитке всё больше
Так зима, поэтому и плата за отопление выше
Я не заметил(а)
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ЖКХ Квартплата Отопление
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Комментарии
47
Гость
2 часа
Цены на ЖКХ, уже побили все мыслимые и не мыслимые рекорды по удорожанию.
Гость
2 часа
Такими темпами скоро вся зарплата будет уходить на одну лишь квартплату, а жить то на что тогда будем?
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