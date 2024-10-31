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Город Готовимся к новым пробкам? На Ярославль обрушился снегопад. Видео

Готовимся к новым пробкам? На Ярославль обрушился снегопад. Видео

В городе бушует ветер

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4 комментария

Город занесло снегом

Под конец октября на Ярославль обрушился снегопад и сильный ветер. Как сообщают читатели 76.RU, днем 31 октября снег повалил в центре, на Пятерке, Суздалке, Перекопе и за Волгой.

— В порту минут пять шел снег, всё было белым-бело, сейчас вообще ничего, — пишут в чате 76.RU в Telegram.

В городе началась метель

В областном Министерстве региональной безопасности оперативно предупредили о непогоде. Согласно прогнозу такая погода ожидает горожан весь день 1 ноября.

— Осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Ожидаются на территории Ярославской области и г. Ярославля с 06:00 и до конца суток 01 ноября. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

В Ярославле прошел первый снегопад

Согласно прогнозу в Ярославской области будет бушевать циклон «Лидия». Потепления или улучшения погоды в ближайшие дни ждать не стоит.

— Один атмосферный фронт будет сменяться другим, и погоду хорошей назвать просто невозможно. Будет ненастная погода с усилением ветра до 13−18 м/с, а в четверг — пятницу — с отдельными порывами до 17−22 м/с, — сообщил синоптик Александр Ильин.

Подробный прогноз на месяц читайте в этом материале.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов обратился к автомобилистам и попросил их переобуть летнюю резину на зимнюю. С 15 октября дорожные службы работают по зимнему графику, обрабатывая реагентами дороги.

30 октября в городе случился день жестянщика, в полицию за сутки поступило 99 сообщений об авариях. Многие автомобилисты жаловались на гололед на дорогах.

В ярославские шиномонтажные мастерские выстроились километровые очереди из автомобилей. Все подробности мы публикуем в нашей онлайн-трансляции.

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4
Гость
24 минуты
Три снежинки и уже паника
Гость
54 минуты
У нас его нет пока
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