Готовимся к новым пробкам? На Ярославль обрушился снегопад. Видео

Город занесло снегом Источник: читатель 76.RU











Под конец октября на Ярославль обрушился снегопад и сильный ветер. Как сообщают читатели 76.RU, днем 31 октября снег повалил в центре, на Пятерке, Суздалке, Перекопе и за Волгой.

— В порту минут пять шел снег, всё было белым-бело, сейчас вообще ничего, — пишут в чате 76.RU в Telegram.

В городе началась метель Источник: читатели 76.RU

В областном Министерстве региональной безопасности оперативно предупредили о непогоде. Согласно прогнозу такая погода ожидает горожан весь день 1 ноября.

— Осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Ожидаются на территории Ярославской области и г. Ярославля с 06:00 и до конца суток 01 ноября. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

В Ярославле прошел первый снегопад Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Согласно прогнозу в Ярославской области будет бушевать циклон «Лидия». Потепления или улучшения погоды в ближайшие дни ждать не стоит.

— Один атмосферный фронт будет сменяться другим, и погоду хорошей назвать просто невозможно. Будет ненастная погода с усилением ветра до 13−18 м/с, а в четверг — пятницу — с отдельными порывами до 17−22 м/с, — сообщил синоптик Александр Ильин.

Подробный прогноз на месяц читайте в этом материале.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов обратился к автомобилистам и попросил их переобуть летнюю резину на зимнюю. С 15 октября дорожные службы работают по зимнему графику, обрабатывая реагентами дороги.

30 октября в городе случился день жестянщика, в полицию за сутки поступило 99 сообщений об авариях. Многие автомобилисты жаловались на гололед на дорогах.