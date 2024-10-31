Готовимся к новым пробкам? На Ярославль обрушился снегопад. Видео

Под конец октября на Ярославль обрушился снегопад и сильный ветер. Как сообщают читатели 76.RU, днем 31 октября снег повалил в центре, на Пятерке, Суздалке, Перекопе и за Волгой.
— В порту минут пять шел снег, всё было белым-бело, сейчас вообще ничего, — пишут в чате 76.RU в Telegram.
В областном Министерстве региональной безопасности оперативно предупредили о непогоде. Согласно прогнозу такая погода ожидает горожан весь день 1 ноября.
— Осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица. Ожидаются на территории Ярославской области и г. Ярославля с 06:00 и до конца суток 01 ноября. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении МРБ.
Телефон экстренных служб 112.
Согласно прогнозу в Ярославской области будет бушевать циклон «Лидия». Потепления или улучшения погоды в ближайшие дни ждать не стоит.
— Один атмосферный фронт будет сменяться другим, и погоду хорошей назвать просто невозможно. Будет ненастная погода с усилением ветра до 13−18 м/с, а в четверг — пятницу — с отдельными порывами до 17−22 м/с, — сообщил синоптик Александр Ильин.
Подробный прогноз на месяц читайте в этом материале.
Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов обратился к автомобилистам и попросил их переобуть летнюю резину на зимнюю. С 15 октября дорожные службы работают по зимнему графику, обрабатывая реагентами дороги.
30 октября в городе случился день жестянщика, в полицию за сутки поступило 99 сообщений об авариях. Многие автомобилисты жаловались на гололед на дорогах.
В ярославские шиномонтажные мастерские выстроились километровые очереди из автомобилей. Все подробности мы публикуем в нашей онлайн-трансляции.