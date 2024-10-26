Голливудский режиссер — о съемках в Ярославле: «Я хорошо помню поездку. В ту ночь мама умерла». Видео

Илья Найшуллер рассказал, как познакомился с женой Источник: naishuller / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Кирилл Поверинов











Голливудский режиссер Илья Найшуллер поделился историей из жизни, связанной с Ярославлем. В столице Золотого кольца России буквально сложилась семья автора боевика «Никто» (18+), прославившегося на весь мир.

Личную историю Илья рассказал подписчикам во время прямого эфира 18 октября 2024 года.

Илья Найшуллер — режиссер фильмов «Хардкор» (18+) с Данилой Козловским и «Никто» с Бобом Оденкерком из сериала «Во все тяжкие» (18+), режиссер клипов «Ленинграда», The Weeknd и Biting Elbows. Он родился в Москве, в семье олигарха Виктора Найшуллера, детство провел в Лондоне, в подростковом возрасте вернулся в Россию. После школы поступил в Институт телевидения и радиовещания, однако бросил вуз. Затем учился в Нью-Йорке, однако и американский университет не окончил. С раннего возраста интересовался съемочным процессом. Как писал Forbes, Илья начинал карьеру «мальчиком с хлопушкой» на «Мосфильме».

Как познакомился с женой

Илья и Дарья поженились в 2010-м Источник: naishuller / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Работа в Ярославле связана у Ильи Найшуллера со знакомством с будущей женой, певицей Дашей Чаруша. Этот период как раз пришелся на начало его карьеры.

Всё случилось в 2007 году, 17 лет назад, во время подготовки к съемкам фильма «Ты и Я» (18+) англо-французского режиссера Ролана Жоффе. Проект снимали в Ярославле, Москве, а также в Лос-Анджелесе, США.

— Я познакомился с Дашей на фильме, который потом мы поехали снимать в Ярославль. Я пошел ее встречать на «Мосфильме», она шла на кастинг. И все ребята такие: «Даша Чаруша будет, которая была на обложке MAXIM, с огромной грудью». И приходит Даша, одетая абсолютно по-домашнему, в полуспортивный костюм-полупижаму. И все такие: «Что-то не впечатлила. В гриме с фотошопом она выглядит чуть получше». Я подумал: «Вы чего, дебилы? Как бы, да, люди так выглядят, вы чего женщин не видели?», — рассказал Илья.

В фильме Дарья играла эпизодическую роль, а Илья помогал на съемочной площадке.

— Мы поехали сначала за город к продюсеру. Я трех актеров повез, Даша села спереди. Потом мы с ней нормально пообщались, когда закончили снимать. Мы с ней ехали, наверное, три часа по пробкам, — вспоминал Илья.

Даша Чаруша — актриса, певица, режиссер, сценарист и продюсер. В 2014 году стала артистом музыкального лейбла Басты Gazgolder. Среди картин, к которым приложила руку Даша, «Захватчики» (16+), «Марафон желаний» (18+), сериал «Игры» (16+) и другие.

Что случилось с мамой

И это не единственное воспоминание, связанное с поездкой в Ярославль. По возвращении со съемок Илья рванул в больницу, в палату к матери.

— Я хорошо помню этот день, потому что через два часа после этого мне позвонили и сказали: «Приходи в больницу, потому что твоей маме плохо». Я пришел в больницу, и в ту ночь мама умерла. Поэтому я хорошо помню эту поездку из Ярославля и этот день. 2007 год, — добавил Илья и заиграл на гитаре.