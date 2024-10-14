Эксперты оценили уровень жизни в разных регионах России. На каком месте Ярославская область

Рейтинг благополучия населения в регионах по стране Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославская область оказалась на 22 месте рейтинга регионов по материальному благополучию населения. Такой вывод сделали эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг». Для составления списка проанализировали данные Росстата и Центробанка РФ.

— Методика основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное состояние населения в регионах России по итогам 2023 года. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц, с учетом счетов эскроу, в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, — говорится в описании методики исследования.

Рейтинговый балл Ярославской области за 2023 год оказался на отметке 54,92. Этот показатель выше результата 2022 года — 45,91. Среди регионов, оказавшихся выше в списке, в том числе, Белгородская область, Приморский край, Архангельская область, Республика Коми, Москва и другие.

Лидерами рейтинга стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. А вот худшие показатели оказались в Карачаево-Черкесии, Туве и Ингушетии. Последняя набрала чуть больше двух баллов из ста возможных.

Максимально по всем показателям можно набрать 100 баллов Источник: РИА Новости









