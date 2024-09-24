«Почему должны страдать?»: ярославцы взбунтовались против строительства нового дома под окнами существующих

Жители Брагина узнали о новой стройке из объявлений на деревьях Источник: Яндекс Карты, Ольга Смирнова











Жители Дзержинского района Ярославля выступили против строительства восьмиэтажки посреди существующей застройки. Речь идет об участке, прилегающем к дому № 12, корпус 3 по улице Труфанова.

— На этой территории расположен наш двор, там находится детская площадка и небольшая посадка деревьев. Хотят построить 9-этажный дом на 145 квартир с подземным этажом. Получается наш дом будет практически отрезан от дорог, затемнен, не будет парковочных мест. Рядом школа № 62 — учится в 2 смены. Предполагается, что люди будут заезжать семьями, рожать детей, и где условия для этого? Почему наши дети лишаются детской площадки? Почему должны страдать другие дома? — написала жительница дома № 12, корпус 3 по улице Труфанова Ольга Смирнова 20 сентября на странице губернатора Михаила Евраева.

Причем люди даже не подозревали, что рядом с их жильем затеяно новое строительство. Новость узнали из объявлений, которые кто-то развесил на деревьях. Жители недоумевают, зачем втыкать новый дом впритык к существующим, если в городе есть много еще не занятых территорий.

В Министерстве строительства Ярославской области сообщили, что на строительство дома 3 июля 2023 года было выдано разрешение. Срок его действия — до 4 ноября 2026 года. По документам, в здании будет восемь надземных и один подземный этаж.

Застройщиком выступает ООО «Строй Инвест». Порталу 76.RU в компании сообщили, что воздержатся от комментариев по ситуации.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест» было образовано 19 октября 2021 года, зарегистрировано в Ярославле на проспекте Октября, 46. Владелец и генеральный директор компании — Михаил Автономов. Фирма занимается строительством, отделкой зданий, продажей, покупкой и арендой недвижимости. По данным сервиса «Контур.Фокус», в фирме числится один сотрудник. В 2023 году компания сработала с убытком в 573 тысячи рублей. Михаил Автономов также является владельцем ярославской строительной компании «Специализированный Застройщик „М2М“» (чистая прибыль в 2023 году — 5,7 млн рублей), костромской компании «Ла фамилья», работающей в сфере недвижимости (чистая прибыль в 2023 году — 3,6 млн рублей). Также он работает как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости.

Зато свои пояснения дали в областном Минстрое:

— Министерство строительства выдает разрешения на строительство в рамках документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Перспектива развития населенного пункта определяется генеральным планом, правилами землепользования и застройки, а также документацией по планировке территории. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, согласование и утверждение документации по планировке территории относится к компетенции органов местного самоуправления. Также выдача земельных участков под строительство многоквартирных домов — полномочия органов местного самоуправления. Этажность того или иного здания определяется правилами землепользования и застройки — документа градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

При этом в правительстве пояснили, что данный земельный участок с кадастровым номером 76:23:011201:96 предоставлен в аренду застройщику по распоряжению губернатора Ярославской области.

— Для реализации масштабного инвестиционного проекта в целях поддержки пострадавших участников долевого строительства, — добавили власти.