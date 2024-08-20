В спальный район Ярославля заползла змея. Опасна ли она

Жители показали ужа посреди улицы Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com











Жители Заволжского района Ярославля заметили змею посреди города. По их словам, пресмыкающееся заползло на территорию Алмазной улицы.

— В Заволжском районе. Улица Алмазная, была обнаружена змея! — написали испуганные горожане в группе « ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

В комментариях люди принялись успокаивать автора, мол, на фото безобидный уж.

— Это такой флешмоб, что ли? Пойду тоже сфоткаю на дороге, у них миграция, видать, много маленьких ужиков сейчас ползает, — написала Аня Миронова.

— Малыш ужик, — написала Мария Агафонова.

— Ужик маленький. Пусть в лес шуршит, а то его за змею примут, — пошутила Мария Ливанова.



Зоолог из Ярославля Елена Анашкина ранее рассказывала, что в регионе встречается всего три вида змей: уж, гадюка и медянка. Последняя занесена в Красную книгу, вряд ли вы наткнетесь на нее даже в лесу. К тому же она неядовита.

Ужи тоже неядовиты. В основном их можно узнать по окрасу. Обычно ужи черного цвета с желтыми и оранжевыми пятнами на голове. Но есть ужи, у которых эти пятна не видны. У змеи на фото заметны небольшие желтые пятнышки в районе головы, поэтому, вероятнее всего, на Алмазную улицу действительно заполз уж.

Елена Анашкина предупредила: при встрече со змеей лучше всего оставить ее в покое, не трогать руками и не тыкать палками. Даже уж при его поимке может больно укусить. У него много очень тонких и мелких зубов, как у щуки, и в ранку могут попасть столбняк, трупный яд и другая инфекция. Кроме того, уж при поимке испражняется, и эти массы имеют очень сильный тошнотворный запах, от которого тяжело избавиться.

А если во время укуса было непонятно, была это ядовитая змея или нет, есть способы выяснить это.

— Если вас укусила змея и вы не смогли различить, уж это или гадюка, нужно посмотреть на укус. От ужа остаются царапины, а от гадюки — одна или две красные точки. Если понюхать место укуса гадюки, то можно ощутить пряный запах гвоздики, — предупреждала зоолог.