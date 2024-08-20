НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

с-з.

 753мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,69
EUR 100,20
Тест по предметам из СССР
Гостиница на месте памятника
Что за ресторан с печью
Египетская вечеринка
Поставила на ноги бойца СВО
Война из-за парковки
Как работает глухой таксист
Срочник пропал под Курском
Город В спальный район Ярославля заползла змея. Опасна ли она

В спальный район Ярославля заползла змея. Опасна ли она

Разбираемся вместе с биологом

692
1 комментарий

Жители показали ужа посреди улицы

Жители Заволжского района Ярославля заметили змею посреди города. По их словам, пресмыкающееся заползло на территорию Алмазной улицы.

— В Заволжском районе. Улица Алмазная, была обнаружена змея! — написали испуганные горожане в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

В комментариях люди принялись успокаивать автора, мол, на фото безобидный уж.

— Это такой флешмоб, что ли? Пойду тоже сфоткаю на дороге, у них миграция, видать, много маленьких ужиков сейчас ползает, — написала Аня Миронова.

— Малыш ужик, — написала Мария Агафонова.

— Ужик маленький. Пусть в лес шуршит, а то его за змею примут, — пошутила Мария Ливанова.

Зоолог из Ярославля Елена Анашкина ранее рассказывала, что в регионе встречается всего три вида змей: уж, гадюка и медянка. Последняя занесена в Красную книгу, вряд ли вы наткнетесь на нее даже в лесу. К тому же она неядовита.

Ужи тоже неядовиты. В основном их можно узнать по окрасу. Обычно ужи черного цвета с желтыми и оранжевыми пятнами на голове. Но есть ужи, у которых эти пятна не видны. У змеи на фото заметны небольшие желтые пятнышки в районе головы, поэтому, вероятнее всего, на Алмазную улицу действительно заполз уж.

Елена Анашкина предупредила: при встрече со змеей лучше всего оставить ее в покое, не трогать руками и не тыкать палками. Даже уж при его поимке может больно укусить. У него много очень тонких и мелких зубов, как у щуки, и в ранку могут попасть столбняк, трупный яд и другая инфекция. Кроме того, уж при поимке испражняется, и эти массы имеют очень сильный тошнотворный запах, от которого тяжело избавиться.

А если во время укуса было непонятно, была это ядовитая змея или нет, есть способы выяснить это.

— Если вас укусила змея и вы не смогли различить, уж это или гадюка, нужно посмотреть на укус. От ужа остаются царапины, а от гадюки — одна или две красные точки. Если понюхать место укуса гадюки, то можно ощутить пряный запах гвоздики, — предупреждала зоолог.

Ранее биолог рассказывала, как отпугнуть змей с дачного участка, чтобы их не стало больше.

ПО ТЕМЕ
Змея Уж Спальный район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 августа 2024, 18:40
Вот Клещи активизировались в черте города.. Это ДА !!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление