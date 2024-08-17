В крупнейшем ТЦ Ярославля закроют подземную парковку. Причина

В Ярославле в торговом центре «Аура» с 3 сентября закроют подземную парковку. Об этом сообщили в администрации ТЦ.



— Подземная парковка центра будет временно перекрыта в связи с планируемой модернизацией, — уточнили на странице «Ауры» во «Вконтакте». — Просим всех автомобилистов, пользующихся услугами подземной парковки, убрать свои автомобили в срок до 23:00 2 сентября.