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Город В крупнейшем ТЦ Ярославля закроют подземную парковку. Причина

В крупнейшем ТЦ Ярославля закроют подземную парковку. Причина

Водителей просят убрать свои авто

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2 комментария
Парковку закроют 3 сентября

В Ярославле в торговом центре «Аура» с 3 сентября закроют подземную парковку. Об этом сообщили в администрации ТЦ.

— Подземная парковка центра будет временно перекрыта в связи с планируемой модернизацией, — уточнили на странице «Ауры» во «Вконтакте». — Просим всех автомобилистов, пользующихся услугами подземной парковки, убрать свои автомобили в срок до 23:00 2 сентября.

В ТЦ уточнили, что на время перекрытия парковки выезд будет невозможен. О возобновлении работы паркинга в администрации обещали сообщить позже.

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Комментарии
2
Гость
17 августа 2024, 10:53
По инсайдерской информации, мэрия издала директиву по созданию в центре города сеть бомбоубежищ. От чего когда то ушли, к тому и возвращаемся...
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