Мэрия Ярославля собиралась построить новое кладбище за городом: что сейчас с проектом

В мэрии Ярославля рассказали, что с проектом кладбища в Прохоровском Источник: Александра Мамонтова











Мэрия Ярославля давно анонсирует открытие нового городского кладбища в Ярославском районе у деревни Прохоровское. Землю под погост еще в 2022 году выделило правительство Ярославской области. Открыть его изначально обещали к 1 сентября 2023 года. Однако до сих пор работы по обустройству площадки даже не начались. Мы узнали у чиновников, что сейчас с проектом.



— Для размещения кладбища сформирован и поставлен на государственный учет земельный участок с кадастровыми номерами 76:17:144401:3479, общей площадью 415 633 квадратных метра, с видом разрешенного использования — ритуальная деятельность. В рамках муниципального контракта ООО «Деталь» выполняет работы по проектированию. Проектом предусматривается устройство мест для захоронения и подъездов к ним путем разделения территории на сектора с учетом строительства по этапам. По состоянию на текущий период выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, выполняется работы по подготовке проекта санитарно-защитной зоны, сформирован план кладбища, разрабатывается проектная документация, — сообщили порталу 76.RU в департаменте градостроительства мэрии.



Также власти отметили, что параллельно проводятся кадастровые работы по сокращению площади для будущих захоронений до 20 гектаров, чтобы соблюсти санитарные правила, в том числе выдержать расстояние в 300 метров от кладбища до деревни Прохоровское.



— До конца сентября текущего года планируется завершить проектирование объекта. Сроки строительства будут определены по результатам окончания проектных работ, — добавили в департаменте градостроительства.

Напомним, поиском участка для размещения нового кладбища власти Ярославля активно занялись пять лет назад, так как места на Осташинском кладбище заканчиваются. В городе подходящих территорий нет. Поэтому решили искать в Ярославском районе. Осенью 2022 года Ярославская область выделила городу под кладбище землю у деревни Прохоровское. Местные жители выступили резко против такого соседства. Людям не хочется быть свидетелями постоянных похорон. Кроме того, они опасаются, что сточные воды с кладбища попадут в протекающую неподалеку реку Талицу. Еще один минус — плохая транспортная доступность места будущего кладбища, автобусы до Прохоровского ходят редко.



В феврале 2024 года жители деревни обратились с жалобой к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. После разбирательств омбудсмен сообщил, что мэрия Ярославля приняла решение о сокращении площади до 20 гектаров и размещении его не ближе 300 метров от деревни.



В марте 2024 года на аукционе нашелся подрядчик для проектирования кладбища у Прохоровского. Им стало ООО «Деталь» из Ярославля. Стоимость проектирования составит девять миллионов рублей. Работы, по контракту, должны были завершиться к 30 июля 2024 года.

