Когда нет времени на готовку: 5 ужинов, которые готовятся быстрее, чем едет доставка

Когда вечером нет сил и времени на долгие кулинарные подвиги, выручат простые и быстрые блюда. Собрали пять вариантов ужина — на любой вкус, с минимальным набором ингредиентов и готовкой меньше часа.
Советы для быстрого приготовления
1. Используйте готовые продукты: консервированную рыбу, замороженные овощи, полуфабрикаты.
2. Выбирайте методы готовки, которые экономят время. Например, жарку на сковороде и запекание в духовке.
3. Готовьте несколько блюд одновременно: например, пока варится паста, можно обжарить овощи с мясом или рыбой.
4. Используйте минимум ингредиентов и посуды.
Запеканка из творога и курицы
На первый взгляд сочетание ингредиентов в этом блюде выглядит достаточно экзотично. Однако, как показывает практика — из комбо творога и курицы получается сочный и сытный ужин.
Творог делает запеканку более воздушной и сочной, не давая куриному мясу стать сухим в процессе запекания, а курица, в свою очередь, очень хорошо насыщает. Такое сочетание еще и весьма полезно: вы получаете сразу два отличных источника белка.
Для приготовления вам понадобятся:
куриное филе — 150 г;
творог (лучше зернистый) — 150-200 г;
помидор или цветная капуста — 1 шт.;
яйцо куриное — 2 шт.;
сыр — по вкусу;
перец молотый и соль — по вкусу.
Все ингредиенты надо смешать и поставить в духовку, разогретую на 180 градусов. Приготовиться запеканка должна за 40–50 минут. За 10 минут до готовности массу нужно посыпать тертым сыром.
Салат из творога, помидоров и песто
Это блюдо можно приготовить всего за 20 минут. Необходимо всего лишь порезать ингредиенты и смешать их в одной емкости. Легкий, освежающий и полезный салат — идеальный вариант для летнего ужина или легкого перекуса.
Вам понадобятся:
зерненый творог (в сливках или рассоле) — 300 г;
помидоры — 3 шт.;
красный лук — половина небольшой головки;
петрушка (по желанию) — один пучок среднего размера;
соус песто — 1 чайная ложка.
Подавайте салат сразу же после приготовления.
Мини-пиццы в духовке
Такой рецепт подойдет всем любителям пиццы и мучного. Ароматные и горячие бутерброды можно готовить в сочетании с любыми ингредиентами. Мы вам предлагаем приготовить их с колбасой и маслинами.
Вам понадобятся:
тостовый хлеб;
колбаса;
маслины;
томатная паста;
сыр.
Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте растительным маслом. Нанесите на каждый кусочек хлеба равный слой томатной пасты. Добавьте маслины и колбасу, посыпьте тертым сыром бутерброд и поставьте в духовку, разогретую на 150 градусов. Такие мини-пиццы готовятся очень быстро. Буквально за 10 минут.
Паста с тунцом
Это тот самый рецепт, который выручит, когда хочется чего‑то по‑настоящему вкусного и необычного. Тунец из банки, горсть макарон, пара простых ингредиентов — и через полчаса у вас на столе ресторанное блюдо.
Такой ужин богат на полезные сложные углеводы, белок и омега‑3. Блюдо готовится быстро, насыщает, но не перегружает, а его вкус можно варьировать с помощью трав и специй.
Для пасты вам понадобятся:
паста (тальятелле, пенне, фузилли) — 250 г;
тунец (консервированный, в собственном соку или масле) — 160 г;
помидоры черри — 10 шт.;
лук — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Отварите пасту до аль денте. На сковороде обжарьте нарезанный лук в оливковом масле. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, тунец (предварительно слив жидкость), посолите, поперчите. Полейте лимонным соком, перемешайте и тушите 2–3 минуты. Смешайте пасту с другими ингредиентами и подавайте.
Курица с замороженными овощами
Блюдо готовится также за 30 минут, требует минимум усилий и ингредиентов. Замороженная овощная смесь экономит время на нарезку, а куриное филе делает ужин сытным и полезным.
Вам понадобятся:
куриное филе — 500 г;
замороженная овощная смесь — 400 г;
соевый соус — 2 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, специи — по вкусу;
Нарежьте филе небольшими кусочками. Далее замаринуйте мясо в соевом соусе, добавив раздавленные зубчики чеснока и приправы по вкусу. Оставьте маринад на 10 минут. Далее куриное филе переложите на нагретую сковороду с маслом и немного обжарьте. Добавьте к курице смесь овощей, перемешайте и накройте сковороду крышкой.
Воду добавлять не нужно, ведь овощи и мясо отдадут достаточно жидкости. Готовьте блюдо около 20 минут.