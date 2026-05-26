Еда Когда нет времени на готовку: 5 ужинов, которые готовятся быстрее, чем едет доставка

Быстрые рецепты для вкусного ужина

Когда вечером нет сил и времени на долгие кулинарные подвиги, выручат простые и быстрые блюда. Собрали пять вариантов ужина — на любой вкус, с минимальным набором ингредиентов и готовкой меньше часа.

Советы для быстрого приготовления

1. Используйте готовые продукты: консервированную рыбу, замороженные овощи, полуфабрикаты.

2. Выбирайте методы готовки, которые экономят время. Например, жарку на сковороде и запекание в духовке.

3. Готовьте несколько блюд одновременно: например, пока варится паста, можно обжарить овощи с мясом или рыбой.

4. Используйте минимум ингредиентов и посуды.

Запеканка из творога и курицы

На первый взгляд сочетание ингредиентов в этом блюде выглядит достаточно экзотично. Однако, как показывает практика — из комбо творога и курицы получается сочный и сытный ужин.

Творог делает запеканку более воздушной и сочной, не давая куриному мясу стать сухим в процессе запекания, а курица, в свою очередь, очень хорошо насыщает. Такое сочетание еще и весьма полезно: вы получаете сразу два отличных источника белка.

Запеканку из творога и курицы надо выпекать 40 минут

Для приготовления вам понадобятся:

  • куриное филе — 150 г;

  • творог (лучше зернистый) — 150-200 г;

  • помидор или цветная капуста — 1 шт.;

  • яйцо куриное — 2 шт.;

  • сыр — по вкусу;

  • перец молотый и соль — по вкусу.

Все ингредиенты надо смешать и поставить в духовку, разогретую на 180 градусов. Приготовиться запеканка должна за 40–50 минут. За 10 минут до готовности массу нужно посыпать тертым сыром.

Салат из творога, помидоров и песто

Это блюдо можно приготовить всего за 20 минут. Необходимо всего лишь порезать ингредиенты и смешать их в одной емкости. Легкий, освежающий и полезный салат — идеальный вариант для летнего ужина или легкого перекуса.

Модный салат из творога, помидоров и песто готовится очень легко

Вам понадобятся:

  • зерненый творог (в сливках или рассоле) — 300 г;

  • помидоры — 3 шт.;

  • красный лук — половина небольшой головки;

  • петрушка (по желанию) — один пучок среднего размера;

  • соус песто — 1 чайная ложка.

Подавайте салат сразу же после приготовления.

Мини-пиццы в духовке

Такой рецепт подойдет всем любителям пиццы и мучного. Ароматные и горячие бутерброды можно готовить в сочетании с любыми ингредиентами. Мы вам предлагаем приготовить их с колбасой и маслинами.

Бутерброды долго запекать не надо

Вам понадобятся:

  • тостовый хлеб;

  • колбаса;

  • маслины;

  • томатная паста;

  • сыр.

Застелите противень пергаментной бумагой или слегка смажьте растительным маслом. Нанесите на каждый кусочек хлеба равный слой томатной пасты. Добавьте маслины и колбасу, посыпьте тертым сыром бутерброд и поставьте в духовку, разогретую на 150 градусов. Такие мини-пиццы готовятся очень быстро. Буквально за 10 минут.

Паста с тунцом

Это тот самый рецепт, который выручит, когда хочется чего‑то по‑настоящему вкусного и необычного. Тунец из банки, горсть макарон, пара простых ингредиентов — и через полчаса у вас на столе ресторанное блюдо.

Тунец очень белковый продукт

Такой ужин богат на полезные сложные углеводы, белок и омега‑3. Блюдо готовится быстро, насыщает, но не перегружает, а его вкус можно варьировать с помощью трав и специй.

Для пасты вам понадобятся:

  • паста (тальятелле, пенне, фузилли) — 250 г;

  • тунец (консервированный, в собственном соку или масле) — 160 г;

  • помидоры черри — 10 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Отварите пасту до аль денте. На сковороде обжарьте нарезанный лук в оливковом масле. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, тунец (предварительно слив жидкость), посолите, поперчите. Полейте лимонным соком, перемешайте и тушите 2–3 минуты. Смешайте пасту с другими ингредиентами и подавайте.

Курица с замороженными овощами

Блюдо готовится также за 30 минут, требует минимум усилий и ингредиентов. Замороженная овощная смесь экономит время на нарезку, а куриное филе делает ужин сытным и полезным.

Замороженная овощная смесь экономит время на нарезку

Вам понадобятся:

  • куриное филе — 500 г;

  • замороженная овощная смесь — 400 г;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, специи — по вкусу;

Нарежьте филе небольшими кусочками. Далее замаринуйте мясо в соевом соусе, добавив раздавленные зубчики чеснока и приправы по вкусу. Оставьте маринад на 10 минут. Далее куриное филе переложите на нагретую сковороду с маслом и немного обжарьте. Добавьте к курице смесь овощей, перемешайте и накройте сковороду крышкой.

Воду добавлять не нужно, ведь овощи и мясо отдадут достаточно жидкости. Готовьте блюдо около 20 минут.

Влада Шпак
