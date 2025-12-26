Пьется как компот: четыре простых рецепта домашних настоек к новогоднему столу

Главное в новогоднем застолье — чтобы дегустация не превратилась в попойку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Если вы всегда хотели попробовать приготовить настойки, но переживали, что это сложно, то на собственном примере мы попробуем убедить вас в обратном. Для этого у нас есть пошаговый рецепт сладкого сливочно-бананового ликера, итальянского лимончелло, а также облепиховой и грушевой настоек от наших коллег из издания NGS70.RU.

Но прежде чем поделиться с вами рецептами новогодних настоек, мы должны вас предупредить: алкоголь вреден для здоровья, а если еще и не совладать с собой и пуститься во все тяжкие, ни к чему хорошему это не приведет. Испорченные отношения, тяжелая голова, сушняк — это лишь малая часть того, что случится с крепкими любителями приложиться к бутылке. Так что соблюдайте меру и не превращайте дегустацию в запой.

Банановый ликер

Ингредиенты:

бананы — три штуки;

водка — 500 миллилитров;

сливки — 250 миллилитров;

молоко — 250 миллилитров;

сахар — 150 граммов;

куркума (для цвета).

Первым делом нарежьте бананы на кружочки и переложите их в банку.

Бананы лучше выбирать спелые Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Объем банки должен быть таким, чтобы к бананам вы легко смогли залить 500 миллилитров водки. В нашем случае она была трехлитровой.

После этого плотно закрываем банку крышкой и убираем в темное сухое место на неделю. Примерно раз в сутки банку нужно доставать и несколько раз аккуратно переворачивать, чтобы ингредиенты в ней лучше подружились.

Через семь дней содержимое банки перекладываем в сито и процеживаем. Советуем выбирать сито с крупными отверстиями. Банановый жмых через них не провалится, а жидкость стечет быстрее.

Мы совершили ошибку и выбрали сито с мелкими дырками Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Для приготовления сливочной основы вам нужно смешать в кастрюле 250 миллилитров молока и сливок, добавить туда 150 граммов сахара и поставить это на медленный огонь. Нагреваем жидкость до момента, пока в ней полностью не растворится весь сахар.

Не забываем постоянно помешивать Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Если белая настойка вам не по душе, то для яркости в кастрюлю можно добавить немного куркумы. Но будьте аккуратны, потому что приправа имеет яркий вкус. Добавлять ее советуем в самом конце, когда сахар полностью растворился.

Сливочную настойку можно добавлять в кофе вместо молока Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Снимаем кастрюлю с огня, даем жидкости немного остыть и смешиваем ее с «банановухой» из банки. Аккуратно перемешиваем, заливаем в красивую бутылку и еще сутки даем ликеру отдохнуть в холодильнике.

Срок хранения у любой сливочной настойки небольшой — около недели — поэтому советуем не затягивать с распитием.

Лимончелло

Ингредиенты:

лимоны — 10 штук;

водка — 500 миллилитров;

вода — 250 миллилитров;

сахар — 200 граммов.

Лимоны нужно хорошо помыть, а после этого овощечисткой снять с них кожуру (без белой части).

Снимать шкурку лучше небольшими частями Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Лимонную кожуру перекладываем в банку и заливаем 500 миллилитрами водки. Тару плотно закрываем крышкой и убираем настаиваться на неделю в темное место.

Это уже выглядит красиво Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Как и в случае с банановым ликером, раз в день советуем доставать банку и аккуратно перемешивать ее содержимое.

Шкаф для настаивания подходит лучше всего Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Из оставшихся «раздетых» 10 лимонов нужно выдавить сок. Его тоже переливаем в банку и убираем на неделю отдыхать в холодильник.

Через семь дней достаем настоявшуюся цедру, процеживаем через сито и убираем в сторону. Приступаем к приготовлению сахарного сиропа.

В кастрюлю засыпаем 200 граммов сахара и заливаем 200 миллилитров воды. Доводим до кипения, остужаем и только после этого соединяем с лимонным соком и процеженной «лимоновухой» из банки.

Смешивать все три ингредиента можно только после полного остывания сиропа Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

На выходе мы получаем цитрусово-хмельной сладкий напиток, который можно распить за праздничным столом или подарить в качестве нетривиального презента.

Лимончелло добавит блеска в глазах и создаст летнее настроение Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Сливочно-банановый ликер и лимончелло мы уже приготовили (и даже попробовали), а вот облепиховая и грушевая настойки пока настаиваются в шкафу. Но не поделиться с вами их рецептом мы не можем.

Настойки пока в процессе Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Облепиховая настойка

Ингредиенты:

водка — 500 миллилитров;

облепиха — 300 граммов;

апельсины — две штуки;

сахар — 100 граммов;

мед — 100 граммов;

корица — одна палочка.

В банку нужно засыпать 300 граммов размороженной облепихи и помять ее, чтобы ягодки дали сок.

В эту же банку закидываем срезанную овощечисткой кожуру от двух апельсинов (без белой части) и мякоть цитруса. Ее советуем тоже немого помять, чтобы было больше сока.

В апельсиновую основу добавляем 100 граммов сахара, 100 граммов меда и палочку корицы. Заливаем в банку 500 миллилитров водки, плотно закрываем крышкой и убираем настаиваться в темное место на неделю. Раз в сутки содержимое банки нужно аккуратно перемешивать.

Варить здесь ничего не надо, поэтому через семь дней содержимое банки нужно процедить, залить в бутылку и дать сутки настояться в холодильнике.

Грушевая настойка

Ингредиенты:

груша — две штуки;

водка — 500 миллилитров;

мед — 100 граммов;

корица — одна палочка;

гвоздика — несколько бутонов (ее мы в магазине у дома не нашли, поэтому заменили корицу и гвоздику в этом рецепте на сухую основу для глинтвейна).

Груши вместе с кожурой нужно порезать на произвольные кусочки и засыпать в банку. Туда же закинуть 100 граммов меда, палочку корицы и гвоздику (или смесь для глинтвейна). После залить это водкой и убрать в шкаф на неделю. Не забываем перемешивать раз в сутки!