Пьется как компот: четыре простых рецепта домашних настоек к новогоднему столу

Если вы всегда хотели попробовать приготовить настойки, но переживали, что это сложно, то на собственном примере мы попробуем убедить вас в обратном. Для этого у нас есть пошаговый рецепт сладкого сливочно-бананового ликера, итальянского лимончелло, а также облепиховой и грушевой настоек от наших коллег из издания NGS70.RU.
Но прежде чем поделиться с вами рецептами новогодних настоек, мы должны вас предупредить: алкоголь вреден для здоровья, а если еще и не совладать с собой и пуститься во все тяжкие, ни к чему хорошему это не приведет. Испорченные отношения, тяжелая голова, сушняк — это лишь малая часть того, что случится с крепкими любителями приложиться к бутылке. Так что соблюдайте меру и не превращайте дегустацию в запой.
Банановый ликер
Ингредиенты:
бананы — три штуки;
водка — 500 миллилитров;
сливки — 250 миллилитров;
молоко — 250 миллилитров;
сахар — 150 граммов;
куркума (для цвета).
Первым делом нарежьте бананы на кружочки и переложите их в банку.
Объем банки должен быть таким, чтобы к бананам вы легко смогли залить 500 миллилитров водки. В нашем случае она была трехлитровой.
После этого плотно закрываем банку крышкой и убираем в темное сухое место на неделю. Примерно раз в сутки банку нужно доставать и несколько раз аккуратно переворачивать, чтобы ингредиенты в ней лучше подружились.
Через семь дней содержимое банки перекладываем в сито и процеживаем. Советуем выбирать сито с крупными отверстиями. Банановый жмых через них не провалится, а жидкость стечет быстрее.
Для приготовления сливочной основы вам нужно смешать в кастрюле 250 миллилитров молока и сливок, добавить туда 150 граммов сахара и поставить это на медленный огонь. Нагреваем жидкость до момента, пока в ней полностью не растворится весь сахар.
Если белая настойка вам не по душе, то для яркости в кастрюлю можно добавить немного куркумы. Но будьте аккуратны, потому что приправа имеет яркий вкус. Добавлять ее советуем в самом конце, когда сахар полностью растворился.
Снимаем кастрюлю с огня, даем жидкости немного остыть и смешиваем ее с «банановухой» из банки. Аккуратно перемешиваем, заливаем в красивую бутылку и еще сутки даем ликеру отдохнуть в холодильнике.
Срок хранения у любой сливочной настойки небольшой — около недели — поэтому советуем не затягивать с распитием.
Лимончелло
Ингредиенты:
лимоны — 10 штук;
водка — 500 миллилитров;
вода — 250 миллилитров;
сахар — 200 граммов.
Лимоны нужно хорошо помыть, а после этого овощечисткой снять с них кожуру (без белой части).
Лимонную кожуру перекладываем в банку и заливаем 500 миллилитрами водки. Тару плотно закрываем крышкой и убираем настаиваться на неделю в темное место.
Как и в случае с банановым ликером, раз в день советуем доставать банку и аккуратно перемешивать ее содержимое.
Из оставшихся «раздетых» 10 лимонов нужно выдавить сок. Его тоже переливаем в банку и убираем на неделю отдыхать в холодильник.
Через семь дней достаем настоявшуюся цедру, процеживаем через сито и убираем в сторону. Приступаем к приготовлению сахарного сиропа.
В кастрюлю засыпаем 200 граммов сахара и заливаем 200 миллилитров воды. Доводим до кипения, остужаем и только после этого соединяем с лимонным соком и процеженной «лимоновухой» из банки.
На выходе мы получаем цитрусово-хмельной сладкий напиток, который можно распить за праздничным столом или подарить в качестве нетривиального презента.
Сливочно-банановый ликер и лимончелло мы уже приготовили (и даже попробовали), а вот облепиховая и грушевая настойки пока настаиваются в шкафу. Но не поделиться с вами их рецептом мы не можем.
Облепиховая настойка
Ингредиенты:
водка — 500 миллилитров;
облепиха — 300 граммов;
апельсины — две штуки;
сахар — 100 граммов;
мед — 100 граммов;
корица — одна палочка.
В банку нужно засыпать 300 граммов размороженной облепихи и помять ее, чтобы ягодки дали сок.
В эту же банку закидываем срезанную овощечисткой кожуру от двух апельсинов (без белой части) и мякоть цитруса. Ее советуем тоже немого помять, чтобы было больше сока.
В апельсиновую основу добавляем 100 граммов сахара, 100 граммов меда и палочку корицы. Заливаем в банку 500 миллилитров водки, плотно закрываем крышкой и убираем настаиваться в темное место на неделю. Раз в сутки содержимое банки нужно аккуратно перемешивать.
Варить здесь ничего не надо, поэтому через семь дней содержимое банки нужно процедить, залить в бутылку и дать сутки настояться в холодильнике.
Грушевая настойка
Ингредиенты:
груша — две штуки;
водка — 500 миллилитров;
мед — 100 граммов;
корица — одна палочка;
гвоздика — несколько бутонов (ее мы в магазине у дома не нашли, поэтому заменили корицу и гвоздику в этом рецепте на сухую основу для глинтвейна).
Груши вместе с кожурой нужно порезать на произвольные кусочки и засыпать в банку. Туда же закинуть 100 граммов меда, палочку корицы и гвоздику (или смесь для глинтвейна). После залить это водкой и убрать в шкаф на неделю. Не забываем перемешивать раз в сутки!
Через неделю процедить, залить в бутылку и дать день настояться в холодильнике.