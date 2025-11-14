Упоительная четверка: как приготовить вкусные настойки дома — проверенные рецепты

С цитрусовыми наливками придется повозиться. Если нет удобной соковыжималки, то нацеживание нормального сока может стать проблемой, и сырья понадобиться больше — на 1 литр настойки уйдет около 1 килограмма лимонов.

Вот как выглядит рецепт для тех, у кого нет соковыжималки: