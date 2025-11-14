НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Упоительная четверка: как приготовить вкусные настойки дома — проверенные рецепты

Упоительная четверка: как приготовить вкусные настойки дома — проверенные рецепты

И как правильно выбрать ингредиенты для домашних напитков

748
Немного терпения, и урожай легким движением руки превращается в алкоголь

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Немного терпения, и урожай легким движением руки превращается в алкоголь

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

С тех пор как одна легенда рассказала о человеке, который превращал воду в вино, человечество стало неугомонно придумывать всё новые и новые рецепты упоительных напитков. Кто-то лег в неравном бою, пытаясь изобрести что-нибудь этакое, иные ослепли, но те, кто остался живым и невредимым после экспериментов, начали передавать свои знания следующим поколениям.

Как достойные потомки успешных предков-экспериментаторов, мы тоже нет-нет да и прикладываемся к поваренным книгам, хранящим пьянящие ароматы наливочной истории. И делимся опытом с другими.

Вот и преданная читательница наших коллег из издания 72.RU Ксения не стала прятать рецепты домашних настоек в темном углу, а решила поделиться ими со всеми, кто давно хотел превратить фрукты и ягоды в согревающие напитки.

Чуть не забыли предупредить! Есть у любого употребления алкоголя маленькое условие: если сумеете удержать себя в руках и не пуститься во все тяжкие, следующий день встретите в здравии, а не сумеете — пеняйте на себя. Век меня помнить будете. В общем, чрезмерное употребление алкоголя еще никого до добра не доводило. Имейте это в виду.

  1. Настойка на бруснике
  2. Мятная вишня
  3. Лимончелло
  4. Новогодняя наливка
  5. Как выбирать ингредиенты
1

Настойка на бруснике

На литровую банку берем 500 миллилитров алкоголя и столько же ягод, предварительно перебранных.

Далее действуем по такому плану:

  1. Ягоду мнем толкушкой, чтобы дала сок. Можно перемолоть блендером, но тогда будет больше горечи.

  2. Наливаем водку в банку.

  3. Добавляем сахар по вкусу. Если не любите слишком сладкое, хватит 100 грамм.

  4. Убираем в темное место на 7–14 дней. Рекомендуется каждый день перемешивать настойку, пока сахар полностью не растворится. Достаточно просто перевернуть банку, чтобы он распределялся.

  5. Переливаем наливку в бутылку, процеживая через ситечко и марлю (вискозу). Если хочется меньше осадка, то можно отфильтровать дважды.

Лайфхак
Перед употреблением настойку лучше оставить на 1–2 дня стабилизироваться, так будет вкуснее.

Так выглядит процесс выстаивания

Источник: Ксения, читательница 72.RU

Так выглядит процесс выстаивания

Источник:

Ксения, читательница 72.RU

Кстати, уже готовую настойку можно подсластить. Если поймете, что сладости мало, сделайте сахарный сироп — 100 грамм сахара на 100 грамм воды, прогрейте до растворения кристаллов и сразу долейте. Так не придется ждать, пока сахар растворится. Напиток потеряет в крепости, но ничего страшного в этом нет.

2

Мятная вишня

Если есть вишня с косточками, которые неохота доставать, то эта ягода хорошо подойдет для настойки. Рецепт тут похож на предыдущий, но есть особенности:

  1. Мнем толкушкой.

  2. Наливаем водку в банку.

  3. Сахар здесь будет лишним, так как вишня сладкая сама по себе. Вместо этого можно добавить 50 грамм мятных конфет — подойдут любые карамельки.

  4. Убираем в темное место на срок 7–10 дней, не забываем мешать.

  5. Процеживаем, охлаждаем и подаем.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

Конфеты измельчать не надо — они сами полностью растворяются и дают и так очень яркой вишне приятный привкус мяты.

3

Лимончелло

С цитрусовыми наливками придется повозиться. Если нет удобной соковыжималки, то нацеживание нормального сока может стать проблемой, и сырья понадобиться больше — на 1 литр настойки уйдет около 1 килограмма лимонов.

Вот как выглядит рецепт для тех, у кого нет соковыжималки:

  1. Снимаем цедру (можно это сделать теркой).

  2. Ножом срезаем альбедо — белую губчатую прослойку между кожурой и самим плодом.

  3. Оставшуюся мякоть закидываем в блендер.

  4. Получившуюся мякоть фильтруем. Это самый простой вариант получить больше сока.

  5. Добавляем алкоголь, лимонную цедру.

  6. Настаиваем 7–14 дней.

  7. Процеживаем, охлаждаем и подаем.

Лайфхак
В лимончелло можно добавить также цедру лайма, это усилит аромат.

Кстати, лимончелло очень легко превратить в сливочный лимончелло. Для этого нужно подогреть 100 миллилитров сливок и добавить в уже готовую настойку за день до употребления.

4

Новогодняя наливка

Мандариновая наливка делается по тому же рецепту, что и лимончелло. Но заморочек будет меньше: чистим, спокойно давим обычной толкушкой, получаем сок.

Источник: Дарья Пона / 74.RU
Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Чтобы было красиво, добавьте туда же половинки мандарина, но это необязательно. К готовой массе можно добавлять специи: корицу или кориандр.

Лайфхак
Предварительно специи лучше прогреть, так они лучше отдают аромат.

5

Как выбирать ингредиенты

Главное в приготовлении домашних настоек — использовать качественный алкоголь. Подойдет водка из алкомаркета, не самая дешевая, но и не слишком дорогая.

Что касается сырья, то использоваться можно варенье (но только не забродившее), замороженные ягоды, фрукты. Всё, что у вас лежит в морозилке и не находит применения. Например, малина или брусника.

Также вам пригодится стандартный набор посуды:

  1. Чистые литровые или двухлитровые банки.

  2. Воронка.

  3. Марля и вискозная салфетка для процеживания.

  4. Блендер или соковыжималка.

  5. Чистые бутылки с винтовой или пробковой крышкой. Можно сохранять красивые сосуды из-под выпитого ранее алкоголя и хорошенько их промыть.

Настойки нужно хранить в темном и прохладном месте.

А вы готовите домашние настойки?

Нет, алкоголь — яд
Да, уважаю это дело
Предпочитаю их пить, пусть другие готовят
Вот теперь точно начну
Делал, но бросил: не интересно
Нет, здоровье уже не то

