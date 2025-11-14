Упоительная четверка: как приготовить вкусные настойки дома — проверенные рецепты

С тех пор как одна легенда рассказала о человеке, который превращал воду в вино, человечество стало неугомонно придумывать всё новые и новые рецепты упоительных напитков. Кто-то лег в неравном бою, пытаясь изобрести что-нибудь этакое, иные ослепли, но те, кто остался живым и невредимым после экспериментов, начали передавать свои знания следующим поколениям.
Как достойные потомки успешных предков-экспериментаторов, мы тоже нет-нет да и прикладываемся к поваренным книгам, хранящим пьянящие ароматы наливочной истории. И делимся опытом с другими.
Вот и преданная читательница наших коллег из издания 72.RU Ксения не стала прятать рецепты домашних настоек в темном углу, а решила поделиться ими со всеми, кто давно хотел превратить фрукты и ягоды в согревающие напитки.
Чуть не забыли предупредить! Есть у любого употребления алкоголя маленькое условие: если сумеете удержать себя в руках и не пуститься во все тяжкие, следующий день встретите в здравии, а не сумеете — пеняйте на себя.
Век меня помнить будете. В общем, чрезмерное употребление алкоголя еще никого до добра не доводило. Имейте это в виду.
Настойка на бруснике
На литровую банку берем 500 миллилитров алкоголя и столько же ягод, предварительно перебранных.
Далее действуем по такому плану:
Ягоду мнем толкушкой, чтобы дала сок. Можно перемолоть блендером, но тогда будет больше горечи.
Наливаем водку в банку.
Добавляем сахар по вкусу. Если не любите слишком сладкое, хватит 100 грамм.
Убираем в темное место на 7–14 дней. Рекомендуется каждый день перемешивать настойку, пока сахар полностью не растворится. Достаточно просто перевернуть банку, чтобы он распределялся.
Переливаем наливку в бутылку, процеживая через ситечко и марлю (вискозу). Если хочется меньше осадка, то можно отфильтровать дважды.
Лайфхак
Перед употреблением настойку лучше оставить на 1–2 дня стабилизироваться, так будет вкуснее.
Кстати, уже готовую настойку можно подсластить. Если поймете, что сладости мало, сделайте сахарный сироп — 100 грамм сахара на 100 грамм воды, прогрейте до растворения кристаллов и сразу долейте. Так не придется ждать, пока сахар растворится. Напиток потеряет в крепости, но ничего страшного в этом нет.
Мятная вишня
Если есть вишня с косточками, которые неохота доставать, то эта ягода хорошо подойдет для настойки. Рецепт тут похож на предыдущий, но есть особенности:
Мнем толкушкой.
Наливаем водку в банку.
Сахар здесь будет лишним, так как вишня сладкая сама по себе. Вместо этого можно добавить 50 грамм мятных конфет — подойдут любые карамельки.
Убираем в темное место на срок 7–10 дней, не забываем мешать.
Процеживаем, охлаждаем и подаем.
Конфеты измельчать не надо — они сами полностью растворяются и дают и так очень яркой вишне приятный привкус мяты.
Лимончелло
С цитрусовыми наливками придется повозиться. Если нет удобной соковыжималки, то нацеживание нормального сока может стать проблемой, и сырья понадобиться больше — на 1 литр настойки уйдет около 1 килограмма лимонов.
Вот как выглядит рецепт для тех, у кого нет соковыжималки:
Снимаем цедру (можно это сделать теркой).
Ножом срезаем альбедо — белую губчатую прослойку между кожурой и самим плодом.
Оставшуюся мякоть закидываем в блендер.
Получившуюся мякоть фильтруем. Это самый простой вариант получить больше сока.
Добавляем алкоголь, лимонную цедру.
Настаиваем 7–14 дней.
Процеживаем, охлаждаем и подаем.
Лайфхак
В лимончелло можно добавить также цедру лайма, это усилит аромат.
Кстати, лимончелло очень легко превратить в сливочный лимончелло. Для этого нужно подогреть 100 миллилитров сливок и добавить в уже готовую настойку за день до употребления.
Новогодняя наливка
Мандариновая наливка делается по тому же рецепту, что и лимончелло. Но заморочек будет меньше: чистим, спокойно давим обычной толкушкой, получаем сок.
Чтобы было красиво, добавьте туда же половинки мандарина, но это необязательно. К готовой массе можно добавлять специи: корицу или кориандр.
Лайфхак
Предварительно специи лучше прогреть, так они лучше отдают аромат.
Как выбирать ингредиенты
Главное в приготовлении домашних настоек — использовать качественный алкоголь. Подойдет водка из алкомаркета, не самая дешевая, но и не слишком дорогая.
Что касается сырья, то использоваться можно варенье (но только не забродившее), замороженные ягоды, фрукты. Всё, что у вас лежит в морозилке и не находит применения. Например, малина или брусника.
Также вам пригодится стандартный набор посуды:
Чистые литровые или двухлитровые банки.
Воронка.
Марля и вискозная салфетка для процеживания.
Блендер или соковыжималка.
Чистые бутылки с винтовой или пробковой крышкой. Можно сохранять красивые сосуды из-под выпитого ранее алкоголя и хорошенько их промыть.
Настойки нужно хранить в темном и прохладном месте.
А вы готовите домашние настойки?