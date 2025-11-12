Фальшивое сливочное масло на вкус приятное? Проверьте свой холодильник

Масло часто подделывают, но как тогда определить качественное? Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Наши коллеги из Екатеринбурга устроили экзамен сливочному маслу. Образцы от разных производителей вывели на чистоту — проверили, насколько они качественные. Результаты удивили — испытание, которое E1.RU устроил вместе с комитетом общественного контроля Свердловской области, прошли только три из 15 купленных пачек. Подробности — в материале Е1.RU.

Как проверяли сливочное масло

Мы купили масло в четырех разных магазинах. Выбирали как популярные бренды, так и малоизвестные. А затем проверили их в специальном приборе — люминоскопе.

Люминоскоп позволяет увидеть разницу в составе продуктов. Это бокс, внутри которого находится ультрафиолетовая лампа. Когда ультрафиолет попадает на вещества, они начинают светиться разными цветами — в зависимости от состава. В случае со сливочным маслом люминоскоп помогает определить, содержатся ли в нем растительные жиры или другие примеси.

Из каждой пачки масла взяли по небольшому образцу и поместили на блюдце с эталоном — маслом, которое прошло проверку на отлично. На контрасте в люминоскопе разницу будет лучше видно. Посмотрите на эксперимент своими глазами — мы сняли его на видео.

В этот ролик мы включили лишь часть материала. Остальное покажем в этом материале. Важное уточнение: на большинстве пачек сливочного масла было сказано, что в составе лишь пастеризованные сливки. Но эксперимент показал, что многие производители лукавят.

Результат эксперимента

«Как определить, где хорошее масло, а где плохое? В составе хорошего масла преобладает молочный жир, это натуральный продукт. В плохом масле преобладает растительный жир. Это очень дешевые компоненты, примеси могут быть самыми разными: от пальмового масла до химикатов», — объясняет Иван Вохмянин, заместитель председателя комитета общественного контроля Свердловской области.

В таблице мы собрали результаты эксперимента — указали стоимость пачки масла, граммовку, а также отметили, что показал люминоскоп:

Зеленым знаком отмечены образцы, у которых свечение под ультрафиолетом было максимально желтым — это значит, что с составом все в порядке — так светятся молочные жиры;

Желтым отметили масло, в котором эксперты заметили небольшой объем примесей растительного или животного жира;

Красным выделили образцы, которые светились ярко-синим или ярко-белым цветом — значит, в составе преобладают растительные или животные жиры. Сливок там мало.

Критериев качества сливочного масла, конечно, гораздо больше. Фальсификат перед нами или нет на 100% можно установить лишь в лаборатории. Там проверят не только происхождение жиров (молочные, животные или растительные), но и жирность, соответствие составу, консистенцию, вкус и внешний вид.

Как вычислить хорошее масло

Есть ли способ определить хорошее сливочное масло без специальных приборов, мы спросили у «Роскачества». Там советуют внимательно читать, что написано на упаковке. Иногда производители пытаются прятать от вас правду.

Главный риск для покупателя — путаница в названиях. На пачке крупно могут написать «масло» и «сливочное», а мелко добавить: «молокосодержащий продукт, произведённый по технологии сливочного масла». Это уже не сливочное масло, а продукт с растительными жирами (спред/молокосодержащий). Безопасно и честно — когда на лицевой стороне только указано «сливочное масло» или «масло из коровьего молока» Антон Северин эксперт Роскачества, ведуший программы «Анатомия качества»

Следующий шаг — проверка состава: у классического сливочного масла он один — сливки (или «пастеризованные сливки»). Если видите растительные масла — это не сливочное масло. Вот ориентир для выбора — ГОСТ 32261: по нему делают традиционное масло жирностью от 72,5% до 82,5% (масло сладкосливочное или традиционное).

«Проверьте упаковку и хранение: пачка цельная, без надрывов, температура — как указано производителем. Если упаковка повреждённая, то на продукт воздействует свет, соответственно, жир фотоокисляется, появляется ярко-жёлтая прозрачная плёнка (штафф) и вкус прогорклости. Такое масло лучше пустить в выпечку, предварительно срезав верхний слой», — советует Антон Северин.

В комитете общественного контроля Свердловской области добавляют, что лучше всего брать сливочное масло от крупных заводов — они давно на рынке и проверяют их чаще. Свердловские производители обычно проходят проверки без замечаний.

Чаще всего фальсификат в свердловские магазины привозят из соседних областей. Такое масло делают на маленьких предприятиях-однодневках, которые работают под разными ИП. Бывает, что производят его в закрытых городах — проверяющим попасть на такие заводы очень сложно. Самое страшное здесь — прямая угроза здоровью человека, который такое масло купит и съест. По закону весь фальсификат должны уничтожать. Сергей Сиов председатель комитета общественного контроля Свердловской области