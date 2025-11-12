НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Еда Интересно про еду Эксперимент Фальшивое сливочное масло на вкус приятное? Проверьте свой холодильник

Фальшивое сливочное масло на вкус приятное? Проверьте свой холодильник

Рассказываем, как отличить хороший продукт от подделки

2 268
Масло часто подделывают, но как тогда определить качественное?

Масло часто подделывают, но как тогда определить качественное?

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Наши коллеги из Екатеринбурга устроили экзамен сливочному маслу. Образцы от разных производителей вывели на чистоту — проверили, насколько они качественные. Результаты удивили — испытание, которое E1.RU устроил вместе с комитетом общественного контроля Свердловской области, прошли только три из 15 купленных пачек. Подробности — в материале Е1.RU.

Как проверяли сливочное масло

Мы купили масло в четырех разных магазинах. Выбирали как популярные бренды, так и малоизвестные. А затем проверили их в специальном приборе — люминоскопе.

Люминоскоп позволяет увидеть разницу в составе продуктов. Это бокс, внутри которого находится ультрафиолетовая лампа. Когда ультрафиолет попадает на вещества, они начинают светиться разными цветами — в зависимости от состава. В случае со сливочным маслом люминоскоп помогает определить, содержатся ли в нем растительные жиры или другие примеси.

Из каждой пачки масла взяли по небольшому образцу и поместили на блюдце с эталоном — маслом, которое прошло проверку на отлично. На контрасте в люминоскопе разницу будет лучше видно. Посмотрите на эксперимент своими глазами — мы сняли его на видео.

На кадрах видно, как сильно отличаются образцы друг от друга

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В этот ролик мы включили лишь часть материала. Остальное покажем в этом материале. Важное уточнение: на большинстве пачек сливочного масла было сказано, что в составе лишь пастеризованные сливки. Но эксперимент показал, что многие производители лукавят.

Результат эксперимента

«Как определить, где хорошее масло, а где плохое? В составе хорошего масла преобладает молочный жир, это натуральный продукт. В плохом масле преобладает растительный жир. Это очень дешевые компоненты, примеси могут быть самыми разными: от пальмового масла до химикатов», — объясняет Иван Вохмянин, заместитель председателя комитета общественного контроля Свердловской области.

Иван Вохмянин взял по кусочку каждого масла и поместил в люминоскоп

Иван Вохмянин взял по кусочку каждого масла и поместил в люминоскоп

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В таблице мы собрали результаты эксперимента — указали стоимость пачки масла, граммовку, а также отметили, что показал люминоскоп:

  • Зеленым знаком отмечены образцы, у которых свечение под ультрафиолетом было максимально желтым — это значит, что с составом все в порядке — так светятся молочные жиры;

  • Желтым отметили масло, в котором эксперты заметили небольшой объем примесей растительного или животного жира;

  • Красным выделили образцы, которые светились ярко-синим или ярко-белым цветом — значит, в составе преобладают растительные или животные жиры. Сливок там мало.

На этой картинке результат эксперимента. Из всех образцов проверку на отлично прошли лишь три (их пометили зеленой галочкой)

На этой картинке результат эксперимента. Из всех образцов проверку на отлично прошли лишь три (их пометили зеленой галочкой)

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Критериев качества сливочного масла, конечно, гораздо больше. Фальсификат перед нами или нет на 100% можно установить лишь в лаборатории. Там проверят не только происхождение жиров (молочные, животные или растительные), но и жирность, соответствие составу, консистенцию, вкус и внешний вид.

Как вычислить хорошее масло

Есть ли способ определить хорошее сливочное масло без специальных приборов, мы спросили у «Роскачества». Там советуют внимательно читать, что написано на упаковке. Иногда производители пытаются прятать от вас правду.

Антон Северин

Главный риск для покупателя — путаница в названиях. На пачке крупно могут написать «масло» и «сливочное», а мелко добавить: «молокосодержащий продукт, произведённый по технологии сливочного масла». Это уже не сливочное масло, а продукт с растительными жирами (спред/молокосодержащий). Безопасно и честно — когда на лицевой стороне только указано «сливочное масло» или «масло из коровьего молока»

Антон Северин

эксперт Роскачества, ведуший программы «Анатомия качества»

Следующий шаг — проверка состава: у классического сливочного масла он один — сливки (или «пастеризованные сливки»). Если видите растительные масла — это не сливочное масло. Вот ориентир для выбора — ГОСТ 32261: по нему делают традиционное масло жирностью от 72,5% до 82,5% (масло сладкосливочное или традиционное).

«Проверьте упаковку и хранение: пачка цельная, без надрывов, температура — как указано производителем. Если упаковка повреждённая, то на продукт воздействует свет, соответственно, жир фотоокисляется, появляется ярко-жёлтая прозрачная плёнка (штафф) и вкус прогорклости. Такое масло лучше пустить в выпечку, предварительно срезав верхний слой», — советует Антон Северин.

В сливочное масло часто подмешивают растительные или животные жиры — они дешевле

В сливочное масло часто подмешивают растительные или животные жиры — они дешевле

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

В комитете общественного контроля Свердловской области добавляют, что лучше всего брать сливочное масло от крупных заводов — они давно на рынке и проверяют их чаще. Свердловские производители обычно проходят проверки без замечаний.

Сергей Сиов

Чаще всего фальсификат в свердловские магазины привозят из соседних областей. Такое масло делают на маленьких предприятиях-однодневках, которые работают под разными ИП. Бывает, что производят его в закрытых городах — проверяющим попасть на такие заводы очень сложно. Самое страшное здесь — прямая угроза здоровью человека, который такое масло купит и съест. По закону весь фальсификат должны уничтожать.

Сергей Сиов

председатель комитета общественного контроля Свердловской области

Интересно, что на вкус фальсификат смогли распознать не все: мы провели слепую дегустацию в редакции. Большинство дегустаторов выбрали самым вкусным маслом «Башкирское» (за 199,9 рубля), в котором люминоскоп нашел примеси. А вот белорусским «Щедрым пружанам» ставили низкие оценки, несмотря на то, что состав был в порядке.

Ирина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Комментарии
15
Инженер1
12 ноября, 13:05
"Результаты удивили — испытание, которое E1.RU устроил вместе с комитетом общественного контроля Свердловской области, прошли только три из 15 купленных пачек." Чего удивительного то? Меньше зомбоящик смотреть надо.
Гость
12 ноября, 13:15
у у нас настоящая только ненависть
Читать все комментарии
