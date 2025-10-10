«Целый завод по производству пользы»: врачи — о пользе и вреде квашеной капусты

Не рекомендуется употреблять квашеную капусту при обострении гастрита, энтерита, панкреатита, язвенной болезни, нефрита и при почечной недостаточности Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Квашеная капуста иногда мелькает в соцсетях как новый (а на самом деле хорошо забытый старый) суперфуд. В ней содержатся витамины, клетчатка, пре- и пробиотики. NGS.RU узнал у врачей, правда ли, что продукт настолько полезен и при этом низкокалориен, в чем его польза и вред.

Польза квашеной капусты

По словам врача-гастроэнтеролога, терапевта первой категории клиники «Смитра» Ольги Сбитневой, приготовление капусты методом естественного брожения происходит под воздействием молочнокислых бактерий. При употреблении квашеной капусты улучшается микрофлора кишечника.

«Капуста — это не просто блюдо, а целый завод по производству пользы. Молочнокислые бактерии помогают переваривать и усваивать питательные вещества, укрепляют иммунитет, ведь большая часть иммунных клеток живет именно в кишечнике», — отмечает специалист.

Продукт содержит ударную дозу витамина С, а также витамины группы В и витамин К. В квашеной капусте есть клетчатка, которая легче усваивается, чем в свежей капусте, так как благодаря брожению она частично обработана молочнокислыми бактериями и более деликатна для нашего кишечника.

«В квашеной капусте содержатся антиоксиданты. Сок от нее — это настоящий эликсир, концентрат полезных веществ», — уверена Ольга Сбитнева.

Квашеная капуста во многом по пользе превосходит свежую Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова добавляет, что капуста является источником железа, марганца, меди, магния и кальция, содержит полезные молочнокислые бактерии. Восстанавливает микрофлору и улучшает пищеварение, является как пробиотиком, так и пребиотиком.

«Квашеная капуста содержит около 12 различных штаммов полезных бактерий, которые защищают организм от токсинов. Пробиотики уменьшают проницаемость кишечника, помогают при запорах, предотвращают обострение язвенного колита, уменьшают боль, вздутие кишечника», — акцентирует внимание нутрициолог.

Специалист отмечает: большая часть иммунных клеток сосредоточена в кишечнике, а пробиотические штаммы увеличивают их популяцию.

«Еще они сдерживают размножение вредных бактерий, вырабатывают естественные антитела и тем самым помогают бороться с инфекциями, ускоряют восстановление после болезней», — рассказывает эксперт.

По словам Ираиды Моховой, это низкокалорийный продукт — на 100 граммов всего 19 килокалорий. Поэтому квашеная капуста — хороший продукт для пациентов с избыточным весом и ожирением. Благодаря большому содержанию клетчатки она способствует насыщению и подавляет чувство голода.

Вред квашеной капусты

Противопоказания есть, говорят врачи: в первую очередь из-за того, что капуста содержит соль. Соответственно, людям с заболеваниями почек или склонным к повышенному давлению, отекам ее необходимо употреблять в ограниченном количестве.

«Стоит проявить осторожность людям и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвенной болезнью, панкреатитом. Так как капуста содержит большое количество клетчатки и органических кислот, а это может раздражать чувствительную слизистую желудочно-кишечного тракта», — замечает Ольга Сбитнева.

В квашеной капусте содержится большее количество соли Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Также следует помнить, что все крестоцветные в процессе переработки в кишечнике выделяют много газов, в том числе и квашеная капуста. Соответственно, людям, склонным к метеоризму, следует быть осторожнее с употреблением этого суперфуда, предупреждает специалист.

Ираида Мохова добавляет, что переедание ферментированного продукта может вызвать аллергические реакции из-за высокого содержания гистамина. Людям с сезонной аллергией стоит быть особенно осторожными при его употреблении.