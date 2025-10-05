Готовим клюкву на зиму: 7 простых и вкусных рецептов

Клюква даже после термической обработки остается очень полезной Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Осенью наступает клюквенная пора. Эта северная ягода — кладезь витаминов. Из нее можно сварить восхитительное варенье, которое поддержит иммунитет долгими и холодными вечерами. Ведь ягода сохраняет все свои полезные свойства даже после тепловой обработки. А еще клюква, заготовленная впрок, прекрасно дополнит различные мясные блюда и салаты, украсит выпечку и десерты. Предлагаем вам 7 простых рецептов, на приготовление которых уйдет совсем немного времени.

Перед началом приготовления ягоды клюквы нужно промыть в холодной воде, удалить веточки, стебельки и прочий мусор, затем подсушить на бумажном полотенце. Можно приступать.

Клюквенное варенье-пятиминутка

Клюквенное варенье — настоящий осенний хит. Оно идеально подходит для посиделок в прохладные вечера за чашечкой чая. Как понятно из названия, на приготовление этого десерта уйдет всего несколько минут. Самое главное — нужно хорошо пропитать клюкву сахаром. Варенье с быстрой термообработкой позволяет сохранить как можно больше полезных свойств ягоды. Хранить такой десерт лучше в холодильнике, но не больше полугода. Варенье прекрасно подойдет к блинчикам или сырникам.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 300 г;

сахар — 250 г.

Приготовление:

Засыпьте клюкву сахаром, перемешайте. Оставьте на час, чтобы ягода дала сок. Если сока мало, можно влить полстакана воды или оставить ягоду еще на час. Поставьте кастрюлю с ягодой на плиту, доведите до кипения. Варите пять минут, уменьшив огонь до среднего, снимая пенку. Разложите горячее варенье в простерилизованные банки, закройте крышками. Храните в прохладном месте.

Варенье из клюквы с орехами

Если варенье из клюквы кажется вам слишком незатейливым и не хватает яркости вкуса, добавьте в него грецкие орехи. Они превратят лакомство в изысканный ароматный десерт с неоднородной текстурой. Его можно подавать с разным печеньем или просто намазывать на крекер или тост. При желании грецкие орехи легко заменяются на фундук, кешью или, например, миндаль. А можно использовать ореховый микс.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 1 кг;

грецкие орехи — 1 ст.;

сахар — 1,5 кг;

вода — 2 ст.

Приготовление:

В горячий сироп из воды и сахара выложите клюкву. Доведите до кипения. Орехи предварительно прокипятите в воде полчаса. Добавьте к клюкве. Варите варенье на медленном огне 30 минут. Горячее варенье разлейте по простерилизованным банкам. Закройте крышками. Храните в холодном месте.

Варенье из клюквы и яблока

В этом рецепте к приятной клюквенной кислинке добавляется сладость яблока. Оно получается густым, поэтому подходит для начинки пирогов и булочек. Яблоки лучше взять сортов «гала», «антоновка», «голден». При желании в варенье можно добавить немного измельченного имбиря для пикантности.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 100 г;

яблоки — 500 г;

сахар — 300 г;

вода — 50 мл.

Приготовление:

Нарежьте яблоки кубиками, засыпьте сахаром и дайте постоять. Добавьте воду, варите 40–50 минут на небольшом огне. Яблоки должны немного развариться, а сироп — загустеть. Измельчите клюкву в блендере, переложите к яблокам и варите всё вместе 7–10 минут. Разложите варенье в простерилизованные баночки. Храните в прохладном месте.

Клюква с апельсином без варки

Клюква с сахаром и апельсином — варенье живое, поскольку в банки его не закатывают и не варят. Десерт получится очень полезным и отлично поддержит иммунитет осенью и зимой. Его можно добавлять в горячий чай или кофе, получая новые вкусы любимых напитков. Варенье не будет горчить, если перед тем, как натереть цедру апельсина, вы тщательно удалите белый слой.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 400 г;

апельсин — 1 шт.;

сахар — 100 г.

Приготовление:

Ошпарьте апельсин кипятком, натрите цедру. Разделите фрукт на дольки, уберите косточки. Нарежьте кусочками и выложите вместе с цедрой в чашу блендера. Измельчите. Всыпьте в блендер ягоды клюквы. Засыпьте всё сахаром. Измельчите. Перелейте варенье в банку или в контейнер. Храните в холодильнике.

Клюквенный джем

Нежный клюквенный джем будет буквально таять во рту. Сахар можно заменить на натуральный мед и не использовать пектин, но тогда варить ягоды надо дольше. Густой джем идеально подходит в качестве начинки для выпечки и даже в виде соуса к мясным блюдам.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 1 кг;

сахар — 0,5 кг;

корица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 50 мл;

розмарин — 4 веточки;

пектин — 15 г;

вода — 50 мл.

Приготовление:

Поместите клюкву в кастрюлю, добавьте все ингредиенты, кроме пектина и лимонного сока. Перемешайте и доведите до кипения, варите 2–3 минуты, после чего уменьшите огонь и варите еще 15–20 минут. Размягчите ягоды толкушкой для пюре. При постоянном помешивании введите пектин и лимонный сок. Разлейте готовый джем по стерильным банкам и закройте крышками. Уберите в прохладное место.

Моченая клюква

Моченая клюква хороша тем, что сохраняет свои полезные свойства, вкус и аромат. Этот способ консервация позволяет ягодам храниться в течение года. Моченую клюкву можно добавлять в квашеную капусту и салаты. Она хорошо сочетается с мясом или птицей, придавая блюдам необычные вкусовые нотки. В качестве дополнения к сладкому мороженому моченая клюква тоже вполне подойдет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 2 л;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

вода — 1 л.

Приготовление:

Клюкву поместите в простерилизованную банку. В сотейник налейте воду, добавьте сахар и соль. Нагрейте, но до кипения не доводите. Охладите заливку до комнатной температуры и залейте клюкву. Закройте крышкой, храните в прохладном месте. Через месяц моченая клюква будет готова.

Клюквенный соус

Клюквенный соус готовится быстро, а хранится долго. Он прекрасно сочетается с мясными блюдами из свинины, говядины, индейки или утки. Вкус соуса можно регулировать количеством сахара. Более сладкий можно использовать в виде топинга, например для панкейков.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

клюква — 500 г;

яблоки — 200 г;

сахар — 300 г;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 1 шт.;

корень имбиря — 10 г;

апельсиновый сок (свежевыжатый) — 100 мл;

винный уксус — 20 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками. Сложите клюкву и яблоки в большую кастрюлю. Засыпьте сахаром, влейте сок апельсина и винный белый уксус. Очищенный корень имбиря, палочку корицы и гвоздику завяжите в марлевый мешочек и положите в кастрюлю. Доведите до кипения. Убавьте огонь и топите еще 30 минут до густой консистенции. Посолите. Удалите мешочек со специями. Разлейте горячий соус в стерильные банки, закатайте крышками. Уберите в прохладное место. Соус будет готов через месяц.