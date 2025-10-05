НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 752мм 71%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Закрывали аэропорт
Что горело в Ярославле
Сэкономить время и нервы на врачах
Классы на карантине
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Еда Что приготовить Инструкция Готовим клюкву на зиму: 7 простых и вкусных рецептов

Готовим клюкву на зиму: 7 простых и вкусных рецептов

Можно сделать не только варенье, но и пикантный соус

171
Клюква даже после термической обработки остается очень полезной | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКлюква даже после термической обработки остается очень полезной | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Клюква даже после термической обработки остается очень полезной

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Осенью наступает клюквенная пора. Эта северная ягода — кладезь витаминов. Из нее можно сварить восхитительное варенье, которое поддержит иммунитет долгими и холодными вечерами. Ведь ягода сохраняет все свои полезные свойства даже после тепловой обработки. А еще клюква, заготовленная впрок, прекрасно дополнит различные мясные блюда и салаты, украсит выпечку и десерты. Предлагаем вам 7 простых рецептов, на приготовление которых уйдет совсем немного времени.

Перед началом приготовления ягоды клюквы нужно промыть в холодной воде, удалить веточки, стебельки и прочий мусор, затем подсушить на бумажном полотенце. Можно приступать.

Клюквенное варенье-пятиминутка

Клюквенное варенье — настоящий осенний хит. Оно идеально подходит для посиделок в прохладные вечера за чашечкой чая. Как понятно из названия, на приготовление этого десерта уйдет всего несколько минут. Самое главное — нужно хорошо пропитать клюкву сахаром. Варенье с быстрой термообработкой позволяет сохранить как можно больше полезных свойств ягоды. Хранить такой десерт лучше в холодильнике, но не больше полугода. Варенье прекрасно подойдет к блинчикам или сырникам.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 300 г;

  • сахар — 250 г.

Приготовление:

  1. Засыпьте клюкву сахаром, перемешайте. Оставьте на час, чтобы ягода дала сок.

  2. Если сока мало, можно влить полстакана воды или оставить ягоду еще на час.

  3. Поставьте кастрюлю с ягодой на плиту, доведите до кипения. Варите пять минут, уменьшив огонь до среднего, снимая пенку.

  4. Разложите горячее варенье в простерилизованные банки, закройте крышками. Храните в прохладном месте.

Варенье из клюквы с орехами

Если варенье из клюквы кажется вам слишком незатейливым и не хватает яркости вкуса, добавьте в него грецкие орехи. Они превратят лакомство в изысканный ароматный десерт с неоднородной текстурой. Его можно подавать с разным печеньем или просто намазывать на крекер или тост. При желании грецкие орехи легко заменяются на фундук, кешью или, например, миндаль. А можно использовать ореховый микс.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 1 кг;

  • грецкие орехи — 1 ст.;

  • сахар — 1,5 кг;

  • вода — 2 ст.

Приготовление:

  1. В горячий сироп из воды и сахара выложите клюкву. Доведите до кипения.

  2. Орехи предварительно прокипятите в воде полчаса. Добавьте к клюкве.

  3. Варите варенье на медленном огне 30 минут.

  4. Горячее варенье разлейте по простерилизованным банкам. Закройте крышками. Храните в холодном месте.

Варенье из клюквы и яблока

В этом рецепте к приятной клюквенной кислинке добавляется сладость яблока. Оно получается густым, поэтому подходит для начинки пирогов и булочек. Яблоки лучше взять сортов «гала», «антоновка», «голден». При желании в варенье можно добавить немного измельченного имбиря для пикантности.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 100 г;

  • яблоки — 500 г;

  • сахар — 300 г;

  • вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Нарежьте яблоки кубиками, засыпьте сахаром и дайте постоять.

  2. Добавьте воду, варите 40–50 минут на небольшом огне. Яблоки должны немного развариться, а сироп — загустеть.

  3. Измельчите клюкву в блендере, переложите к яблокам и варите всё вместе 7–10 минут.

  4. Разложите варенье в простерилизованные баночки. Храните в прохладном месте.

Клюква с апельсином без варки

Клюква с сахаром и апельсином — варенье живое, поскольку в банки его не закатывают и не варят. Десерт получится очень полезным и отлично поддержит иммунитет осенью и зимой. Его можно добавлять в горячий чай или кофе, получая новые вкусы любимых напитков. Варенье не будет горчить, если перед тем, как натереть цедру апельсина, вы тщательно удалите белый слой.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 400 г;

  • апельсин — 1 шт.;

  • сахар — 100 г.

Приготовление:

  1. Ошпарьте апельсин кипятком, натрите цедру. Разделите фрукт на дольки, уберите косточки. Нарежьте кусочками и выложите вместе с цедрой в чашу блендера. Измельчите.

  2. Всыпьте в блендер ягоды клюквы. Засыпьте всё сахаром. Измельчите.

  3. Перелейте варенье в банку или в контейнер. Храните в холодильнике.

Клюквенный джем

Нежный клюквенный джем будет буквально таять во рту. Сахар можно заменить на натуральный мед и не использовать пектин, но тогда варить ягоды надо дольше. Густой джем идеально подходит в качестве начинки для выпечки и даже в виде соуса к мясным блюдам.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 1 кг;

  • сахар — 0,5 кг;

  • корица — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 50 мл;

  • розмарин — 4 веточки;

  • пектин — 15 г;

  • вода — 50 мл.

Приготовление:

  1. Поместите клюкву в кастрюлю, добавьте все ингредиенты, кроме пектина и лимонного сока. Перемешайте и доведите до кипения, варите 2–3 минуты, после чего уменьшите огонь и варите еще 15–20 минут.

  2. Размягчите ягоды толкушкой для пюре. При постоянном помешивании введите пектин и лимонный сок.

  3. Разлейте готовый джем по стерильным банкам и закройте крышками. Уберите в прохладное место.

Моченая клюква

Моченая клюква хороша тем, что сохраняет свои полезные свойства, вкус и аромат. Этот способ консервация позволяет ягодам храниться в течение года. Моченую клюкву можно добавлять в квашеную капусту и салаты. Она хорошо сочетается с мясом или птицей, придавая блюдам необычные вкусовые нотки. В качестве дополнения к сладкому мороженому моченая клюква тоже вполне подойдет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 2 л;

  • сахар — 4 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.;

  • вода — 1 л.

Приготовление:

  1. Клюкву поместите в простерилизованную банку.

  2. В сотейник налейте воду, добавьте сахар и соль. Нагрейте, но до кипения не доводите.

  3. Охладите заливку до комнатной температуры и залейте клюкву. Закройте крышкой, храните в прохладном месте. Через месяц моченая клюква будет готова.

Клюквенный соус

Клюквенный соус готовится быстро, а хранится долго. Он прекрасно сочетается с мясными блюдами из свинины, говядины, индейки или утки. Вкус соуса можно регулировать количеством сахара. Более сладкий можно использовать в виде топинга, например для панкейков.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • клюква — 500 г;

  • яблоки — 200 г;

  • сахар — 300 г;

  • корица — 1 палочка;

  • гвоздика — 1 шт.;

  • корень имбиря — 10 г;

  • апельсиновый сок (свежевыжатый) — 100 мл;

  • винный уксус — 20 мл;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками.

  2. Сложите клюкву и яблоки в большую кастрюлю. Засыпьте сахаром, влейте сок апельсина и винный белый уксус.

  3. Очищенный корень имбиря, палочку корицы и гвоздику завяжите в марлевый мешочек и положите в кастрюлю. Доведите до кипения. Убавьте огонь и топите еще 30 минут до густой консистенции. Посолите.

  4. Удалите мешочек со специями. Разлейте горячий соус в стерильные банки, закатайте крышками. Уберите в прохладное место. Соус будет готов через месяц.

А какую клюкву любите вы?

Предпочитаю классику: только клюква и сахар!
Варенье с орехами — это всегда вкусно
Люблю яблоки, а в сочетании с клюквой — просто супер!
Клюква с апельсинами — звучит интересно. Нужно попробовать
Нравится клюквенный соус, особенно с мясными блюдами
Не люблю кислую ягоду
Больше нравится брусника
ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Клюква Варенье Соус Рецепт Инструкция Ягода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Решил, что больше в школу никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление