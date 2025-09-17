За эти салаты с баклажанами можно душу продать: 7 простых и вкусных рецептов

Баклажаны хороши и в холодных, и в теплых салатах Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Вот за что мы особенно любим осень, так это за то, что в это время года появляется много продуктов, которых в любой другой сезон или совсем не найти, или придется потратить на них приличную сумму. А осенью тебе и молодая картошка, и свежие грибы, и ароматные яблоки, и кабачки с баклажанами. Вот как раз на баклажанах мы сейчас и хотели бы остановиться немного подробнее. А если точнее, то на том, что приготовить из баклажанов. Задавшись на досуге этим вопросом, мы открыли для себя рецепты 7 вкусных салатов из баклажанов и спешим поделиться ими с вами.

Главное, помните, что для приготовления лучше всего подойдут небольшие баклажаны. Они меньше горчат. Если же вам достались крупные плоды, то перед готовкой их стоит нарезать и подержать в соленой воде несколько минут.

Салат с баклажанами и яйцами

Может, кто-то удивится, но баклажаны прекрасно сочетаются с вареными яйцами. Этот простой по составу и приготовлению, но удивительно вкусный салат прекрасно подойдет к семейному столу в будни и праздники. Если следите за фигурой, майонез можно заменить на сметану. Чтобы блюдо не было пресным, по желанию увеличьте количество укропа и чеснока. Но не переусердствуйте.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

яйцо — 2 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

укроп — 1-2 веточки;

чеснок — 1-2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите баклажан от семечек, нарежьте небольшими кубиками. Лук — полукольцами. Обжарьте баклажан и лук на масле до румяной корочки. Дайте им остыть. Порежьте крупно вареные яйца и помидор. Нарубите мелко укроп и чеснок. Все ингредиенты сложите в миску, добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат из хрустящих баклажанов

Иногда для приготовления вкусного салата необходим всего один основной ингредиент. Блюдо из жареных баклажанов готовится быстро, просто и без лишних хлопот. Насыщенный вкус и хрустящая корочка никого не оставят равнодушными. Салат можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Дополнением могут стать порезанные и приправленные солью сочные томаты или сметанный соус.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

кукурузный крахмал — 6 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

петрушка — полпучка;

лимон — половина;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте брусочками толщиной в 1 см, посыпьте крахмалом и обжарьте до золотистости. Добавьте сок лимона и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте все маслом. Посолите и поперчите, перемешайте. Перед подачей украсьте блюдо зеленью.

Салат с баклажанами и адыгейским сыром

Теплый салат с баклажанами, помидорами и сыром — настоящее ресторанное блюдо. Оно и вкусное, и выглядит изыскано. Баклажаны будут похрустывать, как чипсы, нежный сыр таять во рту, а помидор даст сочность. Орехи можно взять любые, а зеленый лук заменить укропом, петрушкой или кинзой.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажаны — 3 шт.;

сыр адыгейский — 200 г;

помидоры — 4 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, зеленый лук — во вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте брусочками и обжарьте на растительном масле с каждой стороны. Добавьте соевый соус и держите на плите еще пару минут. Нарежьте сыр и томаты брусочками. Смешайте все ингредиенты, посолите. Орехи крупно порубите, посыпьте сверху салат. Украсьте блюдо порезанным зеленым луком.

Салат с баклажанами, морковью и перцем

Любите сочетание разных вкусов и текстур — тогда этот салат для вас. После обжарки баклажаны можно выложить на бумажное полотенце, чтоб избавиться от излишков растительного масла. Для пикантности и остроты в салат вместе с болгарским перцем можно добавить немного перца чили. Блюдо идеально сочетается с картофелем, отварным рисом и мясом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажаны — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сахар — 1 ч. л.;

уксус (9%) — 1 ст. л.;

растительное масло — 7 ст. л.;

соль, черный молотый перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на терке полосками (по-корейски), выложите в миску, добавьте туда измельченный чеснок, несколько ложек горячего масла, перемещайте. Добавьте соль, сахар и уксус. Болгарский перец и помидор измельчите в блендере и добавьте к моркови. Нарежьте баклажан брусочками. Обжарьте на растительном масле. Смешайте все ингредиенты. Перемешайте. Добавьте рубленую зелень. Отправьте салат в холодильник минимум на час.

Салат с баклажанами в соусе терияки

Этот салат восточной кухни подают теплым. Овощи, обжаренные в соусе терияки, придают блюду сладковато-соленый вкус. Но при желании его можно заменить на другой — из соевого соуса, меда и чеснока. Для оригинальной подачи отварной рис выложите между двумя пиалами разного диаметра и утрамбуйте. Накройте сверху плоской тарелкой и переверните. Пиалы аккуратно уберите. Получится чаша из риса с пустым центром. Выложите туда баклажаны в соусе терияки. Посыпьте теплый салат зеленым луком и сразу подавайте к столу.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

соус терияки — 150 г;

лук — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

соль, зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на растительном масле. Переложите в миску. В той же сковородке обжарьте сначала нарезанный полукольцами лук, потом нарезанный кусочками болгарский перец. Верните в сковороду обжаренные баклажаны. Добавьте соус терияки и перемешайте. Доведите до кипения и уберите с огня. Посыпьте салат измельченным зеленым луком. Подавайте салат в теплом виде с рисом.

Салат с баклажанами и курицей

Этот яркий и сытный салат подойдет для семейного ужина и праздника. Медовая курица, баклажаны и слегка похрустывающая морковь — отличное сочетание вкусов и текстур. Пикантности добавят порошок карри и итальянские травы. При желании перед подачей его можно посыпать рублеными орехами или кунжутом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

грудка куриная — 250 г;

баклажаны — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

мед — 1 ч. л.;

масло оливковое — 4 ст. л.;

порошок карри — половина ч. л.;

итальянские травы — 1 ч. л.;

уксус бальзамический — 1 ч. л;.

микс салата — 150 г;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку порежьте полосками, выложите в миску. Добавьте мед, 3 ложки оливкового масла, порошок карри и сухие травы. Перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут. На сковородке обжарьте курицу, переложите на тарелку. В этой же сковороде обжарьте порезанный на небольшие кубики баклажан. Небольшую морковь натрите полосками (по-корейски). Добавьте к баклажану, перемешайте, сбрызните бальзамическим уксусом, посолите. Оставьте на пару минут. В миску выложите салатные листья, добавьте ложку оливкового масла. Сверху выложите кусочки курицы и баклажан с морковью.

Салат с баклажанами и солеными огурцами

А вот еще одно не совсем обычное сочетание — баклажанов и огурцов. Но, поверьте, получится вкусно. Салат можно приготовить к обеду или ужину, понадобится всего несколько минут. Огурцы подойдут соленые, квашеные или маринованные. Перед подачей можно украсить салат свежей сезонной зеленью.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

баклажан — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

огурцы соленые — 2-3 шт.;

лук — 1 шт.;

вода — 100 мл;

уксус (9%) — 1 ст. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

майонез — 1-2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук кольцами, залейте уксусом и оставьте на 10–15 минут, слейте жидкость. Баклажаны нарежьте кубиками, обжарьте на сковородке с добавлением растительного масла. Огурцы и вареные яйца нарежьте кусочками. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Добавьте соль, перец и майонез. Перемешайте.