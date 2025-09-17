НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

5 м/c,

южн.

 755мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Пресс-конференция губернатора
Резкая смена погоды
Когда доделают работы на площади Труда
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославец на шоу Малахова
Что происходит с ипотекой
Переезд чиновников
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Еда Что приготовить Инструкция За эти салаты с баклажанами можно душу продать: 7 простых и вкусных рецептов

За эти салаты с баклажанами можно душу продать: 7 простых и вкусных рецептов

Овощи прекрасно сочетаются с томатами, а еще с яйцами и даже с солеными огурцами

69
Баклажаны хороши и в холодных, и в теплых салатах | Источник: Ирина Шарова / 72.RUБаклажаны хороши и в холодных, и в теплых салатах | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Баклажаны хороши и в холодных, и в теплых салатах

Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Вот за что мы особенно любим осень, так это за то, что в это время года появляется много продуктов, которых в любой другой сезон или совсем не найти, или придется потратить на них приличную сумму. А осенью тебе и молодая картошка, и свежие грибы, и ароматные яблоки, и кабачки с баклажанами. Вот как раз на баклажанах мы сейчас и хотели бы остановиться немного подробнее. А если точнее, то на том, что приготовить из баклажанов. Задавшись на досуге этим вопросом, мы открыли для себя рецепты 7 вкусных салатов из баклажанов и спешим поделиться ими с вами.

Главное, помните, что для приготовления лучше всего подойдут небольшие баклажаны. Они меньше горчат. Если же вам достались крупные плоды, то перед готовкой их стоит нарезать и подержать в соленой воде несколько минут.

Салат с баклажанами и яйцами

Может, кто-то удивится, но баклажаны прекрасно сочетаются с вареными яйцами. Этот простой по составу и приготовлению, но удивительно вкусный салат прекрасно подойдет к семейному столу в будни и праздники. Если следите за фигурой, майонез можно заменить на сметану. Чтобы блюдо не было пресным, по желанию увеличьте количество укропа и чеснока. Но не переусердствуйте.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • помидор — 1 шт.;

  • яйцо — 2 шт.;

  • майонез — 2 ст. л.;

  • укроп — 1-2 веточки;

  • чеснок — 1-2 зубчика;

  • растительное масло — 2 ст. л.

  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите баклажан от семечек, нарежьте небольшими кубиками. Лук — полукольцами.

  2. Обжарьте баклажан и лук на масле до румяной корочки. Дайте им остыть.

  3. Порежьте крупно вареные яйца и помидор.

  4. Нарубите мелко укроп и чеснок.

  5. Все ингредиенты сложите в миску, добавьте соль и перец по вкусу.

  6. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат из хрустящих баклажанов

Иногда для приготовления вкусного салата необходим всего один основной ингредиент. Блюдо из жареных баклажанов готовится быстро, просто и без лишних хлопот. Насыщенный вкус и хрустящая корочка никого не оставят равнодушными. Салат можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Дополнением могут стать порезанные и приправленные солью сочные томаты или сметанный соус.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 шт.;

  • растительное масло — 5 ст. л.;

  • кукурузный крахмал — 6 ст. л.;

  • чеснок — 2-3 зубчика;

  • петрушка — полпучка;

  • лимон — половина;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте брусочками толщиной в 1 см, посыпьте крахмалом и обжарьте до золотистости.

  2. Добавьте сок лимона и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте все маслом. Посолите и поперчите, перемешайте.

  3. Перед подачей украсьте блюдо зеленью.

Салат с баклажанами и адыгейским сыром

Теплый салат с баклажанами, помидорами и сыром — настоящее ресторанное блюдо. Оно и вкусное, и выглядит изыскано. Баклажаны будут похрустывать, как чипсы, нежный сыр таять во рту, а помидор даст сочность. Орехи можно взять любые, а зеленый лук заменить укропом, петрушкой или кинзой.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 шт.;

  • сыр адыгейский — 200 г;

  • помидоры — 4 шт.;

  • грецкие орехи — 50 г;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • соль, зеленый лук — во вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте брусочками и обжарьте на растительном масле с каждой стороны. Добавьте соевый соус и держите на плите еще пару минут.

  2. Нарежьте сыр и томаты брусочками.

  3. Смешайте все ингредиенты, посолите.

  4. Орехи крупно порубите, посыпьте сверху салат. Украсьте блюдо порезанным зеленым луком.

Салат с баклажанами, морковью и перцем

Любите сочетание разных вкусов и текстур — тогда этот салат для вас. После обжарки баклажаны можно выложить на бумажное полотенце, чтоб избавиться от излишков растительного масла. Для пикантности и остроты в салат вместе с болгарским перцем можно добавить немного перца чили. Блюдо идеально сочетается с картофелем, отварным рисом и мясом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • помидоры — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • уксус (9%) — 1 ст. л.;

  • растительное масло — 7 ст. л.;

  • соль, черный молотый перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь натрите на терке полосками (по-корейски), выложите в миску, добавьте туда измельченный чеснок, несколько ложек горячего масла, перемещайте. Добавьте соль, сахар и уксус.

  2. Болгарский перец и помидор измельчите в блендере и добавьте к моркови.

  3. Нарежьте баклажан брусочками. Обжарьте на растительном масле.

  4. Смешайте все ингредиенты. Перемешайте. Добавьте рубленую зелень.

  5. Отправьте салат в холодильник минимум на час.

Салат с баклажанами в соусе терияки

Этот салат восточной кухни подают теплым. Овощи, обжаренные в соусе терияки, придают блюду сладковато-соленый вкус. Но при желании его можно заменить на другой — из соевого соуса, меда и чеснока. Для оригинальной подачи отварной рис выложите между двумя пиалами разного диаметра и утрамбуйте. Накройте сверху плоской тарелкой и переверните. Пиалы аккуратно уберите. Получится чаша из риса с пустым центром. Выложите туда баклажаны в соусе терияки. Посыпьте теплый салат зеленым луком и сразу подавайте к столу.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;

  • соус терияки — 150 г;

  • лук — 2 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • соль, зеленый лук — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на растительном масле. Переложите в миску.

  2. В той же сковородке обжарьте сначала нарезанный полукольцами лук, потом нарезанный кусочками болгарский перец.

  3. Верните в сковороду обжаренные баклажаны. Добавьте соус терияки и перемешайте. Доведите до кипения и уберите с огня.

  4. Посыпьте салат измельченным зеленым луком.

  5. Подавайте салат в теплом виде с рисом.

Салат с баклажанами и курицей

Этот яркий и сытный салат подойдет для семейного ужина и праздника. Медовая курица, баклажаны и слегка похрустывающая морковь — отличное сочетание вкусов и текстур. Пикантности добавят порошок карри и итальянские травы. При желании перед подачей его можно посыпать рублеными орехами или кунжутом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • грудка куриная — 250 г;

  • баклажаны — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • масло оливковое — 4 ст. л.;

  • порошок карри — половина ч. л.;

  • итальянские травы — 1 ч. л.;

  • уксус бальзамический — 1 ч. л;.

  • микс салата — 150 г;

  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную грудку порежьте полосками, выложите в миску. Добавьте мед, 3 ложки оливкового масла, порошок карри и сухие травы. Перемешайте. Оставьте мариноваться на 10 минут.

  2. На сковородке обжарьте курицу, переложите на тарелку.

  3. В этой же сковороде обжарьте порезанный на небольшие кубики баклажан.

  4. Небольшую морковь натрите полосками (по-корейски). Добавьте к баклажану, перемешайте, сбрызните бальзамическим уксусом, посолите. Оставьте на пару минут.

  5. В миску выложите салатные листья, добавьте ложку оливкового масла. Сверху выложите кусочки курицы и баклажан с морковью.

Салат с баклажанами и солеными огурцами

А вот еще одно не совсем обычное сочетание — баклажанов и огурцов. Но, поверьте, получится вкусно. Салат можно приготовить к обеду или ужину, понадобится всего несколько минут. Огурцы подойдут соленые, квашеные или маринованные. Перед подачей можно украсить салат свежей сезонной зеленью.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • баклажан — 2 шт.;

  • яйца — 4 шт.;

  • огурцы соленые — 2-3 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • вода — 100 мл;

  • уксус (9%) — 1 ст. л.;

  • масло растительное — 3 ст. л.;

  • майонез — 1-2 ст. л.;

  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кольцами, залейте уксусом и оставьте на 10–15 минут, слейте жидкость.

  2. Баклажаны нарежьте кубиками, обжарьте на сковородке с добавлением растительного масла.

  3. Огурцы и вареные яйца нарежьте кусочками.

  4. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Добавьте соль, перец и майонез. Перемешайте.

Какой салат вам пришелся по вкусу?

Всегда заказываю хрустящие баклажаны в ресторане. Теперь приготовлю дома
Неужели баклажаны сочетаются с яйцом и солеными огурцами? Надо попробовать
Понравились баклажаны в соусе терияки
Сочетание баклажанов и помидоров — всегда отличный вариант
Интересный рецепт — баклажаны с адыгейским сыром
Люблю больше кабачки
Не нравится готовить баклажаны
ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Баклажан Блюдо Рецепт Салат Еда Инструкция Осень Кухня Готовка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление