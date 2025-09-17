НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

южн.

 754мм 63%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,00
EUR 98,30
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Пожар в промзоне. Видео
Пресс-конференция губернатора
Нашли целебный гриб
Ярославский бренд покорил Россию
Резкая смена погоды
Почему продают Центальный рынок
Продлят работу общественного транспорта
Создадут транспортный хаб
Ярославец на шоу Малахова
Еда Топ-5 блюд из кабачков: попробуйте приготовить, пока сезон не закончился

Топ-5 блюд из кабачков: попробуйте приготовить, пока сезон не закончился

Эти рецепты повторит даже неопытный кулинар

166
Кабачки в магазинах еще есть, попробуйте что-нибудь приготовить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUКабачки в магазинах еще есть, попробуйте что-нибудь приготовить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кабачки в магазинах еще есть, попробуйте что-нибудь приготовить

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

С началом осени кабачки остаются одними из самых универсальных овощей, которые продаются на любом рынке и в магазине по доступной цене. Их можно превратить в десятки разных блюд: от хрустящих оладий до нежного варенья. Наши коллеги из 51.RU собрали 5 интересных и проверенных рецептов блюд от читательницы Оксаны Никифоровой из Мурманска.

Кабачковые оладьи

  • Кабачки — 2 шт. (средние);

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 2–3 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • зелень — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу;

  • масло для жарки.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они дали сок. Затем тщательно отожмите массу руками или через марлю. Добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Всё хорошо перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте ложкой небольшие порции. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом.

Рулетики из кабачков с сыром и зеленью

  • Кабачки — 2 шт.;

  • сливочный сыр — 150 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

  • соль — по вкусу;

  • оливковое масло — для обжарки.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами с помощью овощечистки или ножа-мандолины. Посолите и оставьте на несколько минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на гриль-сковороде или запеките в духовке 10 минут при 180 °C до мягкости. Для начинки соедините сливочный сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень, приправьте по вкусу. Намажьте смесь на слайсы кабачка, сверните рулетиками и охладите перед подачей. Отличный вариант легкой закуски.

Кабачковая паста с томатами и чесноком

Источник: Дарья Селенская / Городские медиаИсточник: Дарья Селенская / Городские медиа
Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

  • Кабачки — 2 шт.;

  • помидоры черри — 200 г;

  • чеснок — 1–2 зубчика;

  • оливковое масло — 1–2 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • тертый сыр (по желанию) — для подачи.

Кабачки нарежьте длинной тонкой соломкой, подойдет спиралайзер или овощечистка. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный чеснок и слегка обжарьте до золотистого оттенка. Всыпьте разрезанные пополам помидоры черри и готовьте пару минут, пока они не станут мягкими. Добавьте кабачковую «лапшу» и аккуратно перемешайте. Готовьте 2–3 минуты, чтобы кабачки стали мягкими, но не разварились. Приправьте солью, перцем и при желании посыпьте тертым сыром. Подавайте сразу, пока блюдо теплое.

Запеканка из кабачков с курицей и сыром

  • Кабачки — 2 шт.;

  • куриное филе — 300–400 г;

  • лук — 1 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • сливки или сметана — 100 мл;

  • твердый сыр — 100 г;

  • соль, перец, специи — по вкусу;

  • масло для обжарки.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите и слегка обжарьте на сковороде с нарезанным луком до полуготовности. Кабачки нарежьте тонкими кружочками или полукружиями, посолите и дайте постоять 10 минут, затем промокните от влаги. В жаропрочную форму выложите слой кабачков, затем слой курицы, немного сыра, снова кабачки и так далее. Взбейте яйца со сливками или сметаной, добавьте соль и специи, залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром и поставьте в духовку на 30–35 минут при температуре 180 °C, запекайте до румяной корочки.

Варенье из кабачков с цитрусами

Источник: Артем Устюжанин / E1.RUИсточник: Артем Устюжанин / E1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

  • Кабачки — 1 кг (очищенные);

  • сахар — 1 кг;

  • лимон — 1 шт.;

  • апельсин — 1 шт.;

  • цедра лимона и апельсина — по желанию.

Кабачки очистите от кожицы и семян, нарежьте маленькими кубиками. Переложите в большую миску, добавьте сахар, сок лимона и апельсина, а также немного натертой цедры, если любите более яркий вкус. Оставьте на 2–3 часа, чтобы кабачки пустили сок. Поставьте массу на огонь, доведите до кипения и варите на слабом огне около часа, периодически помешивая. Готовое варенье должно стать прозрачным, с густым сиропом. Переложите в стерилизованные банки и закатайте. Отлично сочетается с тостами, сыром и домашней выпечкой.

Почитайте про простой способ засолить грибы и приготовить грибную икру на зиму.

ПО ТЕМЕ
Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Корреспондент
Рецепт Блюдо Еда Урожай Кабачок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Только безуцы в таком количестве сажают кабачки
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление