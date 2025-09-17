Топ-5 блюд из кабачков: попробуйте приготовить, пока сезон не закончился

Кабачки в магазинах еще есть, попробуйте что-нибудь приготовить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С началом осени кабачки остаются одними из самых универсальных овощей, которые продаются на любом рынке и в магазине по доступной цене. Их можно превратить в десятки разных блюд: от хрустящих оладий до нежного варенья. Наши коллеги из 51.RU собрали 5 интересных и проверенных рецептов блюд от читательницы Оксаны Никифоровой из Мурманска.

Кабачковые оладьи

Кабачки — 2 шт. (средние);

яйцо — 1 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки.

Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они дали сок. Затем тщательно отожмите массу руками или через марлю. Добавьте яйцо, муку, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Всё хорошо перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте ложкой небольшие порции. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или йогуртовым соусом.

Рулетики из кабачков с сыром и зеленью

Кабачки — 2 шт.;

сливочный сыр — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

оливковое масло — для обжарки.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами с помощью овощечистки или ножа-мандолины. Посолите и оставьте на несколько минут, затем обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте на гриль-сковороде или запеките в духовке 10 минут при 180 °C до мягкости. Для начинки соедините сливочный сыр, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень, приправьте по вкусу. Намажьте смесь на слайсы кабачка, сверните рулетиками и охладите перед подачей. Отличный вариант легкой закуски.

Кабачковая паста с томатами и чесноком

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Кабачки — 2 шт.;

помидоры черри — 200 г;

чеснок — 1–2 зубчика;

оливковое масло — 1–2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

тертый сыр (по желанию) — для подачи.

Кабачки нарежьте длинной тонкой соломкой, подойдет спиралайзер или овощечистка. На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный чеснок и слегка обжарьте до золотистого оттенка. Всыпьте разрезанные пополам помидоры черри и готовьте пару минут, пока они не станут мягкими. Добавьте кабачковую «лапшу» и аккуратно перемешайте. Готовьте 2–3 минуты, чтобы кабачки стали мягкими, но не разварились. Приправьте солью, перцем и при желании посыпьте тертым сыром. Подавайте сразу, пока блюдо теплое.

Запеканка из кабачков с курицей и сыром

Кабачки — 2 шт.;

куриное филе — 300–400 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сливки или сметана — 100 мл;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец, специи — по вкусу;

масло для обжарки.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите и слегка обжарьте на сковороде с нарезанным луком до полуготовности. Кабачки нарежьте тонкими кружочками или полукружиями, посолите и дайте постоять 10 минут, затем промокните от влаги. В жаропрочную форму выложите слой кабачков, затем слой курицы, немного сыра, снова кабачки и так далее. Взбейте яйца со сливками или сметаной, добавьте соль и специи, залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром и поставьте в духовку на 30–35 минут при температуре 180 °C, запекайте до румяной корочки.

Варенье из кабачков с цитрусами

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кабачки — 1 кг (очищенные);

сахар — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

цедра лимона и апельсина — по желанию.

Кабачки очистите от кожицы и семян, нарежьте маленькими кубиками. Переложите в большую миску, добавьте сахар, сок лимона и апельсина, а также немного натертой цедры, если любите более яркий вкус. Оставьте на 2–3 часа, чтобы кабачки пустили сок. Поставьте массу на огонь, доведите до кипения и варите на слабом огне около часа, периодически помешивая. Готовое варенье должно стать прозрачным, с густым сиропом. Переложите в стерилизованные банки и закатайте. Отлично сочетается с тостами, сыром и домашней выпечкой.