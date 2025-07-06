Что приготовить из лисичек: 5 простых, но интересных рецептов

Если вы уже не знаете, что приготовить из лисичек, так мы вам сейчас подскажем Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Первые лисички появляются еще в конце мая — начале июня, но больше всего их можно собрать в июле и августе. И если вам повезло найти целую поляну, усеянную этими грибами, и вы привезли домой их несколько ведер, скорее всего, у вас на носу жаркие дни на кухне. А для тех, кто перепробовал уже, кажется, все блюда из лисичек и исчерпал кулинарную фантазию, у нас есть пять беспроигрышных рецептов, которые вам точно захочется попробовать. Ими с нами поделились наши читатели.

Горячие рыбные буррито с лисичками

Многие блюда с грибами — это такая каша из топора. В большинстве случаев грибы не становятся основным продуктом, а лишь подчеркивают вкус того или иного блюда или придают ему интересный акцент. Одно из таких блюд — буррито.

Для его приготовления вам понадобятся филе морского окуня (впрочем, подойдет любая белая рыба), перец чили двух видов (еще лучше, если найдете халапеньо), лук, чеснок, сельдерей, соль и лепешка, в которую вы всё это будете заворачивать. Это может быть тортилья или лаваш — здесь на ваш вкус.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Далее следуем указаниям автора рецепта, который поделился им на нашем форуме.

Обжариваем чеснок с луком, добавляем грибы, перец чили. Как только грибы обжарились, добавьте рыбу, посолите и продолжайте жарить и тушить до готовности. После этого заверните всё в лепешку — ваше буррито готово.

Фрикасе из мидий с лисичками

Если хочется чего-то боле элегантного, чем буррито, попробуйте фрикасе с лисичками. Хотя обычно это блюдо готовят из нежной молодой телятины, курятины или крольчатины, наш читатель, поделившийся оригинальным рецептом, сделал его с мидиями. Не знаем, может ли это блюдо называться теперь фрикасе, но предположим. И запишем, какие ингредиенты нам понадобятся.

А пригодятся нам мидии, лисички, лук, чеснок, белое сухое вино, петрушка, сливочное масло и соль с перцем.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Как только все ингредиенты оказались у вас на столе, приступайте к готовке. Первым делом обжарьте на сливочном масле лук с чесноком и добавьте лисички, слегка обжарьте и добавьте бокал вина. Теперь пора выпаривать вино на сильном огне. Как только испарилось — добавляйте петрушку с мидиями, посолите и поперчите по вкусу, готовьте еще несколько минут и подавайте к столу.



Лисички под шафрановым соусом

Лисички под шафрановым соусом подойдут в качестве гарнира к какому-нибудь блюду. А чтобы их приготовить, вам понадобятся собственно лисички, топленое масло, репчатый лук (1 штука), чеснок (2 зубчика), сметана (автор рецепта говорит, что можно использовать йогурт, но имейте в виду, что он более жидкий), абрикосовый джем (1 столовая ложка), шафран, соль и перец по вкусу.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Предварительно нужно замочить шафран в теплой воде, а пока он замачивается, обжарьте на топленом масле лук и чеснок, добавьте к ним лисички. Образовавшийся бульон нужно немного выпарить, после чего добавить абрикосовый джем.

Как только всё приготовится, приступаем к соусу — смешиваем сметану с шафрановым настоем. Выкладываем грибы, заливаем соусом и наслаждаемся.

Быстрый пирог с лисичками

Чтобы приготовить быстрый пирог с лисичками, подготовьте ингредиенты для теста (150 г муки, 125 г сливочного масла и одно яйцо) и для начинки — 500 г лисичек, 2 яйца, 2 луковицы, 100 г бекона, 3 веточки петрушки, 125 г сметаны, 125 мл сливок жирностью 10%, соль, черный молотый перец по вкусу. Также можно добавить картофель, потому что в сочетании с грибами это всегда беспроигрышный вариант. Но сейчас попробуем приготовить без него.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Первым делом заводим тесто. Просейте муку, добавьте щепотку соли, вбейте яйцо, добавьте размягченное масло, замешайте тесто, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 40 минут.

А пока оно настаивается, порежьте грибы (крупно), бекон (небольшими кусочками), лук (полукольцами). Слегка обжарьте бекон, добавьте грибы и лук и жарьте на сильном огне 10 минут.

Как тесто подошло, раскатайте его в пласт, уложите в форму и ставьте ее на 15 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Теперь приготовьте заливку. Взбейте сметану, сливки и яйца, посолите по вкусу, добавьте нарубленную петрушку.

Настало время достать основу, положить начинку, залить и отправить будущий пирог в духовку, температура в которой всё еще должна составлять 200 градусов. Через 20 минут ваш пирог будет готов.

Хлеб из лисичек

Если ваш внутренний кулинар всё еще полон энтузиазма да и лисички остались, приготовьте из них ароматный и нежный хлеб. Для этого нам понадобятся лисички, репчатый лук, свежий тимьян, сливочное масло, укроп (свежий и семена), сухие дрожжи, молоко, сахар, мука и соль.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Первым делом беремся за лисички. Их нужно немного измельчить, чтобы грибы были разными по размеру. После этого обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы и жарьте 5 минут, не дольше — главное — не пережарить ингредиенты, иначе они потеряют свой вкус и аромат. Сняв сковородку с плиты, добавьте сливочное масло, укроп и перемешивайте, пока масло не растворится.

Теперь разведите сахар в теплом молоке и оставьте на 10 минут, после чего добавьте муку, перемешайте, всыпьте лисички и снова перемешивайте, постепенно добавляя муку. Тесто должно получиться очень мягким и слегка липнуть к рукам. Перенесите его в чистую емкость и оставьте подниматься на 40 минут.