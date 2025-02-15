Вкусно как у мамы: 5 десертов от шефов, которые перенесут в детство

Кто из нас не придавался воспоминаниям о времени, когда деревья были выше и даже обычный хлеб казался вкуснее и так и манил откусить хрустящую корочку, пока несешь его домой. Пока VR-очки не научились создавать эффект 5D, есть другие способы перенестись в прошлое. Шеф-повара рассказали, как приготовить те самые десерты из детства, которые будут работать покруче машины времени.
- Торт «Графские развалины»
- Шоколадная колбаска
- «Муравейник»
- Шоколадная гата
- Профитроли с шоколадным кремом
Торт «Графские развалины»
Торт «Графские развалины» в каждой стране разный. Есть французский, швейцарский и советский вариант, но российского еще нет, может, это место займет рецепт победителя пятого сезона «Адской кухни» (16+) — Георгия Золотого?
Для вкусных «Графских развалин» важно не перепутать, куда какие ингредиенты идут, записываем.
Бисквит:
2 яйца;
180 г сахара;
240 г муки пшеничной;
2 ч. л. соды;
200 г сметаны для светлого бисквита и 1 ст. л. в темный бисквит;
2 ст. л. какао-порошка.
Крем:
500 г 30%-й сметаны;
180 г сахарной пудры;
1 пакетик ванилина.
Шоколадная глазурь:
4 ст. л. какао-порошка;
4 ст. л. сметаны;
4 ст. л. сахара;
100 г масла сливочного;
1–2 шт. мандаринов или апельсинов;
горсть грецких орехов;
сладкий сироп — для пропитки бисквита.
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбейте. Положите сметану и продолжайте взбивать. Погасите соду и добавьте ее в тесто. Просейте муку. Тщательно вымешайте тесто ложкой. В форму диаметром 23 см, застеленную пергаментом, налейте 1/3 часть теста.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте светлый бисквит 15 минут. В оставшиеся 2/3 теста добавьте 2 ст. л. какао и 1 ст. л. сметаны. Снова массу тщательно перемешайте. Вылейте шоколадное тесто в другую форму, застеленную пергаментом. Шоколадный бисквит выпекать 20–25 минут. Оба бисквита остудить. Шоколадный нарежьте кубиками.
Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Светлый бисквит выложите на тарелку, пропитайте сиропом, смажьте сметанным кремом. Нарежьте кружочками мандарины, разложите поверх крема. Кусочки шоколадного бисквита смочите в сметанном креме и выложите горкой в хаотичном порядке.
Когда торт будет собран, приготовьте глазурь. Для этого в ковш насыпьте сахар и какао, добавьте сметану и сливочное масло. На медленном огне массу перемешивайте до однородности. Полейте торт сверху глазурью, затем посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
Шоколадная колбаска
Подружить сразу несколько поколений людей очень просто — достаточно поставить на стол шоколадную колбасу, которая стала любимым десертом многих советских людей еще в 60-е. А как приготовить ее правильно, поделилась шеф-преподаватель Алена Еремина.
Для килограмма шоколадной колбасы понадобится:
180 г сливочного масла;
400 г вареной сгущенки;
50 г какао;
300–400 г печенья «Юбилейное».
Растопите масло, соедините с какао и вареной сгущенкой. Печенье покрошите в мелкую крошку и введите к остальным ингредиентам.
Заверните полученную массу в пергамент и уберите в холодильник на несколько часов. При желании обваляйте полученную колбаску в сахарной пудре для достижения эффекта «салями». Перед подачей нарежьте колбаску на небольшие слайсы.
«Муравейник»
Антон Ананьин больше пяти лет работает в кофейне U, ее еще называют уральским Starbucks. Сейчас шеф-кондитер сам создает десертные карты для ресторанов, но вся любовь к сладкому началась с маминого «Муравейника».
— В детстве мама готовила на каждый мой день рождения большой «Муравейник», я каждый раз с нетерпением ждал этот день, чтобы задуть свечки и отломить кусочек побольше, — вспоминает Антон Ананьин.
Для нового прочтения классического «Муравейника» нужно разделить процесс на пять этапов.
«Муравейник»:
90 г сахарной пудры;
110 г сливочного масла;
2 г соли;
меланж (вы можете взбить яйца сами или использовать яичный порошок);
200 г муки;
50 г крахмала;
200 г вареной сгущенки.
Начинка:
100 г мака;
100 мл молока;
70 г меда.
Крем:
12 г желатина;
80 мл молока;
50 г молочного шоколада;
50 г 72%-го шоколада;
230 мл 33%-х сливок.
Карамель «Макуйя»:
140 г сахара;
40 мл воды;
100 г пюре маракуйи;
90 мл 33%-х сливок;
50 г пюре манго;
30 г молочного шоколада;
65 г сливочного масла.
Для теста смешайте масло, соль, сахарную пудру и миндальную муку до однородности. Добавьте меланж, а затем просейте муку и крахмал. Поместите в холодильник на 30 минут. Застывшую смесь натрите на крупной терке на лист и запекайте 80–10 минут при температуре 170 градусов. Остывшее тесто поломайте на кусочки, смешайте со сгущенкой и солью и выложите в кольцо 8 см.
Переходим к начинке. Мак залейте водой и прокипятите, перемешивая, 1 минуту. Повторите 2 раза. Залейте мак молоком, кипятите 3 минуты, помешивая. Дайте остыть. Хорошо отожмите мелкими частями. Добавьте мед и перемешайте.
Для крема желатин замочите в холодной воде. Шоколад положите в мерный стакан. Молоко доведите до кипения. Налейте молоко на шоколад и желатин. Пробейте блендером до полного объединения. Запакуйте под пленку и уберите в холодильник. Перед тем как оформлять торт, взбейте до мягких, но устойчивых пиков.
Пюре и сливки соедините и доведите до кипения. Сахар смешайте с водой и доведите до 200 градусов. Тонкой струйкой залейте горячее пюре в карамель и перемешайте. Уварите карамель и перелейте к шоколаду и сливочному маслу. Взбейте блендером.
Когда все части будут готовы, собираем готовый торт. На «муравейник» выложите маковую начинку, распределите с помощью лопатки. По периметру распределите крем, а в центр налейте карамель.
Шоколадная гата
Любимый десерт шеф-повара Артура Шахназаряна — шоколадная гата. Такой вариант сладости к чаю можно попробовать только в Армении или у победителя шоу «Молодые ножи» (16+), так что передаем из первых уст.
Даже если с десертами обычно у вас дела обстоят не очень, с этим проблем возникнуть не должно. Ингредиенты можно класть на глаз, а на готовку уйдет 30–60 минут — сказка. Перед приготовлением проверьте, всё ли есть на месте:
упаковка слоеного бездрожжевого теста;
банка шоколадного масла;
упаковка топленого масла;
мацун;
сахар;
любимые свежие ягоды (малина, ежевика и др.);
мука;
сироп шиповника;
яйцо;
сахарная пудра.
Нарезаем кусок слоеного теста и слегка раскатываем его в прямоугольник. Смазываем тесто шоколадным маслом и складываем в квадрат, чтобы масло впиталось в тесто, и снова раскатываем. Повторяем так несколько раз.
В отдельной емкости готовим начинку — хорис. Растираем вилкой или ложкой приблизительно 50 г масла со 150 г сахара. Добавляем около 150 г муки и продолжаем растирать до состояния арахисовой пасты.
Тесто последний раз раскатываем и намазываем на него хорис. Закатываем в большой рулет и защипываем края, чтобы не вытекла начинка, но, даже если это произойдет, ничего страшного, так как начинки кладется заведомо побольше. Готовый рулет смазываем яйцом и отправляем в духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов 12–15 минут. Рулет готовится с эффектом «влажного выпекания», то есть снаружи он получится хрустящий, а внутри мягкий.
После того как рулет остынет, разделите его наискосок на три кусочка и займитесь кремом. Сбросьте на сито мацун, чтобы избавиться от лишней жидкости. Когда влага стечет, смешайте его с сахарной пудрой. На тарелку положите крем, три кусочка гаты, полейте сиропом шиповника, а рядом добавьте свежие ягоды. Для украшения можно также использовать микрозелень мяты или кислицу.
Профитроли с шоколадным кремом
В детстве любой десерт казался чуточку слаще, даже обычный жженый сахар был как нечто достойное звезды Мишлен. Именно этот десерт в первую очередь пришел в голову кондитеру Константину Шмарову, но после шоколатье вспомнил еще о профитролях, которые готовила его мама.
— Если брать серьезный десерт из детства, то это профитроли с каким-то сливочным кремом, — рассказал Константин Шмаров. — Они складывались в гастроемкость, и мама чем-то шоколадным их поливала. В связи с этим я разработал на одном производстве что-то похожее, но в 1000 раз круче.
Для профитролей со сливочным и шоколадным кремом нужно взять следующие ингредиенты.
Тесто:
240 мл воды;
1 л 260 мл молока;
750 г масла;
24 г соли;
60 г сахара;
1260 г яиц;
840 г муки;
100 г пудры.
Сливочный крем:
75 мл молока;
30 г желтка;
25 г сахара;
5,5 г крахмала;
1,25 г желатина;
125 мл сливок;
0,25 ванилина;
29 г патоки.
Шоколадный крем:
41 мл молока;
250 мл сливок;
30 г желтка;
10 г сахара;
11 г трималина (кондитерский сахар можно заменить на мед);
125 г темного шоколада.
Для заварного теста смешайте воду, молоко, масло, сахар, соль и доведите до кипения. После этого добавьте муку и варите тесто до корочки на дне емкости. Переложите тесто в миксер и начните взбивать, пока тесто не остынет, а затем начните постепенно добавлять яйца. Заверните тесто в кондитерский мешок и сформируйте на коврике для выпекания профитроли по 5 см. Выпекайте 50 минут при температуре 140 градусов.
Пока профитроли готовятся, приступайте к начинкам. Замочите желатин, а в сотейнике смешайте сахар, крахмал и ванилин. Добавьте желток, молоко и патоку. Поставьте смесь на маленький огонь и постоянно помешивайте, чтобы крем заварился. В горячий крем переложите желатин, а после этого уберите крем в холодильник. Взбейте сливки и добавьте в крем перед тем, как начинять профитроли.
Для шоколадного крема смешайте молоко, 66 мл сливок, желток, сахар и трималин и уварите, как делали со сливочным кремом. Добавьте шоколад, перемешайте и отправьте крем в холодильник. Когда остынет, добавьте взбитые сливки.
Когда профитроли будут готовы, наполните их сливочным кремом и переложите в глубокую форму. Залейте шоколадным кремом, украсьте шоколадной стружкой, уберите в морозилку, пока крем не застынет.
Какой десерт очаровал вас больше всего?