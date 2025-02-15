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Еда Что приготовить инструкция Вкусно как у мамы: 5 десертов от шефов, которые перенесут в детство

Вкусно как у мамы: 5 десертов от шефов, которые перенесут в детство

Читаем рецепты и смахиваем ностальгические слезы

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Теперь даже не нужно вести себя хорошо и рано ложиться спать, чтобы съесть любимый десерт до последней крошки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТеперь даже не нужно вести себя хорошо и рано ложиться спать, чтобы съесть любимый десерт до последней крошки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Теперь даже не нужно вести себя хорошо и рано ложиться спать, чтобы съесть любимый десерт до последней крошки

Источник:

Кто из нас не придавался воспоминаниям о времени, когда деревья были выше и даже обычный хлеб казался вкуснее и так и манил откусить хрустящую корочку, пока несешь его домой. Пока VR-очки не научились создавать эффект 5D, есть другие способы перенестись в прошлое. Шеф-повара рассказали, как приготовить те самые десерты из детства, которые будут работать покруче машины времени.

  1. Торт «Графские развалины»
  2. Шоколадная колбаска
  3. «Муравейник»
  4. Шоколадная гата
  5. Профитроли с шоколадным кремом
1

Торт «Графские развалины»

Торт «Графские развалины» в каждой стране разный. Есть французский, швейцарский и советский вариант, но российского еще нет, может, это место займет рецепт победителя пятого сезона «Адской кухни» (16+) — Георгия Золотого?

Уверены, вы сейчас смотрите на Георгия, но наш главный герой&nbsp;— у него в руке | Источник: zolotoy_georgii / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Уверены, вы сейчас смотрите на Георгия, но наш главный герой&nbsp;— у него в руке | Источник: zolotoy_georgii / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уверены, вы сейчас смотрите на Георгия, но наш главный герой — у него в руке

Источник:

Для вкусных «Графских развалин» важно не перепутать, куда какие ингредиенты идут, записываем.

Бисквит:

  • 2 яйца;

  • 180 г сахара;

  • 240 г муки пшеничной;

  • 2 ч. л. соды;

  • 200 г сметаны для светлого бисквита и 1 ст. л. в темный бисквит;

  • 2 ст. л. какао-порошка.

Крем:

  • 500 г 30%-й сметаны;

  • 180 г сахарной пудры;

  • 1 пакетик ванилина.

Шоколадная глазурь:

  • 4 ст. л. какао-порошка;

  • 4 ст. л. сметаны;

  • 4 ст. л. сахара;

  • 100 г масла сливочного;

  • 1–2 шт. мандаринов или апельсинов;

  • горсть грецких орехов;

  • сладкий сироп — для пропитки бисквита.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбейте. Положите сметану и продолжайте взбивать. Погасите соду и добавьте ее в тесто. Просейте муку. Тщательно вымешайте тесто ложкой. В форму диаметром 23 см, застеленную пергаментом, налейте 1/3 часть теста.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте светлый бисквит 15 минут. В оставшиеся 2/3 теста добавьте 2 ст. л. какао и 1 ст. л. сметаны. Снова массу тщательно перемешайте. Вылейте шоколадное тесто в другую форму, застеленную пергаментом. Шоколадный бисквит выпекать 20–25 минут. Оба бисквита остудить. Шоколадный нарежьте кубиками.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Светлый бисквит выложите на тарелку, пропитайте сиропом, смажьте сметанным кремом. Нарежьте кружочками мандарины, разложите поверх крема. Кусочки шоколадного бисквита смочите в сметанном креме и выложите горкой в хаотичном порядке.

Когда торт будет собран, приготовьте глазурь. Для этого в ковш насыпьте сахар и какао, добавьте сметану и сливочное масло. На медленном огне массу перемешивайте до однородности. Полейте торт сверху глазурью, затем посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

2

Шоколадная колбаска

Подружить сразу несколько поколений людей очень просто — достаточно поставить на стол шоколадную колбасу, которая стала любимым десертом многих советских людей еще в 60-е. А как приготовить ее правильно, поделилась шеф-преподаватель Алена Еремина.

Алена Еремина не только повар, но еще и мама, так что в десертах, которые понравятся детям, ей нет равных | Источник: alenaa_eremina_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Алена Еремина не только повар, но еще и мама, так что в десертах, которые понравятся детям, ей нет равных | Источник: alenaa_eremina_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алена Еремина не только повар, но еще и мама, так что в десертах, которые понравятся детям, ей нет равных

Источник:

Для килограмма шоколадной колбасы понадобится:

  • 180 г сливочного масла;

  • 400 г вареной сгущенки;

  • 50 г какао;

  • 300–400 г печенья «Юбилейное».

Растопите масло, соедините с какао и вареной сгущенкой. Печенье покрошите в мелкую крошку и введите к остальным ингредиентам.

Заверните полученную массу в пергамент и уберите в холодильник на несколько часов. При желании обваляйте полученную колбаску в сахарной пудре для достижения эффекта «салями». Перед подачей нарежьте колбаску на небольшие слайсы.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

3

«Муравейник»

Антон Ананьин больше пяти лет работает в кофейне U, ее еще называют уральским Starbucks. Сейчас шеф-кондитер сам создает десертные карты для ресторанов, но вся любовь к сладкому началась с маминого «Муравейника».

— В детстве мама готовила на каждый мой день рождения большой «Муравейник», я каждый раз с нетерпением ждал этот день, чтобы задуть свечки и отломить кусочек побольше, — вспоминает Антон Ананьин.

Женщины, держите руки на тексте&nbsp;— сердце Антона занято | Источник: antonananin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Женщины, держите руки на тексте&nbsp;— сердце Антона занято | Источник: antonananin / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Женщины, держите руки на тексте — сердце Антона занято

Источник:

Для нового прочтения классического «Муравейника» нужно разделить процесс на пять этапов.

«Муравейник»:

  • 90 г сахарной пудры;

  • 110 г сливочного масла;

  • 2 г соли;

  • меланж (вы можете взбить яйца сами или использовать яичный порошок);

  • 200 г муки;

  • 50 г крахмала;

  • 200 г вареной сгущенки.

Начинка:

  • 100 г мака;

  • 100 мл молока;

  • 70 г меда.

Крем:

  • 12 г желатина;

  • 80 мл молока;

  • 50 г молочного шоколада;

  • 50 г 72%-го шоколада;

  • 230 мл 33%-х сливок.

Карамель «Макуйя»:

  • 140 г сахара;

  • 40 мл воды;

  • 100 г пюре маракуйи;

  • 90 мл 33%-х сливок;

  • 50 г пюре манго;

  • 30 г молочного шоколада;

  • 65 г сливочного масла.

Для теста смешайте масло, соль, сахарную пудру и миндальную муку до однородности. Добавьте меланж, а затем просейте муку и крахмал. Поместите в холодильник на 30 минут. Застывшую смесь натрите на крупной терке на лист и запекайте 80–10 минут при температуре 170 градусов. Остывшее тесто поломайте на кусочки, смешайте со сгущенкой и солью и выложите в кольцо 8 см.

Переходим к начинке. Мак залейте водой и прокипятите, перемешивая, 1 минуту. Повторите 2 раза. Залейте мак молоком, кипятите 3 минуты, помешивая. Дайте остыть. Хорошо отожмите мелкими частями. Добавьте мед и перемешайте.

Для крема желатин замочите в холодной воде. Шоколад положите в мерный стакан. Молоко доведите до кипения. Налейте молоко на шоколад и желатин. Пробейте блендером до полного объединения. Запакуйте под пленку и уберите в холодильник. Перед тем как оформлять торт, взбейте до мягких, но устойчивых пиков.

Пюре и сливки соедините и доведите до кипения. Сахар смешайте с водой и доведите до 200 градусов. Тонкой струйкой залейте горячее пюре в карамель и перемешайте. Уварите карамель и перелейте к шоколаду и сливочному маслу. Взбейте блендером.

Когда все части будут готовы, собираем готовый торт. На «муравейник» выложите маковую начинку, распределите с помощью лопатки. По периметру распределите крем, а в центр налейте карамель.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

4

Шоколадная гата

Любимый десерт шеф-повара Артура Шахназаряна — шоколадная гата. Такой вариант сладости к чаю можно попробовать только в Армении или у победителя шоу «Молодые ножи» (16+), так что передаем из первых уст.

От зоркого взгляда Артура Шахназаряна ни одно тесто не убежит | Источник: chef_arthur_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)От зоркого взгляда Артура Шахназаряна ни одно тесто не убежит | Источник: chef_arthur_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

От зоркого взгляда Артура Шахназаряна ни одно тесто не убежит

Источник:

Даже если с десертами обычно у вас дела обстоят не очень, с этим проблем возникнуть не должно. Ингредиенты можно класть на глаз, а на готовку уйдет 30–60 минут — сказка. Перед приготовлением проверьте, всё ли есть на месте:

  • упаковка слоеного бездрожжевого теста;

  • банка шоколадного масла;

  • упаковка топленого масла;

  • мацун;

  • сахар;

  • любимые свежие ягоды (малина, ежевика и др.);

  • мука;

  • сироп шиповника;

  • яйцо;

  • сахарная пудра.

Нарезаем кусок слоеного теста и слегка раскатываем его в прямоугольник. Смазываем тесто шоколадным маслом и складываем в квадрат, чтобы масло впиталось в тесто, и снова раскатываем. Повторяем так несколько раз.

В отдельной емкости готовим начинку — хорис. Растираем вилкой или ложкой приблизительно 50 г масла со 150 г сахара. Добавляем около 150 г муки и продолжаем растирать до состояния арахисовой пасты.

Тесто последний раз раскатываем и намазываем на него хорис. Закатываем в большой рулет и защипываем края, чтобы не вытекла начинка, но, даже если это произойдет, ничего страшного, так как начинки кладется заведомо побольше. Готовый рулет смазываем яйцом и отправляем в духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов 12–15 минут. Рулет готовится с эффектом «влажного выпекания», то есть снаружи он получится хрустящий, а внутри мягкий.

После того как рулет остынет, разделите его наискосок на три кусочка и займитесь кремом. Сбросьте на сито мацун, чтобы избавиться от лишней жидкости. Когда влага стечет, смешайте его с сахарной пудрой. На тарелку положите крем, три кусочка гаты, полейте сиропом шиповника, а рядом добавьте свежие ягоды. Для украшения можно также использовать микрозелень мяты или кислицу.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

5

Профитроли с шоколадным кремом

В детстве любой десерт казался чуточку слаще, даже обычный жженый сахар был как нечто достойное звезды Мишлен. Именно этот десерт в первую очередь пришел в голову кондитеру Константину Шмарову, но после шоколатье вспомнил еще о профитролях, которые готовила его мама.

— Если брать серьезный десерт из детства, то это профитроли с каким-то сливочным кремом, — рассказал Константин Шмаров. — Они складывались в гастроемкость, и мама чем-то шоколадным их поливала. В связи с этим я разработал на одном производстве что-то похожее, но в 1000 раз круче.

У Константина официальный титул короля десертов, ведь он победил на шоу «Король Десертов. Конфеты» (16+) | Источник: misterclair_chef / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Константина официальный титул короля десертов, ведь он победил на шоу «Король Десертов. Конфеты» (16+) | Источник: misterclair_chef / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Константина официальный титул короля десертов, ведь он победил на шоу «Король Десертов. Конфеты» (16+)

Источник:

Для профитролей со сливочным и шоколадным кремом нужно взять следующие ингредиенты.

Тесто:

  • 240 мл воды;

  • 1 л 260 мл молока;

  • 750 г масла;

  • 24 г соли;

  • 60 г сахара;

  • 1260 г яиц;

  • 840 г муки;

  • 100 г пудры.

Сливочный крем:

  • 75 мл молока;

  • 30 г желтка;

  • 25 г сахара;

  • 5,5 г крахмала;

  • 1,25 г желатина;

  • 125 мл сливок;

  • 0,25 ванилина;

  • 29 г патоки.

Шоколадный крем:

  • 41 мл молока;

  • 250 мл сливок;

  • 30 г желтка;

  • 10 г сахара;

  • 11 г трималина (кондитерский сахар можно заменить на мед);

  • 125 г темного шоколада.

Для заварного теста смешайте воду, молоко, масло, сахар, соль и доведите до кипения. После этого добавьте муку и варите тесто до корочки на дне емкости. Переложите тесто в миксер и начните взбивать, пока тесто не остынет, а затем начните постепенно добавлять яйца. Заверните тесто в кондитерский мешок и сформируйте на коврике для выпекания профитроли по 5 см. Выпекайте 50 минут при температуре 140 градусов.

Пока профитроли готовятся, приступайте к начинкам. Замочите желатин, а в сотейнике смешайте сахар, крахмал и ванилин. Добавьте желток, молоко и патоку. Поставьте смесь на маленький огонь и постоянно помешивайте, чтобы крем заварился. В горячий крем переложите желатин, а после этого уберите крем в холодильник. Взбейте сливки и добавьте в крем перед тем, как начинять профитроли.

Для шоколадного крема смешайте молоко, 66 мл сливок, желток, сахар и трималин и уварите, как делали со сливочным кремом. Добавьте шоколад, перемешайте и отправьте крем в холодильник. Когда остынет, добавьте взбитые сливки.

Когда профитроли будут готовы, наполните их сливочным кремом и переложите в глубокую форму. Залейте шоколадным кремом, украсьте шоколадной стружкой, уберите в морозилку, пока крем не застынет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Какой десерт очаровал вас больше всего?

Очень захотел «Графские развалины»
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