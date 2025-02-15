Вкусно как у мамы: 5 десертов от шефов, которые перенесут в детство

Торт «Графские развалины» в каждой стране разный. Есть французский, швейцарский и советский вариант, но российского еще нет, может, это место займет рецепт победителя пятого сезона «Адской кухни» (16+) — Георгия Золотого?

Уверены, вы сейчас смотрите на Георгия, но наш главный герой — у него в руке

Для вкусных «Графских развалин» важно не перепутать, куда какие ингредиенты идут, записываем.

Бисквит:

2 яйца;

180 г сахара;

240 г муки пшеничной;

2 ч. л. соды;

200 г сметаны для светлого бисквита и 1 ст. л. в темный бисквит;

2 ст. л. какао-порошка.

Крем:

500 г 30%-й сметаны;

180 г сахарной пудры;

1 пакетик ванилина.

Шоколадная глазурь:

4 ст. л. какао-порошка;

4 ст. л. сметаны;

4 ст. л. сахара;

100 г масла сливочного;

1–2 шт. мандаринов или апельсинов;

горсть грецких орехов;

сладкий сироп — для пропитки бисквита.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбейте. Положите сметану и продолжайте взбивать. Погасите соду и добавьте ее в тесто. Просейте муку. Тщательно вымешайте тесто ложкой. В форму диаметром 23 см, застеленную пергаментом, налейте 1/3 часть теста.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте светлый бисквит 15 минут. В оставшиеся 2/3 теста добавьте 2 ст. л. какао и 1 ст. л. сметаны. Снова массу тщательно перемешайте. Вылейте шоколадное тесто в другую форму, застеленную пергаментом. Шоколадный бисквит выпекать 20–25 минут. Оба бисквита остудить. Шоколадный нарежьте кубиками.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Светлый бисквит выложите на тарелку, пропитайте сиропом, смажьте сметанным кремом. Нарежьте кружочками мандарины, разложите поверх крема. Кусочки шоколадного бисквита смочите в сметанном креме и выложите горкой в хаотичном порядке.

Когда торт будет собран, приготовьте глазурь. Для этого в ковш насыпьте сахар и какао, добавьте сметану и сливочное масло. На медленном огне массу перемешивайте до однородности. Полейте торт сверху глазурью, затем посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.