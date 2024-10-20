Как приготовить помидоры с чесноком на зиму: 10 пикантных рецептов

Помойте помидоры. Чеснок нарежьте пластинками. У крупных помидоров в месте, где крепится плодоножка, сделайте крестообразный надрез и вставьте туда пластинки чеснока. Черри просто проколите зубочисткой в этом месте, но не насквозь.

В чистые простерилизованные литровые банки положите по зонтику укропа, ½ чайной ложки семян горчицы, 1 гвоздичку, лавровый лист, несколько пластинок чеснока (около зубчика) и 5 горошин перца.

Уложите помидоры в банку. Сначала крупные, потом черри. Можно также в банку добавить несколько маленьких огурцов, если хочется, но не обязательно. Черри сверху должны максимально заполнить банку.

Поверх помидоров уложите еще один зонтик укропа, лавровый лист и около зубчика чеснока, нарезанного пластинками.

Просто воду доведите до кипения. Под банку с помидорами положите нож (лезвие), чтобы стекло не лопнуло, и доверху залейте кипятком. Оставьте на 20 минут, чтобы всё хорошо прогрелось.

Воду из банок слейте в кастрюлю и добавьте туда сахар, соль. Доведите маринад до кипения.

Не снимая с огня, разлейте рассол по банкам в первый раз и оставьте минут на 10, прикрыв крышками.

Слейте рассол обратно в кастрюлю и вскипятите еще раз.

В каждую банку налейте по 1 ч. л. эссенции и залейте закипевшим рассолом.