Лучшие рецепты чеснока на зиму: 6 умопомрачительных идей

Чеснок хорошо известен каждому, кто-то его любит, а кто-то — нет. Но отрицать, что он является богатым источником витаминов, никто не станет. Конечно, чеснок легко купить в любое время года, он хорошо хранится, а также в магазинах всегда в доступе гранулированный, измельченный или сушеный кусочками. Однако это далеко не все варианты, в которых можно использовать и хранить пряные головки. Есть несколько рецептов, которые способны удивить каждого и могут понравиться даже тем, кто не любит чеснок.
Чесночная паста
Чтобы приготовить чесночную пасту, вам понадобятся:
чеснок — 250 г;
соль — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
растительное масло — 30 мл.
Зубчики измельчаем в блендере. В середине процесса добавляем соль, масло и сок и перебиваем до однородной пастообразной массы. Перекладываем в стерильные баночки, закрываем крышкой и храним чесночную пасту в холодильнике.
Кстати, есть еще один вариант этой интересной заготовки. Он немного отличается и по ингредиентам, и по приготовлению. Вам понадобятся:
чеснок — 250 г;
соль — 1 ч. л.;
яблочный уксус — 1 ст. л.;
укроп — 2 пучка;
растительное масло — 30 мл.
Измельчаем зубчики в блендере. В середине процесса добавляем мелко нарезанный укроп, соль, уксус и масло. Доводим чеснок в блендере до пастообразного состояния и максимально однородной консистенции. Раскладываем по стерильным баночкам и храним готовую закуску в холодильнике.
Такая паста хранится около недели в холодильнике. Чтобы продлить срок годности, следует на ее поверхность, после того как заготовка была распределена по баночкам, налить чуть растительного масла. Тогда чесночная паста точно не испортится 2–3 недели. К тому же, если надо сохранить ее на больший срок, продукт можно попросту заморозить, расфасовав предварительно по пакетам.
Для любых заготовок используют только каменную соль. Особенно это важно в консервировании, так как с йодированной банки «взрываются».
Чеснок, маринованный головками
Изюминка этого рецепта в том, что чеснок маринуется целыми головками. Выглядит такая заготовка очень необычно, а вкус у нее просто замечательный.
Записывайте ингредиенты:
молодой чеснок;
перец черный горошком;
уксус 9%;
соль.
С головок чеснока аккуратно снимаем верхнюю сухую шелуху и срезаем сухие хвостики. Чеснок выкладываем в миску и заливаем холодной водой. Оставляем на 3 суток вымачиваться, чтобы убрать лишнюю горечь. При этом воду надо менять каждый день — утром и вечером. В каждую баночку 0,5 л засыпаем по 5–6 горошин перца. Плотно закладываем вымоченные головки чеснока. Добавляем соль и уксус — 10 г (1 ч. л.) и 15 мл (1 ст. л.) в каждую баночку соответственно. Заливаем в банки холодную воду и закрывают крышками — неплотно! Иначе во время брожения выделяющимся газам будет некуда уходить, и банка может попросту взорваться. Баночки с чесноком отправляем в темное место, ставим их на поддоны и оставляем на 2–3 месяца — до завершения процесса брожения.
Есть еще один вариант маринования целых головок чеснока, но уже без уксуса.
Ингредиенты:
молодой чеснок;
перец черный горошком — 1 пачка;
лавровый лист;
свекла;
соль.
С головок чеснока аккуратно снимаем верхнюю сухую шелуху и срезаем сухие хвостики. Чеснок выкладываем в миску и заливаем холодной водой. Оставляем на 3 суток вымачиваться, чтобы убрать лишнюю горечь. При этом воду надо менять каждый день — утром и вечером. В каждую баночку 1 л засыпаем по 10–15 горошин перца. Добавляем сырую свеклу, нарезанную кубиками, — для легкого привкуса и красивого цвета. Плотно закладываем вымоченные головки чеснока, но только до половины банки. Поверх чеснока насыпаем еще слой свеклы. И очень плотно укладываем чеснок уже до заполнения банки. В литр воды добавляем соль — 2 ст. л. с горкой. Ждем, пока соль растворится. Рассол заливаем в банки с чесноком до самого верха.
Чеснок, как и в прошлом рецепте, отправляем в темное место доходить до кондиции. Готов он будет где-то через полтора месяца.
Чесночные дольки в масле
Необычный формат заготовки чеснока на зиму, главная особенность которого — отсутствие соли.
Вот что вам понадобится для приготовления:
чеснок — 250 г;
масло подсолнечное — 220 мл;
паприка — 0,5 ч. л.;
перец черный — 2 щепотки;
розмарин — 2 веточки;
зира — щепотка.
Чеснок чистим и срезаем кончики у зубчиков. Сухие зубчики плотно укладываем в стерилизованную баночку и добавляем специи. Заливаем в банки подсолнечное масло по горлышко. Плотно закрываем крышками и храним в прохладном погребе или холодильнике.
Если чеснок плохо чистится, его можно замочить на 10 минут в теплой воде.
Консервированный чеснок с ягодами
Да, действительно, чеснок маринуют с ягодами. Вкус у такой заготовки специфический, но назвать его неприятным сложно. Поэтому стоит отважиться на такой эксперимент и заготовить хотя бы баночку чеснока с ягодами на зиму.
Ингредиенты:
чеснок;
смородина / клюква / любые кислые ягоды;
кориандр зерна;
семена укропа;
сахар;
соль;
уксусная эссенция.
Сначала приготовим маринад. На 1 литр воды требуется 50 грамм соли и 50 грамм сахара. Доводим до кипения. Плиту выключаем и добавляем 1 столовую ложку эссенции. Теперь бланшируем чеснок. Очищенные дольки ссыпаем в дуршлаг и опускаем в кипящую воду секунд на 5, а потом сразу окунаем в холодную. И опять в горячую. Повторяем процедуру 4–5 раз. На дно поллитровой банки насыпаем ягоды (не густо, в один слой), на кончике чайной ложки — семена укропа и половину чайной ложки кориандра.
Плотно укладываем горячий чеснок в баночки. И поверх него опять делаем прослойку из ягод. Заливаем горячий маринад до самого верха и закатываем крышкой. Пробовать можно уже через месяц.
Стерилизовать небольшие банки можно в микроволновке. На дно наливают чуть воды и включают печь на 4–5 минут при полной мощности.
Маринованный чеснок по-корейски
Чтобы замариновать чеснок по-корейски, вам понадобятся:
чеснок — 1,3 кг;
соевый соус — 3 ст. л.;
сахар — 190 г;
уксус 70% — 3 ст. л.;
перец черный горошком — 1 ч. л.;
соль — 3 ст. л.;
водка — 40 мл.
Чеснок чистим, заливаем холодной водой, добавляем 70 граммов сахара и 2 столовые ложки уксуса. Оставляем на сутки. Но в это время бех дела не сидим, а стерилизуем банки и крышки и приготовим рассол.
Чтобы сделать рассол, добавляем в 1,3 литра воды перец и соль, 120 граммов сахара и соевый соус. Доводим до кипения и даем остыть.
Чеснок слегка промываем холодной водой. После его откидываем на дуршлаг и даем воде стечь полностью. В остывший рассол вливаем водку и 1 столовую ложку эссенции. Чеснок распределяем по банкам, заливаем рассолом и закатываем крышками. Такой чеснок можно есть через 5–7 дней. Хранят его в прохладном месте или в холодильнике, где он спокойно может «прожить» больше года.
А вы нашли среди этих вариантов себе рецепт по душе?