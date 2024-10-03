Что приготовить из красной рябины: 5 рецептов, которые вы обязаны попробовать

Рябина не только для красоты, но и для вкусноты Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Красные гроздья рябины — одна из самых ярких примет осени. А ведь ей можно не только любоваться, но и пустить в дело. Если вы сразу же подумали про домашние наливки и настойки, подкинем вам еще 5 восхитительных идей, что приготовить из красной рябины. Сохраняйте и записывайте, ведь ягода эта крайне полезная.

В красной рябине содержатся витамины С и Р, дубильные вещества, кальций, натрий, магний, пектины, органические кислоты (лимонная, яблочная, винная, янтарная, сорбиновая), аминокислоты. Рябина укрепляет нервную систему, повышает иммунитет, снижает раздражительность, устраняет бессонницу, повышает свертываемость крови.

Варенье из красной рябины

Из красной рябины, как и из других ягод, можно сварить варенье. Оно получится не только вкусным, но и полезным. Для приготовления потребуется:

красная рябина — 1 кг;

яблоки — 1 шт.;

сахар — 1 кг;

ванилин — 1/3 пакета;

вода — 2 стакана.

Переберите ягоды, удалите плодоножки и замочите рябину на сутки в прохладной воде, чтобы убрать горечь.

Слейте воду, затем в кастрюлю поместите рябину, залейте 2 стаканами воды и добавьте сахар. Доведите до кипения и дайте ягодам повариться 2–3 минуты в сиропе. Выключите огонь и оставьте кастрюлю остывать минимум на 12 часов. После этого снова доведите варенье до кипения, подержите так 5 минут и выключайте. Снова остудите в течение 12 часов и повторно прокипятите варенье в течение 10 минут.

Мелко порежьте яблоко (лучше взять антоновку) и смешайте его с ванилином, а затем добавьте в кастрюлю к рябиновому варенью. Тщательно перемешайте и дайте покипеть 1–2 минуты.

Снимите с огня и разлейте по сухим банкам, плотно укупорив.

Кисель из красной рябины со льном

Этот рецепт — двойная польза. Из ягод можно получить и вкусный сок (выпить сразу), и кисель. Напиток подарит вам бодрость и настоящее сибирское здоровье благодаря сочетанию полезных продуктов. Нам потребуется:

красная рябина — ½ кг;

льняная мука — 3 ст. л.;

мед — 1–2 ст. л.;

вода — 2 л.

Вымойте, очистите от плодоножек ягоды рябины и выжмите из них сок. Его можно выпить, перемешав с медом в пропорции 50 на 50.

Из жмыха готовим кисель — заливаем в кастрюле водой и доводим до кипения, кипятим 15 минут. После этого отвар процеживаем, добавляем льняную муку и снова доводим до кипения. Держим на среднем огне до того момента, как кисель загустеет, периодически помешиваем.

Снимаем с огня, даем остынуть, добавляем мед по вкусу — кисель готов.

Консервированное ассорти с красной рябиной

Осень — время солений и консервации. Надоели привычные огурчики-помидорчики с укропом и петрушкой? Сделайте их с рябиной и болгарским перцем. Это не только очень вкусно, но и красиво смотрится. Чем не идея для новогоднего застолья? Нам потребуется:

красная рябина — 3 грозди;

яблоко — 5 шт.;

помидоры — 0,8 кг;

болгарский перец — 2 шт.;

укроп — 1 пучок;

душистый перец — 4 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

уксус 9% — 1,5 ст. л.;

сахар-песок — 5 ст. л.;

крупная соль — 2 ст. л.;

вода — 1,3 л.

Спелые грозди рябины положить в морозилку на 20 минут, чтобы убрать горечь. В стерильную 3-литровую банку положить вымытые яблоки, перцы — лучше взять разноцветные, помидоры, рябину, укроп и залить кипятком. Через 20 минут воду слить.

Из воды, соли и сахара приготовить рассол, после того как он закипит, залить им содержимое банки, добавить уксус. После этого трехлитровку закатать и укутать теплым полотенцем, держать там до полного остывания.

Маринованные огурчики с красной рябиной

Этот рецепт понравится тем, кто не мыслит зиму без маринованных огурцов и хочет попробовать что-то новенькое. Нам потребуется:

красная рябина — 250 г;

огурцы — 1 кг;

уксус — ¼ стакана;

крупная соль — 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

вода — 1 л.

Вымытые маленькие огурчики замочить в холодной воде на 6–7 часов. Затем обрезать хвостики.

Промыть ягоды рябины и окатить кипятком через дуршлаг.

Разложить огурцы по банкам, между ними положить ягоды рябины в соотношении 4:1.

Для маринада растворяем в воде соль, уксус и доводим до кипения. Заливаем банки с огурцами и накрываем крышками на 10 минут.

Сливаем маринад в кастрюлю, кипятим 7–8 минут и заливаем банки с огурцами и рябиной до краев. Закатываем крышкой и переворачиваем банки, укутываем и даем остыть.

Слойки с рябиновым мармеладом

И на сладкое — выпечка из рябины. Из этой ягоды получается изысканный мармелад, который как нельзя кстати подойдет для полного витаминов десерта. Нам потребуется:

красная рябина — 1 кг;

слоеное тесто — 0,5 кг;

яичный желток — 1 шт.;

коричневый сахар — 600 г;

ванилин — 1 г;

лимонная кислота — 2 г;

вода — 1 стакан.

Рябину помыть, очистить от веточек и убрать в морозилку на 12–14 часов. Замороженную ягоду залить кипятком на 15 минут, затем слить воду и растолочь. После этого положите ягодную массу в кастрюлю, залейте 1 стаканом воды, прокипятите 2–3 минуты и дайте остыть.

Сваренную рябину измельчите в блендере до однородного состояния, добавьте сахар, доведите до кипения на сильном огне. После снятия пены уберите огонь почти до минимума и варите 30 минут, периодически помешивая. Готовый мармелад поставьте в холодильник.