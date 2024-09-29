Выносят грибы и ягоды: ярославцы похвастались лесным урожаем. Где собирали

Грибной сезон потихоньку завершается. Но люди продолжают ходить в леса региона на тихую охоту и уходят не с пустыми руками. Ярославцы показывают в социальных сетях, что им удалось набрать в свои корзинки.
Помимо грибов, люди собирают ягоды. Жительница региона похвасталась, что ей удалось увезти домой из Некрасовского района клюкву.
— А в моих знакомых болотистых местах — только клюква. Но радует повышение производительности, пять литров за два с половиной часа, — написала Светлана Рзаева в тематической группе грибников.
Лес не обделил любителей тихой охоты и грибами.
— На болотистых местах есть немного грибов, — написал Серега Котовский.
Но люди замечают, что лесного урожая становится меньше.
— Грибов почти нет! Может, пойдут еще, но вряд ли. Природу не обманешь. Четверг и пятницу был по работе от Пошехонья, Гаютино, Владычное, Кукобой. Грибов нет от слова совсем! Лесов было пройдено немало, — написал Андрей Грибов.
Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский ранее рассказывал, какие грибы можно найти в лесах Ярославской области в начале осени.
— Сентябрь — это уже поздняя летняя волна, скажем так. Там начинаются классические осенние грибы. Сыроежки, грузди, рыжики. Ну и опять-таки то, что было до этого, — пояснил Михаил Вишневский.
Ближе к концу месяца, по словам специалиста, грибов становится меньше и сезон потихоньку завершается.
— На максимум выходят где-то в начале сентября. А дальше всё уже, наоборот, идет на спад и остаются предзимние, зимние виды вроде всяких вешенок или опят и так далее, — рассказал миколог.