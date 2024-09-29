Выносят грибы и ягоды: ярославцы похвастались лесным урожаем. Где собирали

Люди находят клюкву, а кому-то везет собрать в корзинку грибы Источник: Светлана Рзаева / Андрей Грибов / Грибы Ярославской области / Vk.com











Грибной сезон потихоньку завершается. Но люди продолжают ходить в леса региона на тихую охоту и уходят не с пустыми руками. Ярославцы показывают в социальных сетях, что им удалось набрать в свои корзинки.

Помимо грибов, люди собирают ягоды. Жительница региона похвасталась, что ей удалось увезти домой из Некрасовского района клюкву.

— А в моих знакомых болотистых местах — только клюква. Но радует повышение производительности, пять литров за два с половиной часа, — написала Светлана Рзаева в тематической группе грибников.

Светлане посчастливилось найти клюкву Источник: Светлана Рзаева / Грибы Ярославской области / Vk.com











А кто-то до сих пор находит грибы Источник: Серега Котовский / Грибы Ярославской области / Vk.com

Лес не обделил любителей тихой охоты и грибами.

— На болотистых местах есть немного грибов, — написал Серега Котовский.

Но люди замечают, что лесного урожая становится меньше.

— Грибов почти нет! Может, пойдут еще, но вряд ли. Природу не обманешь. Четверг и пятницу был по работе от Пошехонья, Гаютино, Владычное, Кукобой. Грибов нет от слова совсем! Лесов было пройдено немало, — написал Андрей Грибов.

И всё же Андрею удалось набрать немного грибов Источник: Андрей Грибов / Грибы Ярославской области / Vk.com

В лесах всё еще встречаются грибы Источник: Андрей Грибов / Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибникам удается найти боровики Источник: Олеся Черкасова / Грибы Ярославской области / Vk.com

А это лисички из леса в Ярославском районе Источник: Виктория Краюхина / Грибы Ярославской области / Vk.com











Немного урожая из Угличского района Источник: Андрей Грибов / Грибы Ярославской области / Vk.com











И еще немного клюквы Источник: Светлана Рзаева / Грибы Ярославской области / Vk.com











Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский ранее рассказывал, какие грибы можно найти в лесах Ярославской области в начале осени.

— Сентябрь — это уже поздняя летняя волна, скажем так. Там начинаются классические осенние грибы. Сыроежки, грузди, рыжики. Ну и опять-таки то, что было до этого, — пояснил Михаил Вишневский.

Ближе к концу месяца, по словам специалиста, грибов становится меньше и сезон потихоньку завершается.