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Еда Выносят грибы и ягоды: ярославцы похвастались лесным урожаем. Где собирали

Выносят грибы и ягоды: ярославцы похвастались лесным урожаем. Где собирали

Что им удалось найти в конце сентября

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Люди находят клюкву, а кому-то везет собрать в корзинку грибы

Грибной сезон потихоньку завершается. Но люди продолжают ходить в леса региона на тихую охоту и уходят не с пустыми руками. Ярославцы показывают в социальных сетях, что им удалось набрать в свои корзинки.

Помимо грибов, люди собирают ягоды. Жительница региона похвасталась, что ей удалось увезти домой из Некрасовского района клюкву.

— А в моих знакомых болотистых местах — только клюква. Но радует повышение производительности, пять литров за два с половиной часа, — написала Светлана Рзаева в тематической группе грибников.

Светлане посчастливилось найти клюкву

А кто-то до сих пор находит грибы

Лес не обделил любителей тихой охоты и грибами.

— На болотистых местах есть немного грибов, — написал Серега Котовский.

Но люди замечают, что лесного урожая становится меньше.

— Грибов почти нет! Может, пойдут еще, но вряд ли. Природу не обманешь. Четверг и пятницу был по работе от Пошехонья, Гаютино, Владычное, Кукобой. Грибов нет от слова совсем! Лесов было пройдено немало, — написал Андрей Грибов.

И всё же Андрею удалось набрать немного грибов

В лесах всё еще встречаются грибы

Грибникам удается найти боровики

А это лисички из леса в Ярославском районе

Немного урожая из Угличского района

И еще немного клюквы

Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский ранее рассказывал, какие грибы можно найти в лесах Ярославской области в начале осени.

— Сентябрь — это уже поздняя летняя волна, скажем так. Там начинаются классические осенние грибы. Сыроежки, грузди, рыжики. Ну и опять-таки то, что было до этого, — пояснил Михаил Вишневский.

Ближе к концу месяца, по словам специалиста, грибов становится меньше и сезон потихоньку завершается.

— На максимум выходят где-то в начале сентября. А дальше всё уже, наоборот, идет на спад и остаются предзимние, зимние виды вроде всяких вешенок или опят и так далее, — рассказал миколог.

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