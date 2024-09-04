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Еда инструкция Настоящий шедевр из кабачков! Показываем простой рецепт, который взорвал интернет — видео

Настоящий шедевр из кабачков! Показываем простой рецепт, который взорвал интернет — видео

Вместо привычных кабачковых оладий попробуйте приготовить это блюдо

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Если вы уже устали от кабачковых оладий, рагу и хочется чего-то интересного и вкусного, то этот рецепт вас не разочарует. Особых сложностей нет, достаточно лишь правильно приготовить основу для пиццы. Для нее потребуется:

  • кабачок — 400 грамм;

  • соль — 1/2 ч. ложки;

  • яйцо — 1 штука;

  • сметана — 3 ст. ложки;

  • мука — 3 ст. ложки;

  • масло растительное.

Все эти ингредиенты нужно смешать и обжарить на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. Более подробную инструкцию смотрите в видео выше.

Для начинки можно использовать разные ингредиенты для пиццы. В нашем рецепте: петрушка, укроп, чеснок, моцарелла, помидор, лук, копченая курица. Всё запекать в духовке 12 минут при 220 ℃.

Как же порой хочется заказать сочную «пеперони» и съесть ее целиком, запивая стаканом любимой газировки. Но что же делать, если каждая калория на счету и жертвовать фигурой совсем не хочется? Тогда можно приготовить любимую закуску дома и сделать ее гораздо полезнее. Эта низкокалорийная пицца без теста вам точно подойдет. Больше интересных блюд можно найти в отдельном сюжете.

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