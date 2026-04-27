«Я счастлива, и у меня большие планы на жизнь»: история бизнесвумен, родившей 11-го ребенка в 51 год

Надежда ведет активную жизнь Источник: Надежда Быбина / Vk.com

Надежда Быбина профессионально занимается иппотерапией с детьми и взрослыми. Среди ее пациентов — бойцы, вернувшиеся с ранениями с СВО, вдовы солдат и мамы ребят-инвалидов. А еще Надежда — многодетная мама, у нее 11 детей, младшего из которых она родила в 51 год. Наши коллеги из 59.RU рассказывают ее историю.

«Не заметили лихие 90-е»

По первому образованию Надежда — медсестра, в юности работала в городской больнице в отделении кардиологии и занималась конным спортом. В 1991 году девушка вышла замуж и уехала из города.

«Муж устроился лесничим, и мы прожили в деревне десять лет, — рассказывает 59.RU Надежда. — Работали, держали большое хозяйство и почти не заметили лихие 90-е. Вернулись в Пермь с шестью детьми, построили большой дом. Я очень скучала по медицине, да и по лошадям ».

Надежда вспоминает: это чувство привело к мысли об иппотерапии, объединяющей и меддело, и работу с лошадьми. В 2006 году она купила лошадь, потом вторую… Так родилась секция верховой езды «Полюшко», в которой стали заниматься иппотерапией. Сделали ИП, потом реорганизовались в АНО — автономную некоммерческую организацию, а в 2014-м взялись за реабилитацию детей-инвалидов по госконтракту. В том же году центр победил в конкурсе со своим первым соцпроектом по адаптивной верховой езде.

По словам Надежды, если в основе иппотерапии только пассивная езда шагом, то оздоровительная верховая езда разнообразней: это и быстрые аллюры, и самостоятельное управление лошадью, и терапевтические упражнения.

Каждый день — верхом

Мечты сбывались, но осенью 2019 года семья Надежды заболела неизвестной болезнью — все сильно кашляли. Мужа увезли в больницу с дыхательной недостаточностью, и через два дня его не стало.

Надежда во время творческой фотосессии Источник: Надежда Быбина / Vk.com «28 лет брака, на тот момент у нас было 10 детей… Пережить горе помогли семья, друзья, много-много физической активности и массаж, — делится с нами женщина. — Я ездила верхом и ходила по вечерам на самбо, как на работу — каждый день. В итоге заняла два призовых места на городских соревнованиях. Именно тогда поняла, насколько душа связана с телом. Только почему-то переломы мы лечим, а про душу думаем, что и так заживет . Не заживет! С душевными травмами можно и нужно работать».

После смерти мужа Надежда погрузилась в учебу, окончив бакалавриат по адаптивной физической культуре с красным дипломом. Поступила в магистратуру, продолжая заниматься и практикой, и научной деятельностью.

Ее первая научная работа посвящена улучшению осанки у дошкольников, вторая — совершенствованию двигательных навыков детей с ДЦП благодаря езде на лошадях.

«Реабилитация с помощью лошади особенно помогает детям с опорно-двигательными нарушениями, — отмечает собеседница. — Чем меньше возраст пациента, тем лучше результаты. Я наблюдала сотни детей разных возрастов с похожими диагнозами, проводила тесты до и после иппотерапии».

Помимо оздоровительных проектов, Надежда создала конно-театральный кружок и выезжает на краевые фестивали с конными спектаклями.

«Вам, наверное, сейчас нужна девочка?»

У Надежды 11 детей. По словам женщины, все они желанные и любимые — это и есть главное счастье в ее жизни.

«Когда я маленькая играла в куклы, у меня всегда было четверо „детей“, — рассказывает она. — В жизни у меня сначала родился мальчик, а через время — близнецы с разницей в две минуты. Так у меня стало трое ребят. Да, это испытание, но в то же время было интересно. Я вообще отношусь к жизни как к какому-то увлекательному квесту. Когда я родила четвертого малыша, тоже мальчика, у меня спрашивали: „Вам, наверное, сейчас нужна девочка?“ Но такие вопросы я себе не задавала, просто хотела еще малыша. Через два-три года после рождения одного хочется следующего ребенка, потому что в душе созревает такая любовь, как будто ты уже заранее любишь своего будущего ребенка — и не то что до рождения, но даже до зачатия . И такого уровня любви, как сейчас, я достигла на седьмом ребенке. Многие женщины, наверное, не раскрывают этот потенциал и не знают, о чем я говорю. Человек не может этого представить, пока сам не испытал. Однако у меня в окружении много многодетных матерей, у близкой подруги — восемь детей».

Дружная команда. Один из взрослых детей во время этой фотосессии был в командировке, а самый маленький скоро родится — на фото Надежда беременна одиннадцатым малышом Источник: архив Надежды Быбиной

Надежда делится, что дети вовсе не помеха, чтобы заниматься многочисленными хобби и развиваться как личность. Наоборот, они дают столько положительных эмоций, что только обогащают жизнь.

«Как-то я прочитала: жизнь — это витрина, где стекла-то нет — бери, что хочешь, просто протяни руку . Согласна с этими словами, ведь ограничения у нас только в голове. Счастье и радость, подаренные мне детьми, не сравнятся ни с одним из моих увлечений».

Старшие дети Надежды уже взрослые и самостоятельные. Самому первому ребенку 35 лет, он — инженер-электрик, второй — владелец небольшой транспортной компании, еще четверо работают строителями. В семье есть один врач — функциональный диагност, есть и логист. Четыре сына отслужили в армии, четверо уже обзавелись семьями. Младшие дети увлечены кулинарией, силовыми тренировками и верховой ездой. Все дети — отличные всадники, но спортсменом никто не стал.

«У меня большие планы»

«Я никогда не писала в соцсетях про одиноких женщин и одинокой не была, нет у меня такого опыта, — рассуждает в разговоре с журналистом Надежда. — Как-то в видеоролике сказала, что дети не мешают выйти замуж. Они вообще ничему и никому не мешают ».

Через два года после смерти первого мужа Надежда вышла замуж за своего друга и единомышленника. Они познакомились на курсах подготовки инструкторов по иппотерапии в Москве. Азат занимался разведением лошадей, подходящих для реабилитации.

«У нас появилось совместное дело — мы создали турбазу, — рассказывает женщина. — Назвали ее, как и центр, „Полюшко“. Выбрали тихое место с прудом, окруженное лесом. При поддержке государства построили шесть гостевых домов. Там есть лодочки, баня с банным чаном и, конечно, лошади».

В организации работает пять сотрудников, в хозяйстве четыре рабочие лошади и молодняк в тренинге. В рабочий сезон — с мая по сентябрь — ребцентр принимает от 20 до 36 человек в день. Надежда встает инструктором к самому сложному из пациентов.

Недавно она окончила магистратуру педагогического института и получила красный диплом физического терапевта. В эти же годы женщина с мужем выучились на профессиональных зоотехников. Надежда занимается с клиентами адаптивной верховой ездой, написала и воплотила четыре проекта, получив поддержку от государства. Это позволило ей обучать юношей и девушек с ограниченными возможностями и выводить их на соревнования.

Все социальные проекты Надежды связаны с лошадьми. Например, «Амазонки» — это оздоровительная верховая езда для мам детей-инвалидов, «Кавалеристы» — патриотическое воспитание школьников через историю конной армии России и занятия в секции, «Лошади дружбы» — инклюзивный проект, объединяющий подростков с ОВЗ и обычных школьников. В этом году она подала на конкурс еще проект «Кони лечат души» — для женщин, потерявших мужей на СВО.

Надежда в отличной форме Источник: Надежда Быбина / Vk.com «Ни один косметолог не сделает столько, сколько зарядка, растяжка и… верховая езда, конечно! — утверждает Надежда. — Именно благодаря ей можно сохранить не только соматическое, но и женское здоровье, и гормональный фон. Я просто живое подтверждение эффективности свой методики. Здоровье дает возможность выбора — прыгать с парашютом или рожать малышей каждые 2–3 года, танцевать танго на высоченные каблуках или заниматься борьбой. Все женщины, занимающиеся по программе, у нас такие. И да, мне 52, и недавно у меня родился одиннадцатый ребенок, сын . Я счастлива, и у меня большие планы на эту жизнь!»

«Я вернулась и осталась»

Больше 30 лет Надежда поет на клиросе и руководит церковным хором — она регент. Кроме этого, наша героиня еще и уставщик — заведует уставом на клиросе.

«Человек приходит в церковь, когда видит отражение Царствия Божьего на лице другого человека, так произошло и у меня, — признаётся женщина. — В 1992 году я пришла в церковь. Это был храм Казанской Божьей матери — старинный и красивый. Пришла крестить сына-первенца и себя, потому что тогда это было модно. В момент крещения, когда старенький отец Евгений по традиции крестообразно подул на нас и сказал: „Примите Духа Святаго“, — он посмотрел на меня и сына с такой любовью, что я подумала: „Он же меня не знает, почему так?“ И я решила вернуться в церковь, чтобы проверить, что там есть такого, чего нет в другом месте. Я вернулась и осталась, а в 1994 году пришла петь на клирос, и мне очень понравилось».

Сейчас Надежда исполняет любую партию и может из поющего вразнобой коллектива из профессионалов и любителей собрать единозвучащий хор.

«Если честно, для этого нужен характер, — признаётся Надежда. — Я очень люблю церковную службу и песнопения. Мне нравится пропускать через себя слово Божье, чтобы его услышали и другие. Мне кажется, это великая честь — служить таким образом».

В Пасху на клиросе Источник: архив Надежды Быбиной