«Бедная наша мама». Их путают с роддома до старости, и они действительно чувствуют друг друга — три истории близнецов

Иметь близнеца иногда весело, а иногда трудно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

10 апреля отмечали Международный день братьев и сестер. Традиция пришла из Соединенных Штатов и распространилась по всему миру. Праздник учредила в 1998 году Клаудия Эварт, и день она выбрала не случайно: именно 10 апреля родилась ее умершая в раннем возрасте сестра. NGS.RU поговорил с близнецами и узнал о том, каково это: взрослеть бок о бок с человеком, у которого твое лицо.

Татьяна и Елена

В 50 лет Татьяна и Елена сделали одинаковые прически Источник: предоставила Татьяна Березина

У сибирячки Татьяны Березиной (Фатеевой) есть сестра-двойняшка Елена. Они родились в Новосибирске 15 июня 1966 года, в этом году сёстры отметят юбилей — 60 лет.

«Мама нас рожала в горбольнице. Долго перехаживала, и вот мы по 3 килограмма — такие богатырки! — родились, — рассказывает Татьяна. — Нас у мамы было трое, еще старшая сестра. Мы с ней были погодки, росли, в принципе, как тройняшки. Бедная наша мама, я не знаю, как она справлялась! Старшая сестра, к сожалению, уже умерла».

Детство у них прошло в Пашине — тогда это был закрытый военный городок.

«В детском саду был случай — нам было года два-три, наверное. Мама вечером, когда пошла нас купать, раздела, а у нас во всё пузо написаны наши имена: „Таня“ и „Лена“. Воспитателям, видать, так было проще, но мама была в шоке», — вспоминает сибирячка.

Таня и Лена росли в Пашине Источник: предоставила Татьяна Березина Девочек одевали одинаково Источник: предоставила Татьяна Березина

Родители девочек, конечно, не путали. Татьяна говорит, что характеры у них с сестрой разные: ее сестра более степенная, а она сама — взрывная и спортивная до сих пор. Но одевали всех трех сестер в целях экономии одинаково: платья, панамки, носки.

Потом семья перебралась в Ленинский район Новосибирска. Таня и Лена везде ходили вдвоем, в том числе в спортивные секции. Вместе окончили школу № 20. И вместе поступили в кулинарное училище.

«В кулинарном училище сестра за меня сдавала приемные экзамены, нам по шестнадцать лет было, — призналась Татьяна. — Мне в тот день что-то сплохело. А мы специально с ней оделись одинаково, на всякий случай. И всё удачно прошло. Новые люди вообще же не знают, что нас двое. У сестры была родинка, по ней нас потом различали».

Девушками они тоже часто одевались одинаково Источник: предоставила Татьяна Березина И даже носили похожие прически Источник: предоставила Татьяна Березина

В подростковом возрасте двойняшки часто одевались одинаково «по приколу», а когда выросли, каждая нашла свой стиль. Но перепутать их могли и в разных нарядах. Так случилось на свадьбе Елены.

«В день свадьбы была суета. И вот будущий муж Лены забегает в квартиру, смотрит на меня и спрашивает: „Ты чего, еще не одета?“ На мне была обычная праздничная одежда — понятно, что не свадебное платье. А я не поняла, говорю: „Тебе, что ли, мой наряд не понравился?“ И так слово за слово… Потом разобрали, что невеста уже готова», — смеется Татьяна.

Елена покрасилась в рыжий вслед за сестрой Источник: предоставила Татьяна Березина

Елена вышла замуж в 19 лет и успела родить двоих детей, а свадьба Татьяны состоялась только через 6 лет. У Елены сейчас уже есть внуки, у Татьяны — пока нет.

Карьера у женщин тоже сложилась по-разному: Елена работает воспитателем в детском саду, а Татьяна ухаживает за городскими клумбами.

Сибирячки продолжают очень плотно общаться, каждый день созваниваются. А в 50 лет они даже снова сделали себе похожие прически: Елене тоже понравился рыжий цвет волос, и какое-то время сестер было почти не отличить. Потом Елена все-таки решила стать блондинкой — Татьяна говорит, что в возрасте она стала похожа на принцессу Диану.

Татьяна сравнивает свою сестру с принцессой Дианой Источник: предоставила Татьяна Березина

Та самая близнецовая связь между ними, кажется, существует.

«Сестра мне как-то сказала: „Больше про свои болячки мне не говори“. Потому что только я ей пожалуюсь на что-нибудь, например что нога болит, она через неделю звонит и говорит: „Ну всё, теперь и у меня болит нога“», — рассказывает Татьяна.

Татьяне и Елене в 2026 году исполнится по 60 лет, всю жизнь они прекрасно ладят Источник: предоставила Татьяна Березина

Сестер регулярно путают. Однажды в троллейбусе с Татьяной поздоровался мужчина, начал расспрашивать про жизнь. Она его не смогла вспомнить и предположила, что он перепутал ее с Еленой. Так и оказалось — мужчина был очень сконфужен. Были и другие случаи.

«Я пошла цветы покупать, договорилась с женщиной о встрече, подхожу к подъезду. А она такая: „Это не Лена, да?“ И я понимаю, что эта женщина знает Лену, — вспоминает Татьяна. — Наши друзья, которые нас долго не видят, при встрече спрашивают с опаской: „Это ты или не ты?“».

Юбилей сёстры планируют тоже отмечать в этом году вместе.

Сергей и Александр

Сергей, Вера (их младшая сестра) и Александр Источник: предоставила Татьяна Якушина

Жительница Новосибирска Татьяна Якушина рассказала о своем папе Сергее Дюкове и его брате-близнеце Александре. Они оба уже умерли, но воспоминания о них бережно хранят в их большой семье. Например, есть записи их отца Сергея Ильича, который Татьяне приходится дедушкой:

«В конце февраля 1951 года я приехал в отпуск, который в основном провели в Людиново. К этому времени Сима (мать близнецов. — Прим. ред.) была уже в положении. 16 апреля я уехал. Прибыв в Германию, через 10–15 дней получаю письмо: родилось два сына, Саша и Сережа, общий вес — 3 килограмма 350 граммов».

В детстве мальчиков одевали одинаково Источник: предоставила Татьяна Якушина И прически, и сумки были одинаковыми Источник: предоставила Татьяна Якушина

Своим сходством братья нередко пользовались. Например, Сергей, будучи уже студентом НИИГАИК (ныне Сибирский государственный университет геосистем и технологий. — Прим. ред.), сдавал за Александра вступительные экзамены в новосибирский «водник».

В студенчестве отец Татьяны играл на ударной установке в ансамбле, носил длинную прическу. Александр же тогда служил в армии и был коротко острижен. Когда он приехал в увольнение и решил навестить брата, того как раз отчитал комсорг за прическу, выделив 10 копеек на стрижку.

Еще одно совместное фото с младшей сестрой Верой. Сергей справа Источник: предоставила Татьяна Якушина

Тогда братья решили устроить розыгрыш. Через несколько минут за кулисы встал коротко остриженный Александр и шедшему мимо комсоргу на вопрос «Уже подстригся?» бодро отчитался: «Так давно уже!» Потом, конечно, всё открылось.

Братья с мамой, Серафимой Андреевной Источник: предоставила Татьяна Якушина

Близнецов всю жизнь путали. Как ни странно, особенно часто попадался в их ловушку их родной отец, говорит Татьяна.

«Они над ним подшучивали, даже уже будучи пенсионерами. Когда Сергей приезжал к родне в Людиново, братья всегда менялись одеждой. Сергей заходил в Сашиной — и все начинали с ним общаться, как с Сашей. Каждый раз как в первый», — улыбнулась она.

Сейчас они похоронены на одном участке, рядом с родителями Источник: предоставила Татьяна Якушина

Братья ушли из жизни с разницей в два месяца: Сергей в декабре 2021-го, а Александр в феврале 2022-го.

«При рождении у них был общий вес, а сейчас — общий памятник, восемь детей, 12 внуков и правнучка Надежда», — говорит Татьяна.

Алина и Регина

Алина и Регина десять лет жили в Новосибирске Источник: предоставила Алина Малинаускайте

Алина и Регина Малинаускайте родились 9 февраля 1993 года в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске. Когда выросли, 10 лет прожили в Новосибирске.

«Но мы всегда знали, что уедем жить взрослую жизнь в Россию, так как у нас сильно загрязненный город, много заводов и регулярные выбросы, из-за которых невозможно дышать», — говорит Алина Малинаускайте.

Детство прошло в Казахстане, в городе Усть-Каменогорске Источник: предоставила Алина Малинаускайте Они — единственные дети в семье Источник: предоставила Алина Малинаускайте

В 18 лет девочки поступили на бюджет в НГТУ, на радиотехнический факультет. Денег не хватало, и они стали думать, где и как заработать.

«Сестра уговорила пойти учиться плести афрокосы, и мы начали потихоньку брать клиентов и плести за деньги. Жили мы тогда у двоюродной сестры, и скоро нам запретили водить туда клиентов. Так мы пришли к тому, что открыли свой салон», — рассказала Алина.

Своим чередом сёстры окончили университет, раскрутились, их салоны стали известными. В период коронавируса, когда предпринимателям было нелегко, они решили, что пора снова что-то менять. И уехали в Сочи.

«Мы решили, что хотим жить там. Тем более то, что мы умеем делать, как раз актуально в Сочи. И буквально за полгода мы собрали всю свою жизнь в Новосибирске и перевезли в Сочи», — поделилась Алина.

Для сестер стало со временем важно подчеркивать свою индивидуальность Источник: предоставила Алина Малинаускайте Сейчас они живут порознь, в разных городах Источник: предоставила Алина Малинаускайте

За пять лет после переезда многое изменилось. Сёстры решили, что пора немного сепарироваться.

«Бесит, когда один подарок на двоих, один звонок с вопросами „Как дела?“ на двоих. Приветы, поздравления — тоже. Если одна что-то не поделила с друзьями, автоматически они почему-то перестают общаться и с другой, хотя та даже не участвовала в конфликте. Все люди вокруг не делят вас на разных людей, для них вы одно целое. Но вас-то два абсолютно разных человека, с разными эмоциями, чувствами, переживаниями. По мне, это самое сложное в близнецовости», — призналась она.

В подростковом возрасте захотелось начать отличаться Источник: предоставила Алина Малинаускайте

Алина считает, что между близнецами абсолютно во всём всегда идут соперничество и конкуренция.

«Не дай бог, что-то купят сестре, а тебе нет — будет скандал. Когда мы подросли и сами начали выбирать одежду, уже одевались по-разному (в подростковом возрасте сильно хотелось быть разными), но если, например, у кого-то сапоги стоили дороже, а у тебя дешевле, мы требовали с родителей финансовую компенсацию этой разницы. Сейчас думаю: бедные наши родители», — смеется она.

В школе сёстры приходили друг другу на помощь Источник: предоставила Алина Малинаускайте

Родители, кстати, их никогда не путали, а вот учителя и преподаватели — регулярно. И девочки этим пользовались. Они вообще всегда шли на выручку друг дружке, стояли друг за друга.

«У доски я постоянно отвечала за сестру, так как хорошо понимала физику и математику, а мне уже некуда было набирать баллы для автомата. Все экзамены мы учили ровно напополам, и когда был экзамен, просто менялись листочками. Нам это прощали», — призналась Алина.

Теперь девушки перестали специально одеваться одинаково: у каждой свой вкус. И разъехавшись по разным городам, наконец-то обрели себя.

«За 33 года стали сильно уставать друг от друга, еще и работать стали дома — получается, вообще 24/7 рядом. Мы стали пробовать уезжать по одному к родителям, в какие-то города, в общем делать не всё вместе, а наоборот, стараться по отдельности. Это пошло на пользу, — призналась Алина. — Постепенно я начала знакомиться с людьми, куда-то кого-то звать и поняла, что так я даже больше живу свою жизнь. А сестра нашла парня и переехала к нему в Москву».

Несмотря на это, день рождения девушки планируют отмечать вместе.