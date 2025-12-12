«Бедный ребенок, я в шоке»: дочь Бородиной отхватила по полной после невинного вопроса

Бородиной не привыкать к критике в свой адрес, но ее дочь была не готова к подобному Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дочка Ксении Бородиной, сама того не ожидая, оказалась под осуждающим взглядом тысячи пользователей Сети. Весь сыр-бор случился после того, как журналисты задали 9-летней Теоне вопрос: «Куда потратишь миллион долларов?» Еще не переняв весь опыт своей мамы, как надо работать на камеру, она честно перечислила свои хотелки.

— На виллу на Мальдивах, Rolls-Royce, и я бы купила весь Dubai Mall, — с улыбкой выложила все свои мечты Теона.

Один из блогеров использовал фрагмент с хотелками Теоны и создал ролик, на котором сравнил ее мечты с тем, что отвечали на похожий вопрос дети в 1990-х. Разница получилась впечатляющей.

Подписчики Бородиной посчитали, что та слишком избаловала дочь и не научила ее ценить деньги и человеческий труд. Ксении также досталось за ее любовь к люксовым вещам и роскошной жизни.

— Вот оно — поколение, которое не знает слова «труд». Только подарки и шопинг, — написали под видео.

— Это провал воспитания. В жизни всё по-другому, но этим деткам не объяснили, — высказался один из подписчиков.

Нашлись и те, кто поддержал девочку за ее честность и открытость. И посчитал, что жить в ее возрасте детскими мечтами — это нормально.

— Почему все забыли, что они просто дети? На этих девчонок сейчас обрушилась огромная волна критики только потому, что «смотрите, какое избалованное поколение выросло». А что они должны были сказать? Что они пожертвуют все деньги в фонд борьбы с раком молочной железы? Тогда бы люди были довольны? — задается вопросом блогер Артем Сенаторов.

Под постом Артема нашлось много тех, кто тоже не увидел ничего предосудительного в подобных ответах и признался, что сам о таком мечтал или мечтает, просто никто у них это не спрашивает.

— Мне 47, взрослый мужик, но я тоже хочу Mercedes и шопинг. Вилла на Мальдивах— мечта! — написал подписчик Артема.

— Если ребенок хочет красивую жизнь— это нормально. Гораздо хуже, когда дети вообще ничего не хотят, — высказался один из комментаторов.

Бородину-младшую также поддержала журналистка Надежда Стрелец. В своем блоге она рассказала, что Теона обычный честный и наивный ребенок. У Стрелец скорее возник вопрос, насколько корректно и правильно вообще поступили журналисты.

— Я знакома с Теоной, и на меня она произвела очень приятное впечатление. Даже в нашем интервью с Ксюшей она дает комментарии о маме в свойственной ей манере — очень непосредственно. В ней ноль лицемерия. Тею еще не научили, что говорить на камеру, когда задают подобные вопросы. Другой вопрос — насколько этично их задавать и делать такие рилсы? У девочки уже появился стыд, она переживает, так как каждый второй тикток в Сети попадается о ней, — обеспокоена Надежда.

Бородина редко молчит, когда в сторону ее или семьи летят неприятные комментарии. В этот раз она тоже не выдержала и записала несколько видео, где рассказала, что Теона хотела помочь людям и отдать все деньги маме — однако это в ролик не вошло.

Ведущая также выразила радость, что ее дочь живет в другое время и не знает нужды — в отличие от Бородиной, которая в 90-е мало что могла себе позволить.

— Тебе не должно быть стыдно за то, о чём мечтала. Это твоя мечта, ты имеешь на нее полное право. Если хочешь виллу на Мальдивах, значит, ты можешь об этом мечтать. Тебе за это стыдно никогда не должно быть, поняла меня?! Потому что я знаю, что ты добрая девочка и если у тебя будет денежка, которую нужно потратить на животных, ты всегда на них потратишь, — поговорила с дочкой Бородина.