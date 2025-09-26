«Думала, буду растить ребенка одна»: непростая история любви Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Несмотря на продолжительные отношения и трех детей, Кеосаян и Симоньян расписались только в 2022 году Источник: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В начале января 2025 года режиссеру Тиграну Кеосаяну исполнилось 59 лет. Но вместо громких поздравлений вся страна услышала обескураживающее: «мой муж пережил клиническую смерть и находится в коме». Это Маргарита Симоньян в конце новогодних каникул прервала многодневное молчание и объяснила, почему от международного пилорамщика давно ни слуху, ни духу, да и она сама, обычно яро высказывающаяся почти по любому поводу, ушла в тень. С тех пор журналистка держала в курсе событий своих подписчиков, беспокоящихся о здоровье режиссера. А 26 сентября опубликовала сообщение, после которого любые вопросы растворяются в вечности: «Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю».

— Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо, — написала журналистка.

Маргарита Симоньян больше не просит молиться о муже. В сердце, которое раньше занимал главный человек, сейчас оглушающий звон. И в нем тонет и сущность, и бытие, и семейная идиллия, за которую паре в свое время пришлось бороться.

«У меня были отношения с Наташей»

Тигран Кеосаян родился с серебряной ложкой во рту. Его отец — режиссер «Неуловимых мстителей» (6+) Эдмонд Кеосаян, мать — актриса Лаура Геворкян, чье имя не сходило с киноафиш в 70-х. Не было и сомнений, что сын пойдет по стопам своих родителей. Правда, его первая попытка поступить во ВГИК на режиссерский, оказалась безуспешной. Его отец очень переживал по этому поводу.

— Я вошел в историю как единственный сын видного кинематографиста, не поступивший во ВГИК с первого раза. Из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт, — рассказывал Тигран Кеосаян.

Год спустя он всё-таки поступил во ВГИК и попал на один курс с Федором Бондарчуком. Два представителя золотой молодежи тесно общались, вскоре давняя дружба переросла в творческий тандем. В поисках заработка молодые режиссеры начали снимать рекламу и клипы — на заре 90-х в этой нише было шаром покати. Например, клип на песню «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой — именно их рук дело.

Источник: Retro Music / Vk.com

Впрочем, в истории создания этого видео лежат не только творческие отношения.

— Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей, — рассказывал Кеосаян. — Наташе хотелось клип. У нее были две песни: «Магадан» и «Посмотри в глаза». Вот вторая, решил я, получится лучше. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером.

Вслед за музыкальными видео Тигран Кеосаян открыл для себя мир полнометражного кино. «Президент и его внучка» (18+), «Ландыш серебристый» (12+), «Заяц над бездной» (18+), «Мираж» (18+) — все эти фильмы объединяет не только имя режиссера, но и исполнительница главных ролей — Алена Хмельницкая.

«Внутренне очень устал от гулянок»

Тигран Кеосаян рассказывал, что с Аленой Хмельницкой он познакомился в «Ленкоме».

— Я часто ходил в «Ленком» — не спектакли смотреть, а пить больше, веселиться, надо быть честным. Там с Аленой Хмельницкой мы и познакомились, — вспоминал режиссер. — А потом состоялась памятная встреча на бензоколонке. Смотрю на нее из машины: красивая такая, а мне как раз актриса в рекламный ролик была нужна.

Выйдя из машины, Кеосаян поздоровался с Хмельницкой и прямо сказал, что видит ее в своем следующем проекте, и они обменялись телефонами.

Актриса заинтересовалась режиссером не только с профессиональной точки зрения. Да и он спустя считаные дни понял, что видит в ней не только коллегу, и приехал к ней домой — делать предложение.

— Мне было 27 лет. И я был готов к браку, думаю, что внутренне очень устал от гулянок, — рассказывал Кеосаян.

В 1993 году режиссер и актриса поженились, а уже через год у них родилась дочь Александра.

— Саша всё время была с нами, ездила на все кинофестивали, спала, где придется. Выросла потрясающая девочка, — рассказывала Хмельницкая.

Источник: Олег Дьяченко / ТАСС

Второй ребенок у пары появился в 2010 году. И снова дочка — Софья. Правда, позже актриса признавалась, что была счастлива в браке только в начале семейной жизни. Но с каждым годом всё больше ощущала, как растет пропасть между ней и Кеосаяном. Из семьи они превратились в любовников. Из любовников — в друзей. Дальше была дорога в один конец — развод. Спустя 21 год совместной жизни, в 2014 году, они расстались.

— Абсолютно неважно, кто что инициировал, — рассуждал Кеосаян. — Если расставание произошло, значит, были предпосылки, значит, этот долгий 21-летний цикл закончился, и настала пора перейти в какое-то другое качество.

Но как оказалось, о «другом качестве» отношений с супругой режиссер задумался задолго до развода. Задо-о-о-о-олго.

«Я подумала, что он сумасшедший»

В 2004 году случился Беслан. Вместе со всей страной Тигран Кеосаян прильнул к экрану телевизора и следил за каждым сообщением с места трагедии. По ту сторону экрана вела репортаж обычная девочка Рита, что работала тогда на Рен-ТВ.

— Я видел пару выпусков, а потом ехал в машине и слышал, как с одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо ее дерьмом, — вспоминал Кеосаян. — Я просто написал незнакомому мне человеку, что «Я вас уважаю, я вот такой-то и я вас поддерживаю, не обращайте внимания».

Репортер ответила. Моментально между ними завязалась переписка, а за ней не за горами была и первая встреча.

— Он мне сказал: «У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты». Ничего при этом не было, никаких ухаживаний, ни намека ни на какой роман. И что мы созданы друг для друга. И что всё это закончится катастрофически — «ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи», — вспоминала Симоньян. — На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший.

Источник: Владимир Смирнов / ТАСС

Они неоднократно пытались расстаться: у него семья, у нее — карьера. Но чем больше пытались отдалиться, тем сильнее понимали, что не могут друг без друга.

— Как это часто бывает, нежданно и уж точно непрошено оказалось, что друг без друга невозможно жить, — рассказывала Симоньян. — Что видеться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, держаться за руки, даже когда не рядом.

В 2013 году у Кеосаяна и Симоньян родилась дочь.

— Когда забеременела первый раз, испугалась, потому что это же внебрачный ребенок. Думала, что буду растить ребенка одна, меня это не пугало, — вспоминала Симоньян. — Тигран тоже сначала был в ужасе, а потом сказал: «Видишь, Боженька сам за нас всё решил». Первые три месяца вообще не было шансов, что дочь останется. Была очень сильная угроза выкидыша.

Через пять месяцев после появления первенца Симоньян снова забеременела. В 2014 году у нее с Кеосаяном родился сын. Еще пять лет спустя — дочь. В 2020 году пара ждала еще одного ребенка, но ему не было суждено появиться на свет.

— Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание, — писала Симоньян.

Тигран Кеосаян до последнего оставался с возлюбленной. Глядя на их отношения и уже большую семью, у всех оставался только один вопрос — почему они всё еще не женаты.

— Я никогда не была замужем. Но наш владыка вправил мне мозги. Мы решили, что поженимся, но у меня умерли обе бабушки в один год. Перенесли, но на эту дату выпало важное политическое событие. Перенесли опять, и тут я узнаю, что беременна. А я не готова быть беременной на свадьбе, — объяснялась Симоньян.