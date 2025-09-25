«Мне дали полгода». Драматичная история матери, которая потеряла, но смогла вернуть своего ребенка

Нижегородке удалось вернуть своего ребенка Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В некоторых случаях родители могут лишиться своих детей. Чаще всего такое происходит, если супруги не смогли договориться после развода или ведут аморальный образ жизни. У взрослых есть шанс вернуть ребенка, но сделать это очень нелегко — такова цена ошибки.

Наши коллеги из NN.RU узнали историю матери, которая лишилась сына, но одумалась, собралась с силами и вернула мальчика домой из приюта. Также вместе с Главным управлением ФССП по Нижегородской области журналисты разобрались, почему ребенка могут забрать из семьи и как не допустить этого.

Татьяне из Нижнего Новгорода 40 лет. Она воспитывала двух сыновей, работала в клининговой компании. На жизнь никогда не жаловалась, но ее подкосила внезапная смерть мужа.

Из-за накопившихся проблем и стресса Татьяна начала выпивать, стала меньше внимания уделять младшему сыну. У 16-летнего подростка просела успеваемость в школе, и этим заинтересовались органы опеки.

— Я дала слабину, упустила из виду это стечение обстоятельств. Органы опеки поставили нас на учет, и всё дошло до того, что я попала в больницу из-за своей вредной привычки. Поняла, что двигаюсь не туда, и решила пролечиться, чтобы избавиться от нее, — рассказала наша собеседница.

В больнице ей пришлось лежать месяц, в это время сын находился с отчимом. Тот старался участвовать в воспитании ребенка, но по бумагам он официально чужой человек. Из-за этого органы опеки забрали мальчика в приют, пока Татьяна лечилась от зависимости.

— В это время они вышли в суд по лишению меня родительских прав. Мне казалось, что это нереально и со мной такого просто не может произойти. Но это случилось, и суд забрал у меня ребенка. Мне дали полгода, чтобы я осознала, смогу ли в дальнейшем быть хорошей матерью и забрать сына обратно, — вспоминает она.

После выхода из больницы Татьяну ждал еще один неприятный сюрприз — набежавшие алименты. Оказалось, что их начали начислять с момента подачи иска в суд. Работала Татьяна неофициально, так что ей капала ежемесячная сумма на содержание сына исходя из средней зарплаты по России. В общей сложности за несколько месяцев долг по алиментам составил около 130 тысяч рублей.

С подобным Татьяна столкнулась впервые, поэтому начать решила с обращения к приставу, который занимался ее делом. Главными условиями для возвращения ребенка были выплата долга, устройство на официальную работу, положительные характеристики и ведение добропорядочного образа жизни. Это доказало бы суду, что мама может вернуться к воспитанию ребенка.

Татьяна продолжила работать в клининговой компании, но получила статус самозанятой, а позднее и вовсе нашла вторую работу, где работала уже официально. Пока Татьяна оформляла необходимые документы и устраивалась в новое место, старший сын помог оплатить ее долг по алиментам, и за короткий срок ей удалось вернуть мальчика домой. По признанию нашей собеседницы, она очень сожалеет о случившемся, но произошедшее даже укрепило отношения в семье: все стали более сплоченными. Татьяна мечтает воспитать сына настоящим мужчиной. Проблемы с успеваемостью у подростка удалось наладить. Парень успешно окончил 9-й класс и сейчас учится в строительном техникуме.

— Никогда не знаешь, что в жизни может произойти, но мы вместе стали сильнее. Младший сын понимал, что мы все столкнулись с жизненной трудностью, успокаивал и говорил, что всё будет хорошо. Со стороны семьи тоже была огромная поддержка, это придавало сил. Я тогда сделала окончательный выбор, что нельзя так поступать по отношению к семье и сыну, они этого не заслужили. Это была реальная беда, но с ней можно справиться, стоит только захотеть. Если не хочешь, то никто тебе не поможет.

Татьяна и судебный пристав, которая помогала разрешить ее проблему Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

К слову, Татьяна осталась в теплых отношениях с приставом Мариной Загайновой, которая помогала ей вернуть ребенка и по-женски поддерживала на протяжении этого трудного этапа.

Марина Николаевна в разговоре с NN.RU подчеркнула, что в ее практике было три подобных случая — и все со счастливым концом. Детей смогла вернуть женщина, вышедшая из колонии, и мать, накопившая почти полумиллионный долг по алиментам. Обе вовремя осознали, что хотят вернуть детей, и сами шли на контакт с приставами и органами опеки.

— Мы не злодеи. Некоторые боятся, думают, что мы их ругать будем. А мы просто объясним по-человечески, разъясним как права, так и обязанности. Скажем, как лучше поступить, чтобы добиться своей цели и выйти из сложившейся ситуации, — заключила Марина Загайнова.

До момента, пока родители не озаботятся решением вопросов, которые позволят им вернуть детей в семью, может пройти разное время. Чтобы узнать больше об этой процедуре, а также о ее причинах и последствиях, журналисты обратились к капитану внутренней службы Приокского районного отделения Марине Погодиной.

Как мы уже говорили, детей забирают либо из-за неблагополучия родителей, либо из-за развода супругов. Как проходит эта процедура? На адрес выходят приставы, представители органов опеки или родитель, которому передают ребенка, а также психолог. Специалист оценивает, позволяет ли состояние ребенка забрать его или процедуру придется отложить до того момента, когда он успокоится. Однако как бы ни старались присутствующие, ребенку от происходящего всегда будет больно.

— Абсолютно всегда, во всех случаях, вне зависимости от ситуации это травматично для детей. Сам факт того, что ребенка делят его же родители или забирают в незнакомое место, — это травма. Всегда нужны психологи, так как, на наш взгляд, состояние детей в этот момент всегда ужасное. Они плачут, кричат и просят не трогать их, — говорит специалист.

Приставы всегда стараются найти общий язык с ребенком Источник: ГУФССП по Нижегородской области

Ситуацию никак не упрощает и то, что зачастую ребенка приходит забирать один из родителей. Чтобы успокоить детей, приставы стараются расположить их к себе и вести себя максимально открыто.

— Мы с ними общаемся, шутим, разговариваем неофициальным тоном, чтобы они не боялись людей в погонах. Как пытаемся сгладить ситуацию. Психолог тоже разговаривает с ребенком без присутствия родителей, чтобы понять его истинное мнение, реально ли он не хочет жить с другим родителем или все-таки это идет из семьи, в которой он проживает. Дети, особенно маленькие, быстро отвыкают от родителя, который ушел. И они уже просто боятся его и не хотят к нему идти, — объясняет Марина Владимировна.

Чаще всего детей забирают из семей именно из-за того, что родители не могут договориться и начинают делить ребенка. Но нередко бывает и так, что люди после этого сходятся и начинают снова жить вместе.