В Госдуме рассказали, как мужчины могут получить материнский капитал (да, способы есть)

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Материнский капитал, несмотря на название, доступен и отцу ребенка. О том, как мужчины могут получить выплаты, РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

«Следует заметить, что материнский капитал, который еще называют семейным капиталом, — это не деньги матери или отца, это средства, которые предоставляются государством ребенку, для того чтобы качественно улучшить условия его жизни. Поэтому право на получение маткапитала должно быть равнозначным у обоих родителей», — объяснила Стенякина.

Отцы могут воспользоваться маткапиталом в нескольких случаях. Например, если отец стал единственным усыновителем первого ребенка, а также второго и последующих детей. Кроме того, мужчине доступна выплата, когда мама не может ее получить.

«Например, в случае ее смерти, объявления умершей или при лишении родительских прав. Кстати, при таких обстоятельствах наличие российского гражданства у отца не имеет значения», — добавила депутат.

Она уточнила, что отцы получают маткапитал в особых обстоятельствах, поэтому при оформлении действует заявительный порядок.

«Мужчине нужно подать заявление в отделении Соцфонда, МФЦ или через „Госуслуги“ и приложить документы, подтверждающие его право на выплату. Это может быть решение суда об усыновлении, свидетельство о смерти матери или документ о лишении ее родительских прав», — рассказала Синякина.

Она напомнила, что до 2024 года у отцов не было права направлять маткапитал на пенсионный счет, но теперь ограничение снято, и они могут распоряжаться деньгами наравне с мамами.