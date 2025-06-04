«Еще и детей воспитывает». На многодетную мать, которая ушла на три месяца в степи и тайгу, донесли в опеку

Босоножки на каблуках — только для фотографий. Маршрут Оксана проходит, как положено, в спортивной обуви: около 30 километров в день Источник: Соло путешествия. Оксана Соло vk.com











На путешественницу и многодетную мать Оксану Лыткину, которая на три месяца ушла в одиночный поход, написали публичный анонимный донос в опеку города Миасса — в этом уральском городе путешественница живет со своими детьми. Подробности — в материале E1.RU.

Мы уже писали про путешествия Оксаны. В прошлом году она в одиночку отправилась на 25 дней в тайгу, чтобы первой пройти по маркированному участку Большой уральской тропы.

Большая уральская тропа (БУТ) — это всесезонная туристическая тропа, которая объединяет пешеходные, водные, велосипедные и автомобильные треки, проложенные вдоль Уральских гор.

Оксана тогда прошагала 600 километров от Сатки в Челябинской области до Нейво-Рудянки у Новоуральска. В этот раз она за три месяца планирует пройти 2300 километров от горы Полковник в Оренбургской области до перевала Дятлова.

Оксана не только путешествует, но и работает журналистом на местном телевидении. У нее трое детей: старшему уже 22 года, а младшим 12 и 16 лет. Несовершеннолетние дети, как и в прошлом году, на время похода остались с бабушкой и отцом. Видимо, это семейное обстоятельство кого-то сильно возмутило.

Какой-то неизвестный горожанин под ником Анон опубликовал обращение к отделу опеки и попечительства Миасса: «Обратите внимание на свою землячку Оксану Соло (псевдоним Лыткиной в соцсетях, обозначающий одиночное путешествие. — Прим. ред.), которая оставила детей, пусть даже с родственниками, и отправилась одна пешком в опасный поход на более 2000 км с нарушением почти всех правил безопасности. Может, пора с ней профилактические и воспитательные беседы провести и припугнуть? Если что-то с ней случится, что с детьми будет? Почему пиар и выпендреж дороже материнского инстинкта? Налицо незрелость личности, а еще и детей воспитывает. Учитывая время такого путешествия, уже ее можно обвинить, что исполнением родительских обязанностей она не занимается. И потом дополнительные траты на деньги налогоплательщиков, если вот с такими незадачливыми туристками что-то случится в труднодоступном месте».

Это анонимное обращение появилось в нескольких пабликах Миасса, вызвав споры и обсуждения: можно или нельзя многодетной матери так делать.

Вот, например, дискуссия в одном из городских сообществ «Свободный Миасс». Некоторые комментаторы заступались за Оксану и советовали не лезть в чужие дела:

«Ну она же не единственный родитель у этих детей, некоторые отцы вообще оставляют детей и уходят в кругосветку с рождения и на всю жизнь, где опека, почему с ними не работает? Да и дети, не думаю, что грудные малыши у нее», — пишет подписчица Светлана.

«Ну почему все лезут в чужой огород-то, наведите порядок у себя и следите у себя за всем!» — заступается за путешественницу Анна.

«Мамы и в командировки ездят, и в больницах лежат. Я училась, ребенок был с моей мамой. Вы прям что-то имеете именно против Оксаны. Ну в походе она, придет же домой», — комментирует пост Варвара.

«Все, похоже, забыли, что раньше детей на лето отправляли в деревню к бабушке, а это три месяца», — напоминает еще одна подписчица.

С ними спорят те, кто такую активность не одобряет:

«Гулящая баба горе в семье», — высказался некий Коля.

Другая подписчица уверена, что отдыхать можно только с детьми:

«Я тоже и в командировках была, и на лечении в разных городах. Но на такие вещи, как поход на природу, отдых на море, всегда с детьми».

«Не было мыслей оставить своих малых дома, а самой идти и отдыхать, наслаждаться», — осуждает путешественницу Евгения.

Старшему сыну Оксаны 22 года, он уже живет самостоятельно, младшие остались на время с родными Источник: Соло путешествия. Оксана Соло / Vk.com











Оксана Лыткина, узнав о жалобе, с юмором ответила всем осуждающим на своей странице «ВКонтакте»:

«Уважаемый аноним и неравнодушные граждане! Спешу успокоить: дети сыты, одеты, при деле и не замечены в попытках побега в тайгу. Маршрут мой проложен так, чтобы в случае ЧП спасатели не слишком устали. Налогоплательщиков берегу — иду пешком, без вертолетов. Если что, оставлю записку на ближайшей березе. Спасибо за трепетное внимание к моей скромной персоне! Путешествия — это круто, а материнство не должно становиться клеткой».

Юрист Сергей Тетерин убежден, что нет никаких оснований для того, чтобы органы опеки вмешивались в эту ситуацию.

«Несовершеннолетние дети во время путешествий находятся со взрослыми родственниками, родным отцом, так что никаких претензий быть не может. Мне эта история напомнила другой случай из моей практики. Он связан с известным путешественником Федором Конюховым.

Несколько лет назад на путешественника была целая атака: в соцсетях с фейковых аккаунтов писали негативные посты, мол, у него дети, внуки, он подвергает себя риску, непонятно чем занимается. Нужно было выяснить, кто стоит за этим. Выяснилось, что за этими аккаунтами стоят конкуренты на рынке туризма. Поэтому к таким анонимным выпадам нужно относиться критично. За этим либо стоит нездоровый, неадекватный человек, либо кто-то хочет намеренно навредить», — объяснил юрист.

Дозвониться до Оксаны во время написания материала не удалось — связь на маршруте есть не всегда. По возможности мы свяжемся с ней и расспросим, как проходит путешествие.