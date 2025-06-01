Гребет тысячи на тренировках и сдает бутылки. Сколько родители «платят» своим детям, а главное — за что?

В каждой семье есть правила выдачи карманных денег Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Не секрет, что денег на ребенка нужно немало. Одежда, питание, игрушки — в некоторых семьях на всё это уходит целое состояние. Пачка подгузников обойдется в четыре тысячи рублей и улетит меньше чем за месяц. Чем ребенок старше, тем больше его потребности: тут уже необходимы и телефон, и безделушки с маркетплейсов, и чипсы по дороге домой из школы. Конечно, родители дают детям деньги на карманные расходы. NN.RU поговорил с мамами и узнал, какие суммы получают ребята и на что их тратят.

Чем ребенок младше, тем меньше карманных средств ему выдают. Такую закономерность, например, подтверждает исследование сервиса SuperJob, согласно которому детям в возрасте от 7 до 10 лет на неделю в среднем выделяют 620 рублей, от 11 до 14 — 930, а старшеклассникам — около 1320. При этом часть денег ребята до 15 лет могут «заработать», если выполняют разные домашние обязанности и приносят из школы хорошие оценки. Подростки обычно получают карманные деньги просто так, ведь многие из них уже и сами подрабатывают на каникулах.

Гребет тысячи на спорте

Пятикласснику Диме мама дает деньги на карманные расходы примерно два-три раза в неделю. Как правило, сумма не превышает 200–250 рублей — этого достаточно, чтобы на прогулке купить мороженое, воду и какую-нибудь булочку:

— Бывает, выпросит денег на «Вкусно — и точка», но это редко. А так он занимается настольным теннисом, и за каждую тренировку мы даем ему 200 рублей.

Таким образом, в неделю Дима максимум может получить 750 рублей и дополнительно «заработать» еще тысячу. Средства на карманные расходы ему начали давать с прошлого года, но за это время накопить крупную сумму не удалось.

— Копить Дима, конечно, пробует, но пока получается плохо. Он любит угостить друзей вкусняшками, когда они гуляют. Так что серьезные покупки типа телефона или компьютера в любом случае ложатся на нас, — говорит мама школьника.

Экономит на репетиторах

Мама шестиклассницы Алины специально деньги дочери не выделяет, но разрешает ей откладывать сдачу с занятий с репетиторами.

— У нее есть детская банковская карта, привязанная к счету папы. На ней две цели, на которые можно копить: на вкусняшки и одежду. Мы скидываем деньги на репетитора, а остаток она кладет на эти цели.

Сумма отличается в зависимости от педагога и времени занятий. В среднем школьнице удается откладывать около 100–200 рублей. Копить она начала два–три года назад и уже смогла совершить свою первую крупную покупку — смартфон. Правда, половину суммы всё-таки добавила бабушка, признаётся мама Алины.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











А вот пятиклассница Света карманные деньги получает за работу по дому: уборку, мытье посуды и прочие бытовые дела. За каждое выполненное задание девочке дают 200–300 рублей, которые она бережно складывает в копилку и тратит по мере необходимости — на разные угощения и игрушки. «Зарабатывать» таким способом она также начала около двух-трех лет назад.

Заботится об экологии

У шестиклассника Богдана первые карманные деньги появились еще в начальной школе: ему разрешали оставлять сдачу себе после походов в магазин. В этом учебном году подросток начал ездить на соревнования в другие города и ему завели банковскую карту, которую папа может полностью контролировать через мобильное приложение.

— На долгие соревнования мне дают денег с запасом. Как говорит мама, «на всякий пожарный», но пока таких случаев не было. На эти деньги я беру перекус в дорогу, носки, мыло. В другом городе покупаю сувениры, недорогие экскурсии, всякие развлечения.

Если соревнований нет, Богдану выделяют около двух тысяч рублей на три месяца. Часть он тратит на разные угощения, например на маршмеллоу или лимонад, а часть откладывает на небольшие подарки родителям и сестрам.

— Некоторым друзьям деньги дают за оценки или хорошее поведение. У меня в команде по баскетболу есть парень, которому мама платит за количество заброшенных мячей в играх. Но у меня такого нет, — с грустью говорит Богдан.

Помимо спорта, подросток уделяет время заботе об экологии: копит пластиковые бутылки и банки, чтобы потом сдать их в пункты приема вторсырья. Недавно таким способом он заработал 250 рублей.

Получают высшее образование

Еще два героя уже достигли совершеннолетия, но, пока учатся в вузе, находятся на содержании родителей. Марии деньги на карманные расходы стали давать как раз с момента поступления в университет. Дважды в месяц родители присылают ей по 5 тысяч рублей, а еще около 19 тысяч составляет повышенная стипендия. Таким образом, в месяц Мария получает около 30 тысяч рублей, эти деньги в основном уходят на питание.

— Стабильно два–три раза в неделю мы с сестрой заказываем еду, потому что готовить нет ни времени, ни сил. На накопительный счет откладываю деньги себе на новый телефон. Еще заказываю всякую мелочь на маркетплейсах, но одежду обычно оплачивают родители, — рассказывает Мария.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Студент Алексей рассказывает, что в месяц ему от родителей приходит 15 тысяч: по 5 тысяч каждые десять дней. Иногда сумма может увеличиваться.

— Это мне на лапу дают. В случае непредвиденных расходов: если что-то сломается или понадобится купить. На ту же военную кафедру, например, мне нужно было взять форму. И, наверное, еще тысячи три может прилететь за месяц, — объясняет Алексей.

Отдельно около 20 тысяч рублей ему присылают на съем квартиры.

— Практически все деньги уходят на еду. Еще на проездной и оплату тех же самых подписок на разные сервисы. Да и всё, — заключает он.