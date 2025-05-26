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Семья Семьям с детьми повысят выплаты: когда и кому ждать прибавки

Семьям с детьми повысят выплаты: когда и кому ждать прибавки

Перерасчет проводится без дополнительных заявлений

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Увеличение выплат в первую очередь ждет тех, чье финансовое положение изменилось | Источник: Максим Воробьев / E1.RUУвеличение выплат в первую очередь ждет тех, чье финансовое положение изменилось | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Увеличение выплат в первую очередь ждет тех, чье финансовое положение изменилось

Источник:
Максим Воробьев / E1.RU

С 1 июня часть семей получит выплаты на детей в увеличенном размере. Всё из-за ежегодного перерасчета единого пособия, которое компенсирует ухудшение финансового положения семьи. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Такое пособие предоставляется родителям, опекунам и усыновителям детей до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в женской консультации на сроке беременности не менее шести недель», — уточнил депутат.

Изменения затронут в первую очередь тех, кому требуется продлить выплату, назначенную в прошлом году. Главным основанием для расчета остается обновленный в январе прожиточный минимум.

«Если при переоформлении выяснится, что доход семьи теперь ниже, чем ранее, орган соцзащиты вправе назначить выплату в размере, соответствующем новой финансовой ситуации, — сообщил Говырин. — Такой пересчет проводится без дополнительных заявлений, если заявитель предоставляет достоверные сведения и подтверждающие документы».

Почитайте также об актуальных мерах поддержки многодетных семей, которые действуют в 2025 году по всей России.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Семьи Дети Детские пособия Единое пособие Перерасчет Прибавка
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