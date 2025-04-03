Составлен список самых редких имен, которыми ярославцы называли младенцев

В ярославском ЗАГСе составили список самых популярных и редких имен девочек и мальчиков, которыми пары называли своих малышей с начала года. Всего за три месяца 2025 года в регионе зарегистрировали 1989 малышей, из них 1026 мальчиков и 963 девочки.
«Первенцы родились в 824 счастливых семьях, второй ребенок родился в 651 семье, многодетными (трое и более детей) стали 514 семей. В 25 семьях родились двойни», — сообщили 3 апреля в управление ЗАГС Ярославской области.
Самые популярные имена:
среди мальчиков: Михаил, Александр, Артем, Максим, Мирон;.
среди девочек: Ева, Варвара, София, Анна, Алиса.
Значения имен
Михаил — имя еврейского происхождения, означает либо «кто как Бог», либо «никто не равен Богу»;
Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник»;
Артем — произошло от греческого имени Артемий, означает «невредимый, здоровый»;
Максим — имя латинского происхождения, означает «самый большой, величайший»;
Мирон — имя греческого происхождения, означает «источающий миро, благоухание»;
Ева — имя древнееврейского происхождения, в переводе означает «жизнь» или «живая»;
Варвара — имя греческого происхождения, переводится как «варварский» или «иноземный»;
София — имя греческого происхождения, означает «мудрость»;
Анна — в переводе с древнееврейского — «благосклонность», «расположение», а также «храбрость» и «сила»;
Алиса — в переводе с древнегерманского языка — «благородная», «великодушная».
В управлении ЗАГС по Ярославской области на запрос 76.RU также озвучили самые редкие имена, которыми ярославцы называли дочерей и сыновей.
Редкие имена:
девочки: Алевтина, Владислава, Майя, Наталья (Наталия), Татьяна;
мальчики: Аркадий, Валерий, Геннадий, Святослав, Семен.
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