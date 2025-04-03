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Составлен список самых редких имен, которыми ярославцы называли младенцев

Публикуем данные за три месяца 2025 года

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18 комментариев
В ярославском ЗАГСе представили список редких имен для девочек и мальчиков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ ярославском ЗАГСе представили список редких имен для девочек и мальчиков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В ярославском ЗАГСе представили список редких имен для девочек и мальчиков

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В ярославском ЗАГСе составили список самых популярных и редких имен девочек и мальчиков, которыми пары называли своих малышей с начала года. Всего за три месяца 2025 года в регионе зарегистрировали 1989 малышей, из них 1026 мальчиков и 963 девочки.

«Первенцы родились в 824 счастливых семьях, второй ребенок родился в 651 семье, многодетными (трое и более детей) стали 514 семей. В 25 семьях родились двойни», — сообщили 3 апреля в управление ЗАГС Ярославской области.

Самые популярные имена:

  • среди мальчиков: Михаил, Александр, Артем, Максим, Мирон;.

  • среди девочек: Ева, Варвара, София, Анна, Алиса.

Значения имен

  • Михаил — имя еврейского происхождения, означает либо «кто как Бог», либо «никто не равен Богу»;

  • Александр — имя греческого происхождения, означающее «защитник»;

  • Артем — произошло от греческого имени Артемий, означает «невредимый, здоровый»;

  • Максим — имя латинского происхождения, означает «самый большой, величайший»;

  • Мирон — имя греческого происхождения, означает «источающий миро, благоухание»;

  • Ева — имя древнееврейского происхождения, в переводе означает «жизнь» или «живая»;

  • Варвара — имя греческого происхождения, переводится как «варварский» или «иноземный»;

  • София — имя греческого происхождения, означает «мудрость»;

  • Анна — в переводе с древнееврейского — «благосклонность», «расположение», а также «храбрость» и «сила»;

  • Алиса — в переводе с древнегерманского языка — «благородная», «великодушная».

Самые популярные имена девочек и мальчиков в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиаСамые популярные имена девочек и мальчиков в Ярославле | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Самые популярные имена девочек и мальчиков в Ярославле

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

В управлении ЗАГС по Ярославской области на запрос 76.RU также озвучили самые редкие имена, которыми ярославцы называли дочерей и сыновей.

Редкие имена:

  • девочки: Алевтина, Владислава, Майя, Наталья (Наталия), Татьяна;

  • мальчики: Аркадий, Валерий, Геннадий, Святослав, Семен.

Редкие имена для дочки и сына в 2025-м | Источник: Мария Романова / Городские медиаРедкие имена для дочки и сына в 2025-м | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Редкие имена для дочки и сына в 2025-м

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Напомним, новоиспеченные родители получают в подарок от губернатора наборы «Привет, Малыш!», куда входят полезные мелочи для ребенка от распашонок и пеленок, до ложемента для купания и фоторамок. Подробный обзор можно посмотреть в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Редкие имена Популярные имена Дочка Сын Дети
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Комментарии
18
281832383
23 часа
Военное кладбище на угличской , утопает во флагах . Таджиков в Старославянском городе всё больше и больше .
Гость
10 часов
Дожили Татьяна и Наталья редкие имена
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