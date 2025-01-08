«Просто мы романтики»: как супруги 25 лет работают водителями трамваев

Супруги водят трамваи вот уже четверть века Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU











Свою будущую жену Дмитрий увидел во встречном трамвае, а дальше — началась 22 летняя история любви к друг другу и к общему делу. Почти четверть века супруги из Барнаула управляют трамваями, делят быт и воспитывают детей.

О своих рабочих буднях, а также о том, почему водить трамвай романтично и сложно одновременно, пара рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.

«Даже в выходные просыпаюсь в 3 утра»

— Я увидел ее во встречном трамвае, сначала просто помахал, а потом решился познакомиться и пригласил на свидание, — рассказывает Дмитрий.

Наши герой и героиня говорят, что пришли работать водителями по любви. Дмитрий еще в 1997 году устроился контролером, а уже в двухтысячном стал водителем:

— С детства люблю технику. Меня отец к ней приучал. Несколько раз пытался уйти с этой работы, но возвращался, понимал, что не могу иначе.

Светлана пришла в профессию благодаря родителям:

— Они проработали в депо всю жизнь. Я свой выбор сделала уже в 22 года. Конечно, вставать в три утра было тяжело, но со временем и с этим смирилась. Даже в выходные просыпаюсь это время, организм привык.

На фотографии — родители Светланы, они проработали водителями трамваев по 40 лет Источник: личный архив Светланы











У старшего сына пары уже есть ребенок, а их младшему сыну одиннадцать. Работа мамы с папой приучила детей к самостоятельности — родителей нет дома по 8–12 часов, но чаще зарабатывается Светлана. Дмитрий же следит за бытом.

— Мы не заметили как пролетели 25 лет. Сидишь за управлением, видишь людей, смотришь, как меняется наш город. Это же здорово! Мы особенно любим ночное время, такая сказка! Мы уверены — на заводе было бы не так интересно, торчишь всё время в помещении и белого света не видишь, — говорит Светлана

— Просто мы романтики, — добавляет Дмитрий.

Женаты вот уже 22 года Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU Их внуку три года Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

«Зрение работает на 180 градусов»

По словам супругов, молодые сотрудники проявляют интерес к профессии, но быстро уходят. Причина в сложностях графика и физической нагрузке: не все выдерживают настолько ранние подъемы, постоянное напряжение на линии, вибрации и работу в любых погодных условиях. Поэтому водителей всегда не хватает, а Светлана с Дмитрием чаще всего выходят подрабатывать и на выходных.

В кабине водители всегда находятся в напряжении, поскольку в такой работе важен контроль за всем происходящим на дороге. В этой профессии предусмотрен льготный стаж. Так, уже через три года, в свои 50 лет Светлана сможет выйти на пенсию. Но перестать работать не планирует.

— Следишь за пассажирами, пешеходами, дорогой. Зрение работает на все 180 градусов. Как говорится, пока на работе находишься 8 часов, 8 часов мозги включены. И не устаешь. Как только вышел из вагона, домой пошел — расслабился.

Со стороны работа может показаться простой — несколько педалей, один рычаг и множество кнопок. Но ответственность водителя огромная, а любая ошибка может обернуться трагедией:

— Ты не просто сидишь за рулем, а постоянно наблюдаешь: кто-то бежит на переход, кто-то выскакивает на дорогу, машины подрезают, — рассказывает Дмитрий.

У водителей трамвая нет руля, но есть рычаг, который позволяет двигаться вперед или назад Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU











— За время моей работы у меня было четыре аварии. Ни одной по моей вине. Машины просто попадали под вагон, — рассказывает Светлана.

Главная отговорка нарушителей: «Мы вас не видели». Но причины ДТП всегда банальны: невнимательность, игнорирование зеркал и светофоров.

— Помню, машина влетела в мой синий вагон, и водитель как-то с растерянностью спросил: «А почему у вас вагон не красный?» Как будто цвет что-то поменял бы, — вспоминает она.

Некоторые ситуации и вовсе выбивают водителей из колеи:

— Однажды пассажир не успел добежать до трамвая — его сбила машина прямо у меня на глазах. А я на остановке стояла, ждала его.

«Люди у нас добрые»

Работа сложная, но и в ней есть особая романтика Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU











После каждого круга по городу у водителей традиционный обход вагона, они осматривают его состояние и немного разминаются, а в свое обеденное время приводят водительскую кабину в порядок, протирают стекла и заботятся о чистоте внутри. Количество кругов зависит от маршрута, как правило, в день накатывают не больше десяти.

Перед началом рабочего дня водители собираются вместе и пьют кофе, без него на маршрут не выходят — традиция. А уже после расходятся по своим «коням». Чаще всего Светлана работает на третьем маршруте, а Дмитрий на девятом. И пассажиры их запоминают: приносят с дачи овощи, а кто-то дарит цветы или несет яблоки.

— Конфетами заваливают постоянно, фруктами, шоколадками. Люди у нас добрые. Да и замуж зовут периодически. Как-то раз молодые парень с девчонкой подарили букет цветов, сказали: «Спасибо, что довезли нас». И убежали. Благо, муж к цветам не ревнует, — смеется Светлана.

В свободное время супруги предпочитают о работе не говорить, дома любят почитать новости, проводить время вместе, а летом выбираться на природу, путешествуют по России. Но признаются, что живут работой: