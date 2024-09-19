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Семья истории Вместо рук и ног — протезы: смотрите историю жителя глубинки, который в шестой раз стал папой

Вместо рук и ног — протезы: смотрите историю жителя глубинки, который в шестой раз стал папой

Александр Кузьменко много лет пил, чуть не умер и смог начать новую жизнь

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«Бросишь пить — выйду замуж» — эти слова буквально спасли Александра Кузьменко из Архангельской области. В тот момент он остался без рук, ног и желания жить. Будущая жена помогла поверить, что даже с инвалидностью, он может быть нужным и счастливым. Историю о том, как Александр обрел смысл жизни и изменил всё, смотрите в видео выше.

Недавно у Александра родился шестой ребенок

Александру — 57 лет, из них 12 он не пьет. В 37 мужчина лишился ног и рук — ему ампутировали их после того, как он уснул пьяный в сугробе.

— Если честно сказать… Я и не собираюсь скрывать, просто раньше вином увлекался, пил и отморозил. Был пьяный, шел пешком, упал, уснул, проснулся уже в больнице. После ампутации я еще пьянствовал, упивался. Мне не хотелось жить, я ничего не умел делать, всё из рук падало, — вспоминает Александр.

Отказаться от алкоголя помогла дочь лучшего друга — Анна. Сначала молодая девушка заботилась об Александре и помогала справиться с бытовыми делами. А потом предложила создать семью, при условии, что мужчина навсегда откажется от спиртного.

—  Я очень рад, счастлив, что у меня столько детей, такая жена молодец, — рассказывает Александр.

После рождения второго ребенка Александр получил протезы ног, а три года назад у него появились электронные руки

Александр смог начать жизнь с чистого листа и встал на ноги, освоил электронные протезы рук.

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Ампутация Алкогольная зависимость Протезирование Семья Многодетная семья Дети Инвалидность Протезное предприятие Бионический протез Протез ноги Протез руки
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