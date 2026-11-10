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Здоровье Опасный холестерин выдадут глаза и руки: срочно проверьте эти признаки

Опасный холестерин выдадут глаза и руки: срочно проверьте эти признаки

О нарушениях в организме подскажут не только анализы

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Внимание к здоровью важно в любом возрасте | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВнимание к здоровью важно в любом возрасте | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Внимание к здоровью важно в любом возрасте

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Избыток так называемого «плохого» холестерина в крови повышает риск инфаркта и инсульта. На ранних стадиях он часто не проявляет явных симптомов, но некоторые изменения на коже и в области глаз могут быть его признаком.

О высоком уровне холестерина могут свидетельствовать небольшие желтоватые узелки у внутренних уголков глаз — ксантелазмы. Еще один возможный признак — изменения на роговице: вокруг радужки появляется четкий ободок белого, серого или слегка голубоватого цвета, пишет Mirror.

По данным издания, на конечностях высокий холестерин иногда проявляется сухожильными ксантомами. Это небольшие уплотнения или бугорки, которые могут возникать на костяшках пальцев, коленях или в области ахиллова сухожилия.

Чаще всего повышенный холестерин встречается у людей старше 50 лет. Риск повышают малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение, алкоголь и избыток жирной пищи.

При этом холестерин организму нужен: он участвует в построении клеток, выработке гормонов и синтезе витамина D. Большую часть холестерина производит печень, а не пища. «Хороший» холестерин помогает выводить избыток холестерина из сосудов.

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Но не только холестерин может привести к проблемам с сердцем. Что еще должно насторожить, какие анализы укажут на необходимость лечения и чем опасна быстрая чистка сосудов, рассказал другой врач — кардиолог Екатерина Воронова.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Холестерин Питание Здоровье Тонкая роговица Пальцы
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Комментарии
1
Гость
11 ноября, 05:58
из всей статьи серьезно стоит воспринимать только последний абзац. холестерин никак себя не проявляет, но егопрекрасно можно увидеть сдавая ОАК ежегодно. важную роль играет наследственность. и не в 50 лет, а намного раньше.
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