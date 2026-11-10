Опасный холестерин выдадут глаза и руки: срочно проверьте эти признаки

Внимание к здоровью важно в любом возрасте Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Избыток так называемого «плохого» холестерина в крови повышает риск инфаркта и инсульта. На ранних стадиях он часто не проявляет явных симптомов, но некоторые изменения на коже и в области глаз могут быть его признаком.

О высоком уровне холестерина могут свидетельствовать небольшие желтоватые узелки у внутренних уголков глаз — ксантелазмы. Еще один возможный признак — изменения на роговице: вокруг радужки появляется четкий ободок белого, серого или слегка голубоватого цвета, пишет Mirror.

По данным издания, на конечностях высокий холестерин иногда проявляется сухожильными ксантомами. Это небольшие уплотнения или бугорки, которые могут возникать на костяшках пальцев, коленях или в области ахиллова сухожилия.

Чаще всего повышенный холестерин встречается у людей старше 50 лет. Риск повышают малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение, алкоголь и избыток жирной пищи.

При этом холестерин организму нужен: он участвует в построении клеток, выработке гормонов и синтезе витамина D. Большую часть холестерина производит печень, а не пища. «Хороший» холестерин помогает выводить избыток холестерина из сосудов.

Чтобы не было проблем с сердечно-сосудистой системой, профильный хирург Богдан Олейник советует обратить внимание на продукты, которые вы потребляете. Риск ишемической болезни сердца, а значит, инфаркта на 20% возрастает у тех, кто пьет сладкие газировки и магазинные соки. Все вредные и полезные продукты он перечислил в видео.