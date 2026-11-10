Умные туалеты и запутанное метро: чем удивляет Япония и сколько стоит поездка в страну вежливости и порядка

Торговая улица Гиндзы с большим количеством людей Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Среди путешествующих россиян популярным направлением остается Япония. Страна восходящего солнца привлекает непривычной культурой и интересной природой. Корреспондент MSK1.RU Софья Рябикина побывала в этой стране и рассказала, во сколько обошлась вся поездка. Далее — от первого лица.

Для меня поездка в Японию — мечта всей жизни. Благодаря культуре аниме и манги у нас с молодым человеком появилось желание побывать в стране, по которой гуляют знакомые персонажи культовых мультфильмов.

Начали с бронирования билетов. Этим нужно заниматься не менее чем за 3 месяца до планируемой поездки. Из-за поздней покупки билетов пришлось лететь через Пекин с пересадкой в 20 часов. Но это стало интересной частью путешествия.

Вид на Токио из самолета Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Летели китайскими авиалиниями. Весь перелет из Москвы до Токио занимал 11 часов с 5-часовой пересадкой в Пекине. Самое главное в самолете — уснуть, чтобы организм легче пережил смену часовых поясов (+6 часов к московскому времени). Путешествовали по популярным туристическим городам: Фудзикавагутико, Токио, Осаку, Наре и Киото.

Японская влажность

После московских 15+ градусов токийские 30+ с высокой влажностью были для нас первым испытанием. Это ощущалось как душное помещение без окон, в котором большое количество человек дышало на протяжении нескольких часов. Спасало маленькое количество солнечных дней. Потому что именно они по ощущениям увеличивали градусы в два раза.

Тории в святилище Фусуми Инари в Киото Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU Раканы в храме Ненбуцу-дзи в Киото Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Жители страны восходящего солнца спасались от жары непривычными для нас методами. Они часто были с spf-зонтом, даже в облачную погоду. Средний ультрафиолетовый индекс в Токио в августе составлял около 5–7, что считается высоким уровнем солнечной активности. Каждый второй японец шёл с портативным вентилятором, с охлаждающими полотенцами или спреем. В супермаркете можно было найти даже охлаждающие чулки.

Туда помещалась большая кровать, маленький столик и… всё

Первой остановкой в Токио был район Асакуса. Поселились рядом с метро в уютном месте по приятной цене — 3844 рубля за ночь в номере на двоих. Позже стало понятно, из-за чего оплата такая низкая. Номер был размером 10 кв. м. Туда помещалась большая кровать, маленький столик и… всё.

Чемодан в нем раскрыть было практически невозможно. Таков японский квартирный вопрос. Места из-за высокой плотности населения не хватает. Повезло, что там был кондиционер, потому что помещение было душным.

Фото номера на сайте бронирования Источник: Trip.com

Когда гуляли по жилым районам, то заметили, что между домами нет никакого расстояния. А если и было, то это метр для того, чтобы установить кондиционеры для двух соседствующих зданий.

Что посмотреть в Токио?

Пятиэтажная пагода (Годзюното) на территории храма Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

В Токио первым делом нужно посетить буддийский храм Сэнсодзи. Рядом с ним находятся торговые улочки, где можно выбрать сувениры себе и близким. Сама храмовая территория немаленькая, поэтому там часто проводят фестивали. Может, и вам повезет на каком-нибудь побывать. Наш номер был в пяти минутах от храма, но никакого праздника мы не застали.

Последнее место во время аттракциона по мультфильму «Рапунцель» Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Любителям активного отдыха и мультфильмов Диснея нужно сходить в Токийский Disneyland и в DisneySea. Последний — это сочетание классического парка аттракционов и уникального японского, в котором больше морской тематики. Именно в ДиснейСи есть зона Русалочки и Рапунцель.

Готовьтесь к тому, что в очереди на самые популярные аттракционы можно простоять по три часа стабильно. Поэтому обязательно берите SPF, зонт и бутылку, чтобы наливать туда воду. На территории большое количество питьевых фонтанов. Это очень спасало в солнечное пекло.

Замок с аттракционом по мультфильму «Красавица и Чудовище» Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Ночной кошмар туриста — токийское метро

Токийское метро очень сложное не только для туристов, но и для самих японцев. Карта линий и станций представляет собой запутанную конструкцию. Причина этому — большое количество пересадок с ветки на ветку. С одной платформы могут отправляться поезда в 3–4 и более направлений и линий благодаря системе сквозного сообщения. В том числе экспрессы или поезда в другие города, поэтому нужно быть очень внимательным.

Ориентир был по табло с точным описанием будущих поездов. Но будьте готовы к тому, что до них нужно было дойти по указателям, которые не всегда интуитивно понятны. В какой-то момент они могли пропадать из виду, чаще всего с этим сталкивались в Осаке.

Токийское метро в 21 час Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Оплатить проезд можно с Suica. Это карта, которую продают на каждой станции. На входе и выходе прикладывали проездной к валидатору. Также суйкой удобно было расплачиваться в комбини или в автоматах с напитками. В среднем поездка по 1 линии стоила примерно 60–150 рублей. Сама карточка обошлась в 250 рублей. Также за неё можно было вернуть залог, но только в том городе, где вы её покупали.

Покупка билета на синкансэн Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Везде много людей

Пока летели в Японию, представляли, что в столице будет большое количество туристов. Но на деле это были сами японцы. Стоять на месте было невозможно, постоянно передвигала толпа. Она была везде: в очереди в рамённую, в метро, на переходах, но это неудивительно. Потому что Большой Токио — это крупнейшая городская агломерация мира по численности населения, в которой проживает около 37–38 миллионов человек.

В метро же был вечный час пик. Работники в белых перчатках помогали людям заходить в вагон. Они следят за тем, чтобы каждый человек полностью оказался в поезде, даже если он до этого туда не помещался. Сотрудники буквально заталкивали пассажиров.

Общались мы в основном на английском языке. Японцы учат его в школах. В местах большого скопления туристов сотрудники хорошо говорили по-английски (автобусная станция, метро, культурные места). До поездки казалось, что в бывшей закрытой стране будет трудно найти англоязычных людей.

Куда точно стоит приехать?

Советуем посетить Фудзикавагутико. Это посёлок в Японии, который находится в префектуре Яманаси у подножия горы Фудзи. Его название происходит от озера Кавагутико, на котором он стоит. Это самое живописное место для любования горой. Сам посёлок очень тихий и безлюдный.

Остановка у озера на велопрогулке Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Там же был онсэн — горячий источник с минеральными водами. Альтернатива нашей русской бане, которая понравилась нам даже больше. В Фудзикавагутико сразу арендовали у автобусной станции электровелосипеды и поехали кататься вдоль озера, местных улочек и приехали в храм Кавагути Асама. В нем нашли карту, по которой доехали до священного водопада Хаха-но-Сиратаки. Путь занял 15 минут.

Водопад Хаха-но-Сиратаки Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Киотский храм

В Киото первым делом отправились в Бамбуковую рощу Арасияма, которую все советуют в соцсетях. Далее целью был знаменитый буддистский храм Киёмидзу-дэра. Он уникален тем, что его веранда выступает над склоном горы на высоте около 13 метров. Вход в него стоил 250 рублей.

Веранда Киёмидзу-дэра Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Дальше прогулялись по остальной части храмового комплекса и выпили святую воду, которая по преданию исполняет желания. Для этого отстояли очередь и из ковша с длинной ручкой опробовали воду.

Они могут вас укусить

По Осаку успели пройтись совсем немного. Особенно запомнились многолюдные улицы с большим количеством музыки и ярких вывесок. Дальше на поезде отправились в Нара-парк. Это место, в котором олени свободно передвигаются вместе с людьми. Их можно гладить и кормить.

Олени-попрошайки, которые провожают людей к парку Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Стоит быть осторожным с едой, потому что животные чуяли ее и пытались укусить людей вокруг. Не стоило забывать, что это дикое животное. Мы успешно скормили им порцию печенья (за 100 рублей). Затем наш путь лежал вглубь парка к холму. Там заплатили 75 рублей за билет на вершину холма.

Оттуда открывался живописный вид на город Нара. Именно там удалось отдохнуть от толп людей, потому что до этого места мало кто добирался.

Вид с холма на Нару Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Следующей точкой в путешествии был парк Universal Studios. Это то самое место, где стоит огромный Хогвартс и уютный Хогсмид. Билет оказался недешевым. Очереди были меньше, чем в Диснейленде, а аттракционы оказались более необычными.

В зоне миньонов ты будто попадаешь в мир этих забавных созданий, летишь и прыгаешь. Ощущения очень реалистичные, но на деле платформа, на которой мы сидели, создавала эту динамику. Ради ярких ощущений и любимой вселенной определенно стоит побывать в этом парке.

Вид на Хогвартс Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Японская честность

Японию считают страной с высоким уровнем доверия и уважения друг к другу. Это легко заметить. Например, при покупке алкогольной продукции на кассе у покупателей не спрашивают паспорт. На экране высвечивался вопрос «Вам есть 20 лет?», если нажать на положительный ответ, то можно оплачивать.

Улица Дотонбори вечером Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Один раз я забыла кошелек с немаленькой суммой в магазине. Вернулась спустя несколько часов с надеждой, что его могли найти. В итоге работникам передали мою потерю. Они сложили кошелек в прозрачную папочку для потерянных вещей. Вернулся он ко мне целым и невредимым. Это стало хорошим примером высокого уровня доверия.

Сдача за пару секунд

Удивила японская система автоматической сдачи на кассах магазинов. Это автоматы, которые стоят либо лицом к клиенту, и он сам кладет в них деньги, либо повернуты к кассиру. Но итог один — машина через пару секунд выдает точную сдачу.

Это сильно упрощало процессы оплаты и уменьшало шансы увидеть в магазине очередь. Они начали массово появляться в японских магазинах еще в 1990-х годах. А для нас это пока что необычное технологичное введение.

За окном уютного ресторана шёл дождь Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Японские туалеты

Самым приятным сюрпризом стали японские туалеты. В них всегда было чисто и красиво. Везде технологичные унитазы с большим количеством функций. Каждый японец привык, что его поход в туалет может сопровождать звук дождя, который срабатывает автоматически при посадке на стульчак. Уборные были на каждой станции метро, и все они бесплатные.

По специальному приложению с поиском туалетов можно было заметить, что туалеты находились в 5 минутах ходьбы от нас и их легко найти. Даже магазины пускали в свой туалет любого, кто попросит.

Что стоит купить в Японии?

Если вы ищете сувенир из страны восходящего солнца, который пропитан азиатской культурой, то стоит присмотреться к обуви «таби». Это традиционные японские тапки с разделением между большим и остальными пальцами. Внешне напоминает оленье копыто. Обязательно нужны соответствующие носки, которые часто продаются в магазинах. На фото ниже таби ручной работы обошлись в 9 тысяч рублей.

Балетки таби из маленького винтажного магазинчика в Киото Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Япония — идеальная страна для шопинга. Там можно найти брендовые магазины, начиная от Zara и заканчивая Gucci. Но советую сходить в Uniqlo в Токио. У этого японского бренда 12-этажный флагманский магазин. Нам удалось приобрести термобелье за 2 000 рублей на московскую зиму — до −25 градусов.

Термобелье из Uniqlo, кроссовки Puma за 7 000 рублей, куртка из Zara за 4 000 рублей, берет локального японского бренда за 1 000 рублей Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Еще стоит зайти в сеть дисконт-магазинов Don Quijote. Там по низким ценам найдете буквально все: от еды до игрушек. В отделе со сладостями продается большое количество наборов с KitKat необычных вкусов: сакура, чизкейк, матча, мороженое с клубникой и т. д. Также там есть красивые палочки для еды и венчики для приготовления матчи в качестве сувенира.

Сладости, набор для матча, палочки для еды с подставкой из Don Quijote Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Чем питаться?

Самый бюджетный вариант питания — готовая еда в комбини. Там есть удон, рамен, онигири, сэндвичи и многое другое. За 500 рублей можно очень сытно поесть. В каждом комбини также стоит микроволновка, поэтому еда всегда будет теплой.

Блюда из комбини, каждое стоило примерно 270 рублей Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Обязательным пунктом гастрономического приключения в Японии должен стать рамен. Это традиционное блюдо с пшеничной лапшой, бульоном и большим количеством добавок: мясом, сыром, луком, грибами и т. д. Порции большие и сытные. Лучше идти туда, где в очереди много японцев. Местные жители всегда знают, где вкусно.

Рамен в Токио со свининой, пельмешками, луком, курицей и наваристым бульоном. Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Рыба в Японии очень вкусная, поэтому за ней лучше идти в конвейерный суши-бар. Это заведение, где по специальной платформе вдоль зала движутся тарелки с сашими и суши. Гости выбирают те, которые им приглянулись, а потом по цвету тарелки высчитывается стоимость съеденного. Стоит попробовать сашими с тунцом и угрем.

Сашими с семгой и креветкой (170–250 рублей за штуку) Источник: Софья Рябикина / MSK1.RU

Стоимость поездки на двоих на 14 дней в августе 2026 года. Авиабилеты: 65 000 рублей Москва–Пекин–Токио Осака–Пекин–Москва

Жилье — 19 685 рублей на человека

Билеты на быстрый проход на 4 аттракциона в парк Universal Studios — 6 073,76 рублей

Входной билет в Universal Studios — 4 273 рублей

Абонемент в Токио Disney resort (в оба парка) — 8 012 рублей

Билеты на быстрый проход в Диснейленде — 1 800 рублей

Услуги визового центра — 2 000 рублей

Аренда электровелосипеда на день — 1300 рублей

Шоппинг и сувениры — 50 000 рублей

Билет в TeamLab Planets — 2 083 рубля

Синкансен из Токио в Киото — 7 000 рублей

Esim с интернетом — 1 130 рублей

Транспорт (метро, автобусы) — 12 000 рублей

Питание — 20 000 рублей

Храм Киёмидзу-дэра — 250 рублей

Храм Отаги Нэнбуцу-дзи — 500 рублей Всего: 201 106 рублей