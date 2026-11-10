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Город Робот будет бороться с борщевиком в Ярославской области — видео

Робот будет бороться с борщевиком в Ярославской области — видео

Отечественная разработка будет

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Косить траву в Рыбинске будут с помощью робота | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.ruКосить траву в Рыбинске будут с помощью робота | Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.ru

Косить траву в Рыбинске будут с помощью робота

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.ru

В Рыбинске Ярославской области для борьбы с бурьяном и борщевиком закупили робота-косильщика. Новинку, которую будут использовать в работе уже со следующей весны, показал глава города Дмитрий Рудаков.

«На работу в предприятие поступил робот-косильщик — гусеничный мульчер ZimAni. Он будет уничтожать бурьян и борщевик на труднодоступных участках, куда не пройдет большой трактор. Работает он дистанционно. Ребята уже опробовали технику. Робот подминает под себя борщевик, мелкую поросль и перемалывает их», — сообщил Дмитрий Рудаков.

Согласно данным с сайта компании-производителя, такая косилка стоит в районе 500 тысяч рублей.

Власти уверены, что роботу под силу справиться с борщевиком

Источник:

Дмитрий Рудаков / Vk.ru

Робота-косилку закупили в Рыбинске | Источник: «ЗимАни» / zimani.ruРобота-косилку закупили в Рыбинске | Источник: «ЗимАни» / zimani.ru

Робота-косилку закупили в Рыбинске

Источник:

«ЗимАни» / zimani.ru

ZimAni («ЗимАни») — это поставщик садовой техники. На сайте компании указано, что компания ZimAni была основана в 2008 году, с 2015 года у нее налажено собственное производство. Там же упоминается, что ряд товаров закупается от ведущих фабрик других стран, в том числе — Китая.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», московское ООО «Зимани» было зарегистрировано в 2025 году. Его учредителем и гендиректором указан предприниматель Андрей Ковальков. По итогам прошлого года «Зимани» заработало 35 миллионов рублей, при этом чистая прибыль вышла в 971 тысячу рублей.

Сразу после начала работы фирма начала участвовать в госзакупках, поставляла газонокосилки на несколько миллионов рублей в московские учреждения «Автомобильные дороги Юго-Западного административного округа» и «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административного округов Москвы».

А в Ярославле тем временем ищут подрядчика для уборки улиц.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Покос травы Робот Рыбинск
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Комментарии
61
Гость
20 часов
С чего вы тут решили, что косить бесполезно? Очень даже полезно, если делать это вовремя, пока семена не полетели
Гость
20 часов
так ну это комплексная работа, сначала скосить, затем обработать землю, все правильно!
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Гость
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