Робот будет бороться с борщевиком в Ярославской области — видео

Косить траву в Рыбинске будут с помощью робота Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.ru

В Рыбинске Ярославской области для борьбы с бурьяном и борщевиком закупили робота-косильщика. Новинку, которую будут использовать в работе уже со следующей весны, показал глава города Дмитрий Рудаков.

«На работу в предприятие поступил робот-косильщик — гусеничный мульчер ZimAni. Он будет уничтожать бурьян и борщевик на труднодоступных участках, куда не пройдет большой трактор. Работает он дистанционно. Ребята уже опробовали технику. Робот подминает под себя борщевик, мелкую поросль и перемалывает их», — сообщил Дмитрий Рудаков.

Согласно данным с сайта компании-производителя, такая косилка стоит в районе 500 тысяч рублей.

Власти уверены, что роботу под силу справиться с борщевиком Источник: Дмитрий Рудаков / Vk.ru

Робота-косилку закупили в Рыбинске Источник: «ЗимАни» / zimani.ru

ZimAni («ЗимАни») — это поставщик садовой техники. На сайте компании указано, что компания ZimAni была основана в 2008 году, с 2015 года у нее налажено собственное производство. Там же упоминается, что ряд товаров закупается от ведущих фабрик других стран, в том числе — Китая.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», московское ООО «Зимани» было зарегистрировано в 2025 году. Его учредителем и гендиректором указан предприниматель Андрей Ковальков. По итогам прошлого года «Зимани» заработало 35 миллионов рублей, при этом чистая прибыль вышла в 971 тысячу рублей.

Сразу после начала работы фирма начала участвовать в госзакупках, поставляла газонокосилки на несколько миллионов рублей в московские учреждения «Автомобильные дороги Юго-Западного административного округа» и «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административного округов Москвы».