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Культура Смерть Сергея Соседова обрастает новыми загадками: среди версий — отравление ядом и пшик чем-то в лицо. Видео

Смерть Сергея Соседова обрастает новыми загадками: среди версий — отравление ядом и пшик чем-то в лицо. Видео

Опубликованное видео трагедии вызвало вопросы

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Сергею Соседову было 58 лет | Источник: FAMETIMETV / YouTubeСергею Соседову было 58 лет | Источник: FAMETIMETV / YouTube

Сергею Соседову было 58 лет

Источник:

FAMETIMETV / YouTube

Ведущий Андрей Малахов предположил, что перед падением с музыкальным критиком Сергеем Соседовым могло что-то произойти за кадром. Об этом он сказал после публикации записи с камеры наблюдения в отеле Нерюнгри, где Соседов упал.

«Есть ощущение, что ему могли пшикнуть в лицо чем-то. Мы же не видим, что произошло за кадром», — прокомментировал Малахов запись, которую показал в эфире своего шоу на телеканале «Россия 1».

На кадрах видно, как Соседов медленно поднимается по лестнице. Затем он останавливается, стоит около пяти секунд и падает навзничь на лестничную площадку. К нему подбегают люди.

Кадры последних секунд жизни телеведущего показали в прямом эфире

Источник:

Россия 1

Параллельно в студии у Малахова прозвучала и другая версия от судебно-медицинского эксперта Виктора Козылбаева. Изучив обнародованные кадры, он заявил, что Соседов уже во время подъема по лестнице еле волочил ноги и двигался так, словно находился под воздействием какого-то вещества.

«Сергей еле ноги волочит, будто под воздействиями яда находится. Идет, останавливается. Почему? Кого-то увидел? Мы раньше говорили про ускорение — оно появляется либо, если толкают в область головы, либо в верхнюю часть туловища. Здесь мы не видим ничего этого», — рассуждает специалист. То есть следов механического толчка в область головы или груди, по его мнению, на видео не наблюдается.

Друг Соседова Виктор Беззубов на шоу Малахова обратил внимание на нестыковку во времени. По его словам, на записи указано около 15:30, хотя сам он оказался на месте в 16:15 — через несколько минут после падения.

Источник:

Городские медиа

За несколько недель до смерти Сергею Соседову стали поступать звонки с открытыми угрозами. От него прямым текстом требовали хранить молчание. У него также нашли тайную квартиру в Москве, которую оккупировали мигранты.

Вокруг наследства журналиста возникли вопросы, поскольку он не оставил завещания. Погиб Соседов 23 сентября в гостинице в Нерюнгри, куда он приехал ради конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Андрей Малахов Москва Нерюнгри Россия 1 Сергей Соседов Гибель Видео
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Комментарии
5
Гость
20 часов
Кто это вообще такой( Широко известный в узком кругу?
Гость
21 час
А что скажет инженер?
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Гость
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